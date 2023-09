Je lepší program drahých snov alebo program dostupnej reality? Odpoveď Štefanovi Kiššovi.

Tí čo ma poznáte, viete aký som. Nehľadám a nevyvolávam konflikty, naopak vždy sa snažím byť ústretový, hľadám a ponúkam kompromisné riešenia.

Tento raz však musím reagovať. Konkrétne na text experta z Progresívneho Slovenska Štefana Kišša https://dennikn.sk/3585301/odpoved-richardovi-sulikovi/?ref=inc. Konkrétne na dva výroky:

"V neposlednom rade vieme pri drvivej väčšine opatrení prispôsobiť parametre aj ich rozloženie v čase možnostiam rozpočtu."

"Ale dôležité je, že takmer všetky z nich sa dajú uskutočniť v rôznom rozsahu, a teda aj s rôznymi vplyvmi na verejné financie tak, aby sme boli rozpočtovo zodpovední."

V dvoch rozdielnych vetách Štefan Kišš povedal občanom, voličom to isté: PS síce ponúka balík návrhov v oblasti ekonomiky a sociálnych vecí, ale úplne vážne to nemyslia - uvidí sa, aké budú na ich realizáciu možnosti. Proste je to len vízia a nie presvedčenie.

A takých vízií znesie papier a teda volebný program nekonečne veľa.

To je zásadný rozdiel programu PS a SaS.. My v SASKE neponúkame všeobecné (a nerealizovateľne drahé) predstavy. Naše programové body sú jasné, konkrétne a zrejmé. Stoja na pevnom základe poznania ekonomickej kondície Slovenska. Na uvedomení si toho, čo naša ekonomika unesie a čo dokáže. Nestaviame vzdušné zámky a neponúkame sny. Každý náš návrh je seriózny a reálny. Tak v čase, ako aj ekonomicky.

Preto priatelia je to na vás a v sobotu rozhodnete vy. Rozhodnete, či sa vám pre stabilitu krajiny a rast ekonomiky viac pozdávajú reálne opatrenia, alebo sú vám bližšie síce pekne znejúce predstavy, ale s malou šancou ich realizovateľnosti.

Realitu nášho programu zhmotňuje aj naše desatoro ekonomického rastu:

Odmena za tvrdú prácu: Veríme v politiku, ktorá odmeňuje tvrdú prácu a inovácie, nie v takú, ktorá len prerozdeľuje bohatstvo od tých, ktorí pracujú. Ekonomická sloboda: Najlepší spôsob ako vytvoriť verejné blaho a prosperitu pre všetkých, je nechať fungovať zdravý rozum a trh. Čím menej zásahov vládnej moci, tým lepšie. Finančná zodpovednosť: Musíme zodpovedne spravovať verejné financie a vyhýbať sa politikám, ktoré sa teraz môžu zdať obľúbené a občanmi vítané, ale neskôr môžu viesť k zásadným ekonomickým ťažkostiam. Rovnosť šancí: Každý by mal mať spravodlivú možnosť uspieť, a to záleží od vzdelania a rovnakých šancí, nie od redistribúcie bohatstva. Podpora investícií: Povzbudzujeme ľudí, aby investovali svoje peniaze do podnikania a nápadov, ktoré môžu vytvárať pracovné miesta a ekonomický rast. Rast súkromného sektora: Súkromný sektor, nie vláda, je motorom ekonomického rastu a vytvárania pracovných miest. Efektívne využitie zdrojov: Bohatstvo sa lepšie využíva, keď sa investuje do projektov, ktoré vytvárajú pracovné miesta a ekonomický rast, nie keď sa jednoducho rozdáva. Udržateľné sociálne programy: Podporujeme pomoc tým, ktorí to potrebujú. Sociálne programy však musia byť udržateľné a podporovať samostatnosť, nie závislosť. Podpora vlastnej zodpovednosti: Podporujeme samostatnosť a osobnú zodpovednosť, nie závislosť na vládnych dávkach. Zachovanie ekonomickej stability: Musíme zabezpečiť ekonomický rast a stabilitu, nie ich riskovať populistickými politikami, ktoré sľubujú rýchle riešenia, ale prinášajú dlhodobé a niekedy neriešiteľné problémy.

Aj preto v našom programe nájdete len také opatrenia, ktoré si naša krajina môže aktuálne dovoliť. Preto, ak by sa stal veľký zázrak, a Saska dostala podporu umožňujúcu splniť celý náš program, vieme ho splniť. Ak by sa stal o niečo menší zázrak a PS mohlo realizovať celý svoj program, nie je to možné. Slovenské verejné financie realizáciu celého programu PS jednoducho nezvládnu.

Dnes sme s PS konkurenti a súboj realizovateľnosti myšlienok je férový súboj. Aj preto, že ak občania rozhodnú vo voľbách, že PS a SaS môžu vytvoriť kostru koalície, do programového vyhlásenia vlády budeme spoločne musieť napísať realitu - teda to, čo slovenské verejné financie dokážu zvládnuť.

S pokorou sa uchádzam o Vašu podporu.