Ako to vlastne je so zmenou tohtoročného rozpočtu?  

Keď prvýkrát prišla požiadavka skráteného legislatívneho konania ku návrhu zákona na zmenu rozpočtu z Ministerstva financií, čakalo nás prekvapenie. Igor Matovič neprišiel svoj návrh osobne predstaviť, ale poslal za seba ministra práce Milana Krajniaka. Z návrhu bolo zrejmé len to, že navýšenie štátneho rozpočtu o 1,5 miliardy eur, po schválení poputuje do Všeobecnej pokladničnej správy. Teda na Ministerstvo financií, kde by reálne jeden jediný človek mal zasa možnosť vyrábať "atómofky". SaS sme jasne povedali, že za takýto návrh nevieme a nebudeme hlasovať. Vo svojom vystúpení som jasne deklaroval, aby výdavky boli presnejšie definované - aby išli priamo do rozpočtov ministerstiev, ktoré budú tieto peniaze rozdeľovať. NRSR sa s týmito výhradami stotožnila a skrátené legislatívne konanie nebolo odsúhlasené. Následne vláda poslala do NRSR novú žiadosť o skrátené legislatívne konanie. Ku tomu istému návrhu zmeny rozpočtu - návrh zostal do bodky a čiarky rovnaký, nedoplnený, nezmenený! Vláda jednoducho ignoruje NRSR a len si dovolím poznamenať, že vláda je podriadená parlamentu, nie naopak. Vo vystúpení som opäť jasne deklaroval, že je to neakceptovateľne zlý návrh a požadujeme nový návrh obsahujúci aj rozpis výdavkov. Skrátené konanie tentokrát NRSR odsúhlasila. V prvom čítaní sme však opäť nevideli Igora Matoviča. Minister Krajniak odprezentoval tabuľku, kde už bolo naznačené definovanie výdavkov. Opäť sme zopakovali naše stanovisko, aby tento návrh zákona stiahli a prišli s novým návrhom, priamo obsahujúcim rozpis plánovaných výdavkov. Národná rada pri hlasovaní v prvom čítaní nebola uznášaniaschopná a dala tak ďalší jasný odkaz vláde. V pondelok 10.10. večer, teda tesne pred ďalším pokusom o hlasovanie prišiel návrh pozmeňujúceho návrhu. Zažili sme x krát ako to je dohadovať sa na niečom s Igorom Matovičom, niečo sa dohodlo a na druhý deň to už neplatilo. Jednoducho mu neveríme. Pri zmene rozpočtu nejde o fazuľky, ale o 1,5 miliardy eur! Ide o 1,5 miliardy eur, ktoré do štátnej kasy museli navyše odovzdať občania, platiaci vyššie dane z vyšších cien všetkého. To sú ich peniaze. Teraz nerozhodujeme ako minieme 100 či 200€ zo svojej výplaty. To sú nepredstaviteľné peniaze a je potrebný maximálne zodpovedný prístup. Je naivné očakávať pri opakovanom rovnakom postupe iný výsledok. Parlament ani v utorok pri hlasovaní nebol uznášaniaschopný...

Kľúčové však je, že pomoc firmám i ľuďom je potrebná. SaS jasne deklarujeme, že nový návrh zmeny rozpočtu obsahujúci rozpis výdavkov podporíme. Schôdza bola prerušená do 18.10.2022 11:00. Je to dosť času a pevne verím, že dovtedy vláda príde s novým návrhom. potom môže koalícia rátať s našou podporou. Pomoc ľudom v žiadnom prípade neblokujeme. Práve naopak, robíme všetko preto, aby sa pomoc dokázala reálne dostať tam, kde je najviac potrebná.