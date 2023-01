Registračné poplatky motorových vozidiel po novom - mýty a realita

Doterajšie riešenie bola forma majetkovej dane, keď sa veľmi vysoký registračný poplatok pri nových vozidlách a mladších jazdenkách postupne znižoval s vekom vozidla. Pri starých vozidlách bol poplatok najmenší. Tento formát, ktorý trestá ľudí a firmy za obstaranie nových vozidiel majú len 2 krajiny EÚ – Malta a Slovensko. Tento spôsob výrazne preferuje dovoz a používanie starých vozidiel, so všetkými negatívnymi dopadmi dopadmi na životné prostredie, na starnutie vozového parku i na bezpečnosť vozidiel.

Prečo zásadná zmena? Pretože máme len jednu spoločnú planétu, ktorá činnosťou človeka výrazne trpí. EÚ zároveň už od roku 2018 tlačí Slovensko do riešení, ktoré v prevádzke motorových vozidiel zavedú nejakú formu ekologickej dane.

Zdaňovanie vozidiel založené na CO2 (zdroj: ACEA TAX GUIDE 2022)

Strana SaS sme zásadne proti zvyšovaniu daní, ale nejakej forme ekologickej dane sa nevyhneme. Preto sme použili naše bežné SaS riešenie – keď už nejaký poplatok alebo daň musí byť, zaveďme ju tak, aby sme inú zrušili. Navyše takou formou, aby zmena celkovo spôsobila zníženie daňového zaťaženia občanov a firiem. Dane či poplatky tiež majú motivovať k efektívnemu správaniu, v tomto prípade k preferencii novšieho ekologickejšieho vozidla, ideálne s nižším výkonom a menšou emisnou stopou.

Inou možnosťou by bolo zavedenie ročnej ekologickej dane z prevádzky vozidla (tzv. cirkulačná daň). To by bolo výrazné zvýšenie daňového zaťaženia a SaS sme zásadne proti takejto forme dane. Preto zavedením ekologického parametra do výpočtu registračného poplatku si môžeme odškrtnúť túto povinnosť voči EÚ...a zároveň ušetríme ľuďom a firmám peniaze.

Priemerná ročná (cirkulačná) daň na vozidlo v krajinách EÚ (v € na jedno vozidlo/2021) (zdroj: ACEA Tax Guide 2022, Vehicles in use report )

Zmenou sa namiesto vekového koeficientu sa zavádza ekologický koeficient, ktorý zvýhodňuje vozidlá z nižších dopadom na životné prostredie. Metrikou je EURO norma, ktorú vozidlo plní. Zmysel je v tom, že občania i firmy budú za svoje rozhodnutie kúpiť si ekologickejšie (novšie) vozidlo, odmenení výrazne nižším poplatkom ako doteraz. Platí však aj B, že pre staré, menej ekologické, vozidlá príde k zvýšeniu registračných poplatkov. Pre staré vozidlá s vysokým výkonom došlo k výraznému zvýšeniu registračného poplatku. A to sa stalo kameňom úrazu.

Pôvodná Tabuľka č. 2 v zákone 145/1995 Z.z. v Položke číslo 65

Nová Tabuľka č 2 - Ekologický koeficient vozidla (zdroj: Pozmeňujúci návrh Mariána Viskupiča k tlači 1181)

Zároveň bez zmeny zostáva v zákone, v Položke 65, Tabuľka 1. Autorom tabuľky je ešte Robert Kaliňák. O jej zmene, aspoň pri najvyšších výkonových kategóriách, minister financií nechce ani počuť, takže sme sa doteraz nedokázali dohodnúť.

Pôvodná Tabuľka č. 1 v zákone 145/1995 Z.z. v Položke číslo 65

Je prirodzené ľudské správanie vidieť iba prípady, kde poplatok rastie. V verejnosti sa teda okamžite rozšíril naratív, že poplatky sa VŠETKÝM zvýšia. Realita je však úplne opačná – ľudia a firmy ako celok výrazne ušetria – celkový negatívny vplyv na verejné financie je 32mil ročne, alebo celkové zníženie poplatkov o 40%. Teda tieto financie ušetria ľudia a firmy. A ja sa pýtam, čo na Slovensku medziročne zlacnie o 40%?

