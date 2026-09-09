Šuby dúby, duá, Šubová klame

Pani politička Zuzana Šubová nepredstavila vecný dôkaz. Tým je prevodný príkaz o prevode peňazí zo subjektu Zoroslava Kollára na účet kandidáta Martina Winklera. To znamená, že klame. A tým podporuje iných kandidátov.
Kto je pani Zuzana Šubová?
V parlamentných voľbách 2010 kandidovala za stranu AZEN – Aliancia za Európu národov z miesta č. 101 na post poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, nebola zvolená. Strana AZEN bola zaregistrovaná v októbri 2009 a vznikla odídencom z Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) jeho bývalým podpredsedom Milanom Urbánim, dosiahla volebný výsledok 0,13 %. Milan Urbáni bol istý čas aj vo vedení HZDS. Dnes je to prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb.
V komunálnych voľbách 2018 kandidovala za koalíciu Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska demokracia na post poslanca v obci Bratislava-Devín, bola zvolená za poslankyňu obecného zastupiteľstva.
V komunálnych voľbách 2018 kandidovala za koalíciu Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska demokracia na post poslanca v meste Bratislava, nebola zvolená. Zo strany SPOLU odišla.
V parlamentných voľbách 2020 kandidovala za stranu SaS z miesta č. 119 na post poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, nebola zvolená.
Do 7.7. 2020 bola spoločníčkou vo firme EUROPART trade s. r. o., Pri lesostepi 3838/5, 841 10 Bratislava – Devín spolu s Oliverom Mistríkom. V spoločnosti EUROPART trade historicky figurovala aj jej priama rodinná príbuzná Emília Šubová. Do 9. mája 2019 bolo sídlo spoločnosti Šándorova 15, 821 03 Bratislava-Ružinov.
Emília Šubová pôsobila od 21.01.2004 do 31.03.2004 ako predseda dozornej rade spoločnosti Autonovo, a.s., