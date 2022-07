Goebbelsovská lož Igora Matoviča alebo „len“ jeho paralelný svet

Minister financií vo svojom statuse vysvetľuje nevysvetliteľné. V jeho paralelnom svete totiž „protiinflačný“ balíček nezaťaží verejné financie do výšky 1,2mld ročne a nebol prijatý resp. veto nebolo prelomené len s jasnou a dohodnutou podporou fašistickej krajnej pravice.

Ak by Igor Matovič bol autor sci-fi literatúry, paralelné svety sú fajn výbava osobnosti. Avšak každý minister financií vo svojej krajine by mal byť človekom s najlepším vnímaním reality. Človekom, ktorý vníma, prezentuje a vytvára riešenia len na základe reálnych faktov a predpokladov. Len z realistických predpokladov, len z rešpektovania reality stavu verejných financií môžu vzniknúť zmysluplné a udržateľné riešenia. Nenadarmo má ministerstvo financií Inštitút finančnej politiky, ktorý vytvára prognózy. Nenadarmo Daňový výbor i Makrovýbor hodnotia prognózy a ak sú v poriadku, označujú ich hodnotitelia ako realistické. Z rovnakého dôvodu existuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorej základnou úlohou je nezávisle od ministerstva financií hodnotiť REALISTICKOSŤ krokov ministerstva financií.

Posledný FB Status Igora Matoviča je len ďalším potvrdením opodstatnenosti našich požiadaviek na jeho odchod z postu ministra financií.

Nezmysel pre realitu, kopa klamstiev, spolupráca s fašistami, hrozba rozpadu verejných financií. Chápem, že ľahšie ako sa pozrieť pravde zoči-voči, je obviniť koaličného partnera. Fakty v tomto prípade však hovoria jasnou rečou:

1. Protiinflačný balíček v prvom rade nie je protiinflačný – idea vznikla skôr ako inflácia. Protiinflačný = prorodinný balíček, je prvá časť matovičovej daňovej revolúcie a už vtedy boli naše výhrady jasne komunikované – aj keď podpora rodín je dôležitá a potrebná, tak masívnu podporu si verejné financie nevedia dovoliť. Už tu minister financií zle zapol prvý gombík. Pretože namiesto rýchlej, cielenej a zmysluplnej pomoci pre infláciou najviac zasiahnuté zraniteľné skupiny, bol bagrom pretlačený extrémne drahý balík, ktorý veľa rozdá ale len málo skutočne pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú.

2. Voľnočasové poukazy v hodnote 500mil€ ročne. V základe dobrá myšlienka, zrealizovaná ad absurdum a v zlom čase. Je to nový dlhodobý výdavok pre verejné financie...v čase keď učitelia protestujú a minister financií nevie nájsť 200mil€ na vyrovnanie inflácie pre učiteľov. V čase keď napríklad hrozí, že deti nebude mať kto učiť v škole dejepis. Ale akékoľvek pochybné združenie bude môcť prezentovať deťom svoju verziu dejín, ako platenú voľnočasovú aktivitu. A 500 nových úradníkov na „ministerstve krúžkov“, uvádzam len ako tristné konštatovanie.

3. Vyše 550mil€ ročne, ktoré budú vyplatené ako zvýšený daňový bonus na dieťa, bude veľmi chýbať obciam a VÚC, keďže ich príjmy o rovnakú sumu ročne poklesnú. Daňový bonus na dieťa je parameter, ktorý má zmysel a bolo možné ho nastaviť tak, aby skutočne pomohol. Avšak realizácia, ktorá prinesie viac peňazí predovšetkým deťom v bohatších rodinách, ale zoberie z príjmov aj chudobných obcí, ktoré sa pasujú so zabezpečením základných služieb pre svojich obyvateľov (áno aj rodinám s deťmi), je tiež obžaloba ministra financií a jeho bagrovania. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť uvádza: „Prorodinný balíček negatívne zasahuje do hospodárenia samospráv, keďže v dôsledku zvýšenia daňového bonusu na dieťa sa zníži výška transferu podielových daní obciam a VÚC. Dopad tohto opatrenia na bilanciu samospráv sa výrazne líši v závislosti od finančnej situácie konkrétnej obce.“ Teda najviac poškodí, práve tým najslabším samosprávam. Takto by sa veru nemalo „pomáhať“.

4. Znásilnenie legislatívneho procesu proti vôli koaličného partnera, prelomenie veta pani prezidentky už proti vôli 2 koaličných strán, zlomenie vôle a hodnôt aj vlastných poslancov sú ďalšie a ďalšie kamienky do mozaiky zlých a smutných rozhodnutí ministra financií

5. Zároveň treba spomenúť náklady stratených príležitostí – ak by sa neprijal tento nešťastný balíček – mohli byť prijaté lepšie a viac pomáhajúce opatrenia.

Aj keď roky 2020, 2021 a aj aktuálny 2022, sú z dôvodu rôznych kríz ťažké a nie je cieľom tohto blogu ich hodnotiť, treba však rešpektovať ich výsledok – sumárny rast zadlženia o cca 15mld€. Rešpektujúc tento fakt, minister financií nemôže proti vôli celej odbornej verejnosti pretlačiť ďalšie dlhodobé (štrukturálne) zadlžovanie. Je to extrémne nezodpovedné práve voči DEŤOM, v mene ktorých sa to deje. Vytvorené dodatočné dlhy budú splácať práve oni. Aj z rodinných rozpočtov všetci vieme, že to najhoršie, čo môžeme dať deťom do vienka, sú práve dlhy. Analýza Rozpočtovej rady hovorí: „V dlhodobom horizonte prijatie týchto legislatívnych zmien prispieva k zhoršeniu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti o 0,7 % HDP. V roku 2023, ktorý bude prvým rokom, v ktorom sa v prípade ich opätovného schválenia všetky opatrenia začnú uplatňovať v plnej miere, by vzrástli výdavky verejnej správy o 1 % HDP (1 120 mil. eur) s vplyvom na saldo o 0,8% HDP (1 001 mil.eur).“

Naša spoločnosť starne, to je fakt. Ale skratky – že zaplaťme ľudom deti lepšie – nefungujú. Totižto je jedno, koľko sa narodí detí. Ak krajina ako celok nebude fungovať, ak školstvo bude na kolenách, ak zdravotníctvo nebude schopné kvalitne liečiť, ak sa ľudia budú hanbiť za činy politikov, tak nám prvé deti odídu žiť do zahraničia spolu so svojimi rodičmi, ktorí stratili vieru v úspešnosť našej krajiny. Ďalšie šikovné deti nám odídu študovať na zahraničné stredné a vysoké školy. A ďalší občania odídu do zahraničia aspoň pracovať. A nikto nebude mať chuť sa vracať do nefungujúcej krajiny.

Minister financií rozoštváva spoločnosť, ruinuje verejné financie, svojimi krokmi prestiera červený koberec k návratu Roberta Fica...a takto ničí vieru Slovákov vo fungujúce Slovensko. Toto sú dôvody, prečo jasne hovorím, že Slovensko potrebuje nového ministra financií.

Fikcii Igora Matoviča, že SaS vlastne bola za balíček lebo ho nevetovala, nemôže veriť nikto. Vetovali sme zvýšenie daní, lebo tam nebol jediný pozitívny moment, ktorý by pomohol ľudom alebo ekonomike. Prorodinný balík sme nevetovali, lebo sa rokovaniami dalo a mohlo dospieť k zmysluplnému výsledku. To by však Igor Matovič musel byť ochotný hľadať zmysluplné a priechodné riešenia, a nie rokovať s fašistami o podpore zlých riešení. Navyše len on vie, či by bolo naše veto rešpektované, ak by sme ho dali na celý balíček...