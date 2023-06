Veronika, digitalizácia, eurofondy...tri slová, obyčajné slová

Diskutovali sme teda v paneli bez nej. Lepšie povedané, diskutovali sme o NEvýsledkoch BEZ zodpovednej ministerky. Smutné alebo skôr obraz reality.

Digitalizácia nie je téma, ktorej sa zásadne venujem. Ale platí tu okrídlená veta. Všetko je v konečnom dôsledku aj o peniazoch. V aktuálnej realite slovenského verejného sektora to paradoxne nie je o ich nedostatku. Skôr o neefektivite ich využitia. A bohužiaľ často aj o úplnej neschopnosti ich použitia. O neschopnosti Slovenska čerpať eurofondy asi nič nové nenapíšem. Najviac povedala samotná bývalá ministerka svojou neúčasťou. Bohužiaľ sa však dostávame do veľmi podobnej situácie v Pláne obnovy a odolnosti. Pri pohľade na záverečný účet Slovenskej Republiky to isté platí aj o kapitálových výdavkoch zo štátneho rozpočtu. Slovensko v roku 2022 nedokázalo preinvestovať približne 1,1mld€ rozpočtovaných kapitálových výdavkov. Časť z týchto nevyužitých finančných prostriedkov spadá aj do oblasti digitalizácie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zmodernizovať krajinu znamená ju zdigitalizovať. V priemysle, v celej ekonomike, vzdelávaní zdravotníctve i v celom verejnom sektore. Digitalizácia však musí ísť ruka v ruke so zoštíhlením štátu resp. jeho zmenšením. Inak budeme nútení zotrvávať v dnešnej situácii štátu znefunkčneného prebujnenou byrokraciou, dlhými rozhodovacími procesmi a nekonečnými schvaľovacími „kolečkami“. A nič na tom nezmení, že budú digitálne namiesto analógových ergo papierových.

Súkromný sektor digitalizáciu zvláda úplne prirodzene. Pokrok smerom ku digitalizácii nie je v súkromnom sektore motivovaný nejakými ušľachtilými myšlienkami. Je motivovaný peniazmi. Je motivovaný konkurenčným bojom o čo najlepšiu trhovú pozíciu. Byť vpredu vo vývoji znamená byť o krok pred ostatnými. Znamená dosiahnuť víťazstvo. Znamená dosiahnuť zisk. No a kto je v tomto boji neúspešný, zahynie. Odchádza z trhu, uvoľní miesto schopnejším. Stáva sa to aj veľkým firmám, ktoré nezvládli trhové výzvy. Toto sú zákony trhu. Zákony efektívne posúvajúce vývoj ekonomiky i celej spoločnosti dopredu.

Všetci vieme vymenovať množstvo perfektných aplikácií zo súkromného sektora. Ale málokto vymenuje 3 aplikácie verejného sektora, s ktorými by bol aspoň trochu spokojní. Užívateľsky príjemná aplikácia verejného sektora, je ako drevené želiezko. Neexistuje. Zato tých čo iritujú, je kopa. Prečo je to tak?

Bohužiaľ štát je len jeden a nemôže zahynúť. Aj preto má tendenciu kumulovať všetky chyby, všetky nepodarky i pozitívne historické úspechy. Ale čas plynie.

Riešením je menší štát. Pretože štát reálne za posledné roky extrémne narástol...a extrémne zdražel. Aj preto treba nechať súkromný sektor zabezpečovať veci, ktoré štát zo svojej podstaty nemusí riešiť. Napríklad v dnešnej dobe súkromných pracovných portálov a pracovných agentúr štát skutočne nemusí zabezpečovať občanom hľadanie práce cez Úrady práce.

Menej je niekedy viac. Slovensko je šampión vo vypracúvaní stratégií. Aj v oblasti digitalizácie ich má Slovensko prijatých viacero. Zásadne nám však chýba schopnosť implementácie. Práve realizácia je dlhodobo Achillova päta Slovenska. Plán obnovy mal mať v roku 2022 čerpanie na úrovni takmer 1mld€, reálne čerpanie bolo 50mil€. Plán obnovy a odolnosti tak už pripomína tristnú situáciu čerpania eurofondov. Navyše realizované poskytnutie tabletov nepovažujem za skutočnú digitálnu transformáciu.

Zamyslime sa. Kedy ste naposledy podpisovali nejaký papier v banke? Väčšinou už všetko zvládajú elektronicky. Kedy ste naposledy potrebovali stolový PC na vybavenie svojich platieb. Tak prečo ak už aj je štátna aplikácia, z mobilmi si rozumie minimálne. Často digitalizácii najviac pomôže práve to, že sa o danú oblasť prestane starať štát...a nechá to na súkromný sektor.

Ale aj v oblastiach kde je rola štátu nevyhnutná, je potrebné veci zjednodušovať a nerobiť ich stále zložitejšie. Ale práve to sa stále deje. Ešte spomeniem obrovský štátny rezortizmus, ktorý je zásadnou brzdou aj digitalizácie.

Za záver len jedno zamyslenie – ak sa pozrieme, ktoré oblasti Slovenska sa rozvíjajú sa ktoré zaostávajú, zjaví sa nám mapa. Mapa, ktorá sa veľmi presne kryje s dopravnou dostupnosťou jednotlivých sídiel či regiónov. Aj preto je zásadnou prehrou Slovenka, že sa nepodarilo pomocou eurofondov zabezpečiť dostatočný rozvoj dopravnej infraštruktúry. V regióne, do ktorého nevedie kvalitná cesta či železnica, môžete robiť x digitalizačných projektov. Ale aj tak budú mladí ľudia odchádzať, investori sa mu budú vyhýbať, a aj existujúce malé a stredné podniky budú skôr zanikať ako vznikať. Aj v tejto oblasti sa dá baviť o určitej forme Maslowovej pyramídy potrieb. Zjednodušene povedané - bez základov a prízemia, nie je možné stavať ďalšie poschodia. Samotná cesta síce digitalizáciu nezabezpečí...ale bez nej to nejde. Ak je región fyzicky prístupný, otvára cestu aj digitálnej dimenzii...a veľa ďalšieho sa ľahšie stane aj samo. Potom stačí menej dodatočnej energie, menej zdrojov a je šanca na výrazne lepší výsledok.