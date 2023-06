Hnutie Republika chce oslobodiť zdravotníctvo od finančných skupín, voličom ponúka svoje fantómy a prízraky, a ani náhodou nevysvetľuje

Politické hnutie Republika nehovorí o tom, či štát kúpi od finančných skupín polikliniky, alebo ich znárodní, či konfiškuje. A ani o tom koľko by stálo vyvlastnenie, alebo kúpa zdravotníckych zariadení. Čuduj sa svete, ani o tom, ako by sa návrat zdravotníckych zariadení do rúk štátu financoval. Odpoveď na otázku za koľko v programe nenájdete.

Zacitujme si z programu politickej strany Republika: "Oslobodením zdravotníctva od finančných skupín sprístupníme kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov."

Pripomeňme si, že Ústava Slovenskej republiky zakotvuje ochranu súkromného vlastníctva. Znárodnenie by bolo možné len vtedy, ak by sa zmenil základný zákon.

Článok 20 Ústavy Slovenskej republiky hovorí v článku 4: "Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu."

Okrem iného, podľa článku 20, článku 1 Ústavy Slovenskej republiky je súkromné vlastníctvo chránené: "Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje."

Tak teda toľko Ústava Slovenskej republiky.

To znamená, že v Slovenskej republike z hľadiska práva nie možné konfiškovať majetok.

Znárodnenie, či znárodňovanie, alebo iné názvy ako nacionalizácia, poštátnenie, poštátňovanie, zoštátnenie, zoštátňovanie, etatizácia, čiastočné synonymum pre socialistické štáty: zospoločenštenie, socializácia, je prevod súkromného vlastníctva podniku, výrobných prostriedkov či iných hospodársky významných častí súkromného vlastníctva, prípadne vlastníctva nižších úrovní verejnej správy, do štátneho vlastníctva alebo spoločného vlastníctva. Môže ísť o vyvlastnenie, teda za náhradu, alebo o konfiškáciu teda bez náhrady.

Niekedy sa pojem zoštátnenie, alebo poštátnenie, etatizácia, od pojmu znárodnenie odlišuje tak, že po znárodnení – na rozdiel od zoštátnenie – si znárodnený podnik ponechá určitú samostatnosť a jeho vedenie nie je len odnožou verejnej moci, napríklad v rámci tripartity sú spojení zástupcovia štátu, zamestnancov a spotrebiteľov.

Znárodnenie bola štandardná politika socialistických strán – v Česko-Slovensku (1945 - 1948), Spojenom kráľovstve alebo Francúzsku. V Česko-Slovensku sa oslavovalo vydanie rozsiahlych znárodňovacích zákonov dňa 28. októbra ako Deň znárodnenia.

Ešte raz podčiarkujem, že uvažovanie politickej strany Republika je v rozpore s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky.

Z hľadiska základného zákona Slovenskej republiky tvrdenie, že zdravotníctvo by malo byť v budúcnosti bez súkromného kapitálu je fantómom, alebo prízrakom socialistickej ekonomiky.

Karl Marx a Friedrich Engels v Manifeste komunistickej strany napísali: "Po Európe mátoží strašidlo — strašidlo komunizmu."

V hlave Hnutia republika mátoží strašidlo komunizmu.

Aké plynie z toho ponaučenie? Hnutie Republika ponúka v oblasti zdravotníctva len báje a povesti. A to si nevšíma žiadna nezisková spoločnosť, a ani len žiadne iniciatívy, ktoré sa zaoberajú klamstvami, nazývanými dnes fake, či hoax.