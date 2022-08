Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča

Stará doba: Sľuby a realita strany Smer

V roku 2019 sme ešte z opozičných lavíc pozerali na ciele rozpočtov na obdobie 2019-2022, ktoré teraz už máme za sebou. Vtedajšie duo Pellegrini-Kamenický naplánovalo skvelú budúcnosť. Deficity verejnej správy mali byť minulosťou. Vo vtedajšom Programe stability na roky 2019-2022 sa dokonca aj konsolidačné úsilie v roku 2019 malo skončiť NULOU a fanfáry si pýtala veta: „Splnením rozpočtového cieľa dôjde k štrukturálnemu ozdraveniu verejných financií.“ (Strana 19 a tabuľka 7: https://www.mfsr.sk/files/archiv/16/ProgramstabilitySlovenskanaroky2019-2022.pdf)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ešte raz pre pamätníkov: deficity verejných financií mali byť od roku 2019 minulosťou.

Problém vlád Fica a Pelegriniho bol rovnaký. Bohapusté míňanie nad rámce schválených rozpočtov, neinvestovanie do budúcnosti Slovenska, žiadne reformy, a najímanie desaťtisícov nových úradníkov. Odkladanie problému vysokých nákladov na výplatu dôchodkov do budúcnosti. Plus kradnutie a mafiánsky štát.

V celom období hojnosti sa ani raz nepodarilo ani len priblížiť sa k nule, štát produkoval deficity každý rok. Vrátane posledného roku vlády Petra Pellegriniho s deficitom 1,3 miliardy eur za rok 2019.

Deficit verejných financií (ako % z HDP) Údaje z jednotlivých plánov obnovy a aktuálna predikcia júl 2022 (zdroj: údaje MFSR, RRZ)

Nová doba: Covid, Igor Matovič a Eduard Heger

Prijímanie Programu stability v roku 2020 už prinieslo reálny pohľad na verejné financie (https://www.mfsr.sk/files/archiv/12/ProgramstabilitySlovenskanaroky2020-2023_final.pdf). Prvá vlna Covidu silne zamiešala karty. Všeobecne akceptovaná dohoda v koalícii znela, že rok 2020 môže skončiť zle-nedobre s deficitom možno až 8 miliárd eur, čo bude 11%-ný deficit verejných financií v pomere k HDP.

Roky 2021 až 2023 už mali priniesť aký taký poriadok a deficity postupne klesnúť na 5% v 2021, 4% v roku 2022 a tesne pod 3% v roku 2023. Mal to byť koniec zlých časov a po 4 rokoch vládnutia súčasnej vlády sme sa mali blížiť na dohľad k vyrovnanému hospodáreniu. Bolo by to v rokoch 2024/25 namiesto pôvodného cieľa dosiahnutia nulových deficitov od 2019/20, ale dodatočnému zadlžovaniu mal byť koniec.

Nakoniec, roky 2020 a 2021 skončili namiesto šialených očakávaných dvojciferných deficitov (schodok hospodárenia verejnej správy voči vyprodukovanému HDP) na spolu 11 miliardách eur v mínuse (5,0 a 6,0 miliardy) a v % voči HDP to bolo 5,5% v 2020 a 6,2% v 2021. Doba temna mala byť za nami, konsolidačné úsilie silné a pevné odhodlanie šetriť.

Od prázdnej špajze k rozdávačkám – opraty v rukách Igora Matoviča

Všetko dobre začalo, stále bola spomínaná prázdna špajza a že nie je z čoho rozdávať a každý minister má prísť so šetrením a následne sa prerozdelí, čo sa ušetrí. Mal byť koniec testovačkám, nákupom liekov a vakcín do zásoby, čo nás samo stálo vyše miliardu eur len v roku 2021.

V roku 2022 utešene dvojciferným tempom rastú daňové príjmy štátu - vďaka boju proti nekalým praktikám a aj vďaka silnej spotrebe pri stúpajúcej inflácii. Aj Sociálna poisťovňa hlási dostatok zdrojov na najbližšie roky.

V máji prijal parlament vypracovaný Program stability na roky 2022-2025 (https://www.mfsr.sk/files/archiv/62/Program-stability-Slovenska-na-roky-2022-2025_po_pripomienkach_vlady.pdf) a minister financií prišiel s rozpočtovými cieľmi 4,9% v očakávačke na rok 2022 a následne s deficitmi na úrovni 2,4% - 2,3% - 2,1% na roky 2023 až 2025, pričom sa plánovali opatrenia vlády na dosiahnutie týchto cieľov. Neboli to nuly, ale bolo vidno, že z úrovní 5%-6% v rokoch 2020-2021-2022 ideme na menej ako polovicu. V sále potlesk, oslavné tlačové správy a besedy, dokument zaslaný do Európskej komisie.

A potom začal rock-n-roll / Igor dostal kreditku

Ale prišiel ZLOM. Igor Matovič sa pozrel triezvym okom na príjmy štátneho rozpočtu a v júni zajasal. Zbadal, že už v tomto roku bude jeden a pol miliardy eur daňových príjmov a odvodov navyše (oproti plánu v rozpočte) a na roky 2023-25 spolu ďalších 10 miliárd naviac. Veľká kopa peňazí v špajzi, poruke na úplne prvej poličke.