86% ľudí pri registrácii svojho vozidla zaplatí menej ako doteraz a iba 14% ľudí zaplatí viac – pokiaľ neprispôsobia správanie novým pravidlám. Pre istotu zdôrazňujem, že žiadny aktuálny vlastník vozidla neplatí nič. Platí sa len pri kúpe a registrácii (prepise) vozidla.

Prejdime si postupne celú realitu zmeny po jednotlivých kategóriách vozidiel:

1. Nové spaľovacie vozidlá (norma EURO 6d) – zníženie poplatku o 70%. Poplatok za výkon sa násobí koeficientom 0,3. Príklad: Kia Sportage 1,6 T-GDi 110kW – doterajší poplatok 360€, po novom 108€, Škoda Kodiak 2.0 TDI 147 kW (200 k) – doteraz 870€, po novom 261kW.

2. Nové hybridné vozidlá budú mať ešte výhodnejší koeficient 0,2 a čisto elektrické vozidlá pevný poplatok 33€.

3. Jazdené vozidlá do 1 roka, typický prípad kúpa testovacieho vozidla u dílera. Doteraz plný poplatok podľa tabuľky 1, po novom 70% zníženie (koeficient 0,3) Príklad: Hyundai Tucson 1,6 T-GDi 110,1kW (150 k) doteraz 360€, po novom 108€.

4. Jazdené vozidlo 4 - 5 rokov, typický príklad vozidlá kupované po operatívnom či štandardnom lízingu. Príklad: Škoda Octavia 3 combi 1,6TDI 85kW doteraz 41,4€ po novom 33€

5. Jazdené vozidlá s normou EURO 6b,c (benzín od 09/2014 nafta od 09/2015) , pôvodný vekový koeficient 0,19 - 0,32, nový ekologický 0,40 - teda mierne zdraženie. Príklad pre typické 6 ročné 100kW vozidlo doteraz 210€x0,32 = 67€, po novom 84€, zdraženie o 17€. Dá sa povedať, že pre bežné 8,9 ročné vozidlá je nárast poplatku mierny.

6. Vozidlá do 80kW bez ohľadu na vek zostáva poplatok po novom rovnaký ako doteraz 33€. Tieto vozidlá stále tvoria väčšinu staršieho vozového parku.

7. Poplatok sa tiež pre všetky vozidlá zníži o 50% pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, takisto pri vozidlách s výkonom nižším ako 110kW najmenej so 6 sedadlami pre rodičov s najmenej 4 deťmi uplatňujúcimi si prídavok na dieťa. Poplatky sa neuplatňujú, ani keď človek získa vozidlo ako dedičstvo rozhodnutím súdu.

V týchto všetkých prípadoch je nový systém registračných poplatkov výhodnejší ako doterajší systém, šetrí občanom financie. Ľudia navyše ešte ušetria na registrácii ďalších 33€ ak si ponechajú tabuľky EČV, ktoré mal na vozidle pôvodný majiteľ. Tieto prípady pokrývajú výraznú väčšinu registrácii vozidiel - už spomínaných 86% prípadov. Zároveň tým, že vozidlá do 80kW (105 k) bez ohľadu na ich vek majú základnú sadzbu, nespôsobujú zhoršenie situácie v sociálne zraniteľných skupinách.

8. pri emisnej norme Euro 5

a. do 80kW stále rovnaký poplatok 33€

b. 100kW vozidle z roku 2011 je aktuálny poplatok 33€ a po novom 120€

c. Pri vozidlách s vysokým výkonom už nový majiteľ pri kúpe zaplatí výrazne viac. Vozidlo s výkonom 200kW zaplatí po novom 1900x0,6=1140€ namiesto doterajších 1900x0,14=266€.

9. Rovnaký princíp sa uplatňuje aj pre staršie vozidlá s nižšími EURO normami:

Euro 4 (vozidlá cca 14-18 rokov staré) má koeficient 0,7

a. do 80kW stále rovnaký poplatok 33€

b. 100kW vozidle je aktuálny poplatok 33€ a po novom 210x0,7=147€

c. Pri vozidlách s vysokým výkonom nový majiteľ pri kúpe zaplatí výrazne viac. Vozidlo z výkonom 200kW zaplatí po novom 1900x0,7=1330€ namiesto doterajších 1900x0,06=114€.

10. Euro 3 (vozidlá cca 19-23 rokov staré) má koeficient 0,8

a. do 80kW stále rovnaký poplatok 33€

b. 100kW vozidle je aktuálny poplatok 33€ a po novom 210x0,8=168€

c. Pri vozidlách s vysokým výkonom už nový majiteľ pri kúpe zaplatí výrazne viac. Vozidlo z výkonom 200kW zaplatí po novom 1900x0,8=1520€ namiesto doterajších 1900x0,06=114€. Ale toto sú už fakt extrémne zriedkavé prípady, V dátach z roku 2020 by takýchto prípadov bolo 214.

Čo z toho vyplýva?

1. Bežné vozidlá (do 100kW) starších ročníkov výroby s nižšími Euro normami majú žiadny, resp. znesiteľný nárast registračného poplatku, v súlade s novým princípom, že menej ekologické vozidlo platí viac. Veľká väčšina staršieho vozového parku Slovenska patrí do tejto kategórie. Tu teda nie je žiadny problém.

2. V kategórii vysokovýkonných vozidiel prišlo k veľmi výraznému nárastu registračného poplatku. Jasne nadproporčnému oproti menej výkonným vozidlám. Dôvodom sú výrazne vyššie poplatky vo výkonovej tabuľke. Táto tabuľka je pôvodná, vytvorená ešte z čias ministra vnútra Kaliňáka. V decembri sme nedosiahli dohodu s ministrom financií na jej zmene. Toto považujem za zásadný problém, ktorý bude potrebné vyriešiť...a budem ho riešiť.

3. Problém sa týka len relatívne malého počtu starých vysokovýkonných vozidiel. Rozumiem však, že do tejto kategórie spadá aj množstvo ľudí, pre ktorých sú staršie silné vozidlá (youngtimers) hobby a nechcú sa ich vzdať. Tento problém vnímam a potvrdzujem, že ho potrebujeme do 1.4. vyriešiť. Tieto vozidlá zaplatia viac, ako podľa pôvodného spôsobu. Avšak nárast musí byť zmysluplný, nie v stovkách percent.

4. V žiadnom prípade nie je pravdou, že prišlo k plošnému zvýšeniu registračných poplatkov alebo že väčšina motoristov zaplatí vyššie poplatky. Práve naopak väčšina motoristov na registračných poplatkoch ušetrí (86%).

5. Zároveň však pohľad na pôvodný model registračných poplatkov, kde staré vysokovýkonné vozidlá platili minimálne, spôsoboval preferenciu dovozov starých (a aj extrémne starých) vozidiel. Toto spôsobovalo v posledných rokoch stále starnutie vozového parku, so všetkými neblahými dôsledkami – nízka ekologickosť, časté podvody so stočenými kilometrami, podvody pri búraných a nekvalitne opravovaných vozidlách a z týchto dôvodov nízky bezpečnostný štandard takýchto vozidiel. Aj preto je podpora ekologickejších novších vozidiel úplne legitímna a prinesie aj ďalšie benefity pre ľudí.

Na záver ešte zopár čísiel:

46,2% všetkých zmien v registrácii sa týkalo vozidiel s výkonom pod 80kW – teda bez ohľadu na vek zaplatia len 33€

73,2% všetkých zmien v registrácii sa týkalo vozidiel s výkonom pod 104kW – aj v časti z nich, ktoré sú staršie je nárast poplatku minimálny.

Celkový počet všetkých vozidiel na Slovensku 3,5mil z toho osobných je 2,5mil

V roku 2022 bolo na Slovensku 354 359 zmien držby osobných vozidiel.

78 841 nových evidovaných osobných vozidiel (M1) a 7 679 nových vozidiel kategórie N1

61 016 individuálne dovezených osobných vozidiel – polovica dnes nemá Euro 5, 9 000 je starších ako 15 rokov. Toto z nás robí cintorín vozidiel.

Cca 8% osobných vozidiel na Slovensku ročne zmení majiteľa. Teda priemerné vozidlo zmení majiteľa raz za 12 rokov.

45 060 osobných vozidiel vyradených z evidencie.

Ďakujem za precíznosť a trpezlivosť každému, kto sa dočítal až sem;)