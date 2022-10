Matovič nepovedal jediný dôvod, prečo by mal zostať ministrom financií

Hneď na začiatok sa chcem obrátiť na Juraja Šeligu. Juraj, toto čo sme počuli v rozprave z úst Igora Matoviča je v súlade s Tvojím pohľadom na slušné Slovensko? Bezprecedentné útoky na média, ich označovanie za progresívnych fašistov, dehonestovanie práce novinárov a novinárov samotných. Juraj, aj ty máš v rukách, či toto bude pokračovať! Alebo sa hlasovaním za odvolanie Igora Matoviča pokúsiš o zmenu.

Máme za sebou zvláštnu rozpravu. Rozpravu, kde minister financií po svojom prvom prejave prikázal svojim poslancom, ale aj ministrom vlády premiéra Eduarda Hegera odísť zo sály. Igor Matovič zakázal svojim poslancom sedieť v pléne, zakázal im vystupovať, zakázal im dať čo i len faktickú poznámku.

Toto je vnímanie slobody a demokracie Igorom Matovičom! Toto je názorná ukážka spôsobu jeho vládnutia – nad vlastnými poslancami, aj nad celou krajinou.

Autoritárske sklony Igora Matoviča sú jasne vidieť na tomto príklade, ktorý mali občania možnosť vidieť v priamom prenose. Igor Matovič je hrozbou pre demokraciu na Slovensku. Vo finále však on nebude tým autokratom, ktorý bude vládnuť Slovensku. Autokratom bude až niekto, koho práve tento konfrontačný a dehonestujúci štýl politiky, v budúcnosti vyplaví na vrchol. Trpieť bude celá krajina. Pre príklad nemusíme ísť ďaleko – Maďarsko má veľké problémy s demokraciou...a začína mať veľké problémy aj v ekonomike – 13% základná úroková sadzba Maďarskej národnej banky, príkaz na pozastavenie platieb maďarských verejných inštitúcií, či extrémny pokles forintu...sú jasné ukážky, kam vedie autoritárska cesta.

Dnes ráno si Igor Matovič možno túto chybu uvedomil. Vrátil sa do sály. Dokonca blahosklonne dovolil svojim poslancom tiež prísť. Bohužiaľ im však nedovolil otvoriť ústa – nedovolil im ani len faktickú poznámku. Toto je obraz najväčšej vládnej strany – absolútne podrobenie sa svojmu predsedovi. Ale pravdepodobnejšie je, že si nič neuvedomil, len potreboval takmer 2,5 hodinovým zopakovaným prejavom oddialiť hlasovanie.

Igor Matovič absolútne nemá úctu k pravde. Jeho prejav bol plný zavádzania, urážania, osočovania, poloprávd, ale aj úplných klamstiev a prezentovania paralelnej reality. Jeho prejav a klamstvá v ňom boli prednostne adresované nám – strane SaS. Ako to však často býva, prejav hovorí viac o samotnom autorovi, ako o tých ktorých spomína – či už keď hovoril o psychických problémoch Richarda Sulíka, alebo keď ho nazval malým chlapcom. Pri rečiach o pomste, alebo keď hovoril o nebezpečenstve pre demokraciu, alebo keď rozprával o hlasovaní o dôvere vláde pani Radičovej.

Malý chlapec, ako nazval Richarda Sulíka, za 2 roky ministrovania zabezpečil príchod automobilky Volvo, Bosch, dokončil Mochovce 3, dotiahol viacero ďalších investícií či zabezpečil výstavbu priemyselných parkov na východe Slovenska. Práve preto, aby ľudia namiesto odchodu z tejto krásnej časti krajiny, sa na východ začali vracať.

O extrémnej pomstychtivosti Igora Matoviča nebudem rozprávať, zažil ju už takmer každý. Poviem však niečo o jeho verzii hlasovania o Eurovale, ktoré bolo spojené s dôverou vláde Ivety Radičovej. SaS vyčíta všetko, pritom však konal úplne rovnako. Všetky jeho slová platia i na neho. Drobné klamstvo je aj v tom, že hovorí že hlasoval. Nehlasoval, presne rovnako ako nehlasovala aj Saska, preto pri tomto hlasovaní bolo ZA dôveru (a Euroval) len niečo cez 50 poslancov. Len zopakujem – ani on vtedy nehlasoval za dôveru vláde a za Euroval.