Minister sa však zabudol pozrieť na predikcie inflácie a že bude s odstupom roka zle-nedobre na strane výdavkov. Zabudol, že v tabuľke treba obe strany každý rok vynásobiť rovnakým koeficientom. Navyše zabudol, že inflačné príjmy predbiehajú inflačné výdavky, a že úloha dňa je nepúšťať sa do dodatočných trvalých výdavkov. Lebo ak niečo so sebou inflácia prináša, tak je to NEISTOTA a nevôľa obyvateľov.

Igor Matovič samozrejme nepočúva nikoho, zobral kreditku a vyrazil na nákupy. Zrazu veľký úsmev na tvári a svet je gombička. Protiinflačný (prorodinný) balíček, jeho obsah, forma a spôsob prijatia ukázali v plnej nahote jeho mentálne nastavenie - neúctu k zákonom, pravidlám, partnerom a k efektívnemu míňaniu verejných zdrojov. Navyše priebežne sľubuje ďalšie darčeky (zásadné zvýšenie platov v celej verejnej správe bez akejkoľvek formy šetrenia či redukcie byrokracie). Nepozerá na inflačný rast všetkých výdavkov, ktorý sa už začína prejavovať. No a po pár mesiacoch máme zrazu v tabuľke výdavkov na najbližšie 3 roky (2023-2025) o 14 miliárd viac (predikcia júl 2022) ako bol výhľad ku koncu zimy (predikcia február 2022).

Vývoj salda verejnej správy, porovnanie prognózy február 2022 a júl 2022 (zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť)

Najhoršie je, že sa minister z "dovolenky" ešte nevrátil, naďalej behá s kreditkou a úplne zlé je, že namiesto darčekov pre strádajúce zdravotníctvo a sociálnu oblasť (včítane dôchodkov) schvaľuje nezmyselné výdavky. Peniaze sú minuté, ale pomoci práve pre najzraniteľnejších je minimum. Tak to bohužiaľ je hlavne preto, lebo Igor Matovič rozdávaním peňazí rieši hlavne svoje volebné referencie, namiesto reálnej pomoci pre najzraniteľnejších.

Podvyživené zdravotníctvo, stále potrebná pomoc pre najzraniteľnejších, či riešenie problémov extrémne vysokých cien energií, samozrejme prinesie ďalšie výdavky dlhodobého charakteru.

Šialená dovolenka a dlhý trip

Účty za cesty nákupného maniaka chodia samozrejme na úrad vlády premiérovi. Ten tuší, že napriek letným radovánkám ministra financií príde aj zima, chlad, mráz, vietor a sneh a ľudia po domoch a bytoch a v prevádzkach, školách a fabrikách budú potrebovať kúriť a kompenzácie ich účtov energií budú tiež niečo stáť. Čaká sa na Igora, kedy sa vráti z tripu.

Namiesto deficitov 2,4% - 2,3% - 2,1% na roky 2023 až 2025 už máme v každom roku 4% až 5%. Vďaka inflácii, ktorá poženie HDP hore v 2022 a 2023 a vďaka dodatočným financiám z EÚ boli v aktuálnej prognóze RRZ smerom dole upravené deficity v týchto dvoch rokoch. Spolu ide o mínus 1,5% za 2022/23.

Detaily nájdete v poslednej správe Rady pre rozpočtovú zodpovednosť:

https://www.rrz.sk/strednodoba-fiskalna-prognoza-2022-07/

Porovnanie aktuálneho Plánu stability a aktuálnej júlovej predikcie jasne poukazuje na vzniknutý problém (zdroj: údaje MFSR a RRZ)

Záverečný pohľad na kreditku

Na začiatku roka 2020 bol čistý dlh Slovenska necelých 41 miliárd eur. Predpoklad na koniec roka 2022 je 54 miliárd eur. Ale ku koncu roka 2025 hrozí už 71 miliárd eur!

Za 6 rokov nárast zo 41 na 71, čo je rovných 30 miliárd eur čistého dlhu. Nie, diaľnica do Košíc tam nie je a ani Rázsochy. Nie sú tam ani nové vlaky, mosty, nemocnice a školy. Nie sú tam ani dôchodky na úrovni Česka. Nie je tam ani vyzbrojená armáda, dostatok policajtov, upratané súdnictvo a prokuratúry. Nie je tam ani zreformované vysoké školstvo, návrat našich detí zo zahraničných univerzít a matiek z pozícií sociálnych pracovníkov z Rakúska.

Reformy sa nepodarili, lebo kreditku dostal do ruky ekonomicky nevzdelaný vodca hnutia s minimálnymi skúsenosťami čo i len pri správe rodinných financií. Tú kreditku mu vydal premiér, ktorý za ním stojí a považuje ho za dôstojného nástupcu samého seba v roli správcu štátnej kasy. Je stále jasnejšie, že nás čaká zlý koniec.

Ani zrkadlo Európskej Únie a ratingových agentúr pre Igora Matoviča nie je zrkadlom. V čase, keď nám ratingové agentúry postupne menia výhľady zo stabilného na negatívny (čo je posledný krok pred znížením známky), minister blúzni o perfektnom stave našich financií. Z jeho pohľadu ratingovky nevidia reálny obraz Slovenska a navyše určite nám chcú zle.

Ale žiadny obed nie je zadarmo. Blíži sa vrchný a na ústach mu vidno vetu: Tak kto bude platiť, pánové?

Už len dovetok. Aj naše dlhodobé financie sú v katastrofálnom stave - sme druhí najhorší v celej EÚ.