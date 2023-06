Sme rodina: Štátne potraviny neexistujú, je to jednoduchá politická a ekonomická lož

Politická strana Sme – rodina propaguje a navrhuje “štátne potraviny”. Hovorí sa v jej reklame.

Tento pojem nepozná žiaden zákon a ani moderná ekonomická teória. Politická strana blúznila a pojem si vymyslela.

Slovenská republika nemá v súčasnosti ani jeden štátny poľnohospodársky podnik. Do roku 1990 mal názov štátny majetok. Nemá žiadnu sieť štátnych veľkoskladov, ba čuduj sa svete ani sieť štátnych maloobchodných predajní.

Vráťme sa do socialistického spoločenského zriadenia s vedúcou úlohou Komunistickej strany Československa.

V zákone 50 / 1955 Zb. o niektorých opatreniach na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby sa hovorilo o poľnohospodárskych závodoch socialistického sektora.

“Ak chceme mať kvalitné domáce potraviny za férové ceny, štát sa musí stať silným hráčom. Musíme reštartovať slovenský vidiek a zabezpečiť kontrolu nad celým potravinovým reťazcom – produkcia, spracovanie a predaj potravín, aby sme mali vo vlastných rukách potravinovú budúcnosť Slovenska. Ľudia na vidieku tým získajú perspektívu rozvoja a ekonomickej stability a všetci slovenskí občania získajú kvalitné potraviny za primeranú cenu.”

Hovorí program politickej strany Sme – rodina.

Štát nie je žiadnym hráčom na trhu potravín. Štát v slovenskej republike neprodukuje žiadne potraviny. Ešte raz žiadne Nevlastní ani jeden veľkosklad potravín obchodný reťazec, ktorý predáva potraviny. Na Slovensku štát nenakuje žiadne potraviny v zahraničí určené pre obyvateľov. Štát nakupuje potraviny len pre štátne hmotné rezervy. Ten ich nepredáva konečným spotrebiteľom.

V politickej reklame strany Sme rodina hovorí o "férovej cene". Slovenské zákony nepoznajú pojmy "férová" a "neférova cena". Ani ekonomická teória nepozná pojmy férová, či neférová cena. Cena je výsledkom ponuky a dopytu. Náš záver. Pojem férová cena je právny a ekonomický nezmysel. Tento nezmysel mohli vymyslieť len tí, či si za peniaze kúpili vysokoškolské diplomy

Kontrolu na celým potravinovým reťazcom má Protimonopolný úrad SR. Kontrola sa dá dosiahnuť aj znárodnením, alebo konfiškáciou. Pri znárodnení je to to náhradou, teda štát vyplatí majiteľom peniaze. Pri konfiškácii je to bez náhrady. To by však pán Boris Kollár musel dosiahnuť také politické zmeny ako Vladimír Iľjič Lenin, ktorý skonfiškoval pôdu statkárom, prípadne Jozefom Tisom, ktorý podpísal zákony o arizácii židovského majetku. A arizácia je konfiškácia.

Text o štátnych potravinách je politické klamstvo. Slovenské regulačné orgány ako napríklad Rada pre mediálne služby, ktorá preveruje obsah poskytnutý prostredníctvom platformy na zdieľanie obsahu si nevšimla. Klamstvo, dnes nazývané hoax si nevšimla ani iniciatívna platforma Denníka N, ani platforma Policajného zboru Slovenskej republiky venovaná hoaxom. Neziskové organozácie Transparency International a Nadácia Zastavame korupciu mlčia.

V minulých voľbách politická strana Sme – rodina sľubovala nájomné byty s nízkym nájomným. Ani jeden nebol zatiaľ postavený. Okrem toho sľubovala obyvateľom slovenska možnosť kúpy automobilov s nízkou nájomnou splátkou. Program zostal len na papieri.

(Autor je editorom portálu www.financnenoviny.com)