Rozprával o historických odchodoch členov SaS. K tomu len toľko, že od vzniku Oľano dodnes, zostalo 7 ľudí – v troch volebných obdobiach sa v Oľano vystriedali prakticky 3 rozdielne sety ľudí. Jedna kandidátka sa rozpadla dokonca ešte pred podaním. Spája ich jediná vec - osoba vlastníka Oľano Igora Matoviča.

Minister financií neustále prekrúca realitu. Nevadí mu, že Richard Sulík vo svojom prejave viaceré jeho nepravdivé tvrdenia vyvrátil. To však nijak nebráni Matovičovi svoje nepravdivé tvrdenia znovu opakovať. Ak teda zaznieva opakovanie lož, musí zaznieť opakovane pravda:

Daň z ruskej ropy

Minister prišiel s týmto návrhom – a nepravdivo dookola hovorí, že SaS ho zablokovala. Nie je to pravda. My sme povedali, že OK rozumieme situácii, vnímame aj jeho slová, že dáva zmysel túto windfall tax zaviesť. Avšak chceme, aby ministrove slová o pomoci ľuďom pretavili do reality – aby občania z novej dane profitovali znížením DPH na pohonné hmoty. Takto by sa všeobecné Matovičove slová o pomoci ľuďom dostali do reality. Minister zníženie DPH odmietol, rovnako ako odmietol aj náš alternatívny návrh o znížení spotrebnej dane. Realita teda je, že práve rozhodnutím Igora Matoviča sa nič nestalo a ľuďom sa nepomohlo. Znížená DPH by pritom mala aj určitý tlmiaci vplyv na infláciu, a takto by pomáhala aj prenesene. Výsledok však je jasný, že Igor Matovič nijak nepomohol ľudom a klasicky hľadá vinníka inde.

Daňové dvojičky

Pozrime sa aj na aktuálnu schôdzu – návrhy SaS „dvojičky“, ktoré zvyšovali dane, ktoré dávalo zmysel zvýšiť a zároveň znižovali iné dane tak, aby občania profitovali. Návrhy boli Igorom Matovičom odmietnuté. Len na dokreslenie – valorizácia dane z liehu, lebo nie je nevyhnutnou potrebou piť a zároveň zníženie DPH na gastro, lebo jesť musí každý. Zároveň sú na schôdzi návrhy Oľano, ktoré dane zvyšujú. Ja sa teda pýtam, kde je tá pomoc ľudom? Práve naopak, Oľano ľuďom peniaze zoberie!

Pripojenie na tranzitný plynovod

Ďalej znovu rozprával o prijatom pozmeňujúcom návrhu, ktorý umožňuje veľkým odberateľom po splnení podmienok pripojiť sa priamo na tranzitný plynovod. Hovoril o pomoci oligarchom a o ďalších nezmysloch. Trhový princíp však hovorí v prospech takéhoto riešenia. Toto riešenie je roky absolútnym štandardom v krajinách EÚ, ale aj u nás pri veľkých odberateľoch elektrickej energie.

Rodinný balíček

Minister financií neustále opakuje mantru o tom, že sme nedali veto. Už však vôbec nerozpráva o tom, že vtedy neverejne i verejne hovoril, že veto nebude akceptovať. Aj bez podaného veta iba slepý a hluchý v koalícii nevidel a nepočul, že s formou návrhu nesúhlasíme. Rodinný balíček len málo pomáha práve tým najzraniteľnejším, ľudom bez detí alebo s dospelými deťmi nepomáha vôbec a navyše je z časti nerealizovateľný. Nebola žiadna ochota počúvať, nebola žiadna ochota urobiť zmysluplné úpravy...zostalo len bezprecedentná chuť presadiť svoje riešenie, svoj pomník a autokraticky prelomiť aj veto pani prezidentky. Medzitým plynúci čas ukázal našu pravdu. Voľnočasové poukazy boli odsunuté do budúcnosti, teda sa nebudú realizovať. Aj samotný daňový bonus už medzitým 2x novelizovali, aby bol aspoň ako tak funkčný. Čo na to hovoria účtovníčky, sa radšej nepýtajte.

Samosprávy

S rodinným balíčkom súvisí aj to, že peniaze na zvýšený daňový bonus sú jasne zobrané samosprávam – a budú im veľmi chýbať. Takto minister vytvoril problém, ktorý neexistoval. Príjmy samospráv sa tento rok vyvíjali dobre a samosprávy sa chceli zaviazať, že situáciu s energiami zvládnu, ak sa nesiahne na ich príjmy. Takto mohol celý sektor samospráv zvládnuť energetickú krízu bez zásadných problémov. Namiesto toho problém vytvoril a dnes sa rokuje o pomoci samosprávam...toto sú ukážky nezmyselnosti vládnutia Igora Matoviča.

Sputnik

Ďalšia veľká chyba IM, ktorú považuje za svoj veľký úspech. Možno by bolo dobré pozrieť aktuálne štatistiky úmrtnosti, kde starší ľudia zomierajú s dôvodu zanedbanej starostlivosti, ku ktorej sa kvôli obmedzeniam nedostali. Situáciu ešte zhoršia podané výpovede lekárov. Toto by mal minister financií riešiť. Nie sa chváliť Sputnikom. Sputnik bola geopolitická vakcína, dnes je to každému jasné. Bolo to zlé autokratické rozhodnutie Igora Matoviča – zdravotne, politicky aj ekonomicky.

Krátky pohľad dopredu

Hneď po skončení tejto schôdze bude pokračovať bod úprava rozpočtu v skrátenom konaní, kde Igor Matovič žiada ďalší bianco šek v hodnote 1,3 mld euro. Kolegovia uvažujte, či sa pod takéto riešenie chcete podpísať. Pomoc bude treba, to je jasné, ale vláda mala prísť s jasným rozpisom 1,3 mld...tak ako prišla s 14. dôchodkom v sume 207mil. Dôchodok je OK a má našu podporu.

Pani prezidentka

Dehonestujúce slová na pani prezidentku, sú zasa ukážkou jeho centristického sveta. Je smutné, ak sa takto správa bývalý premiér a aktuálny minister. Čo takouto neúctou ukazuje občanom?

Marián Kočner

Richard Sulík sa túto chybu veľmi zaplatil. Mnohokrát sa za stretnutia ospravedlnil. Verejnosť vie obsah jeho stretnutí. Nerozumiem s akou bohorovnosťou tieto stretnutia Matovič kritizuje, keďže sa sám stretol s Mariánom Kočnerom...pričom verejnosť o obsahu stretnutia dodnes netuší.

Je mi smutno, že protikorupčný boj predsedu Oľano veľmi často končí koncom jeho vystúpenia. Mrzí ma, že rovnakú energiu ako investoval do 4 hodín vystúpení, do brodenia sa blatom, do klamstiev a osočovania, nevenoval napríklad do presviedčania svojich poslancov, ale hlavne poslancov koaličného partnera Sme rodina, aby sme dokázali spoločne prijať zmysluplnú zmenu paragrafu 363. To by bol reálny boj proti korupcii.

Pán poslanec Mičovský, veľmi si Vás vážim za Váš životný príbeh, za Vaše postoje, za Váš boj proti korupcii. Zažil som situácie na koaličnej rade, keď Vám Igor Matovič neoprávnene nadával ako malému decku. Keď Vás dehonestoval tak, že som mal potrebu, okamžite sa Vám za jeho konanie ospravedlniť. Nerozumiem, ako môžete čo i len rozmýšľať, že ho podržíte. Prosím hlasujte v súlade so svojim životným postojom. V súlade s tým, prečo si Vám mnoho ľudí váži.

Kolega Marek Ševčík – dlhé roky si v škole učil deti ctiť demokraciu. Si OK s tým, čo počúvaš s úst Tvojho predsedu?

Počúvali sme vyše 4 hodiny vystúpení ministra financií. Počuli sme všetko...až na jednu vec – minister nepovedal jeden jediný dôvod, prečo by mal zostal ministrom financií. Nepovedal jedinú vetu, ako víziu Slovenska. Nepovedal jediné riešenie, ako zvládnuť dnešné výzvy.

Kolegyne, kolegovia prosím majte aj toto na pamäti, keď budete v utorok hlasovať. Urobte rozhodnutie, ktoré pomôže Slovensku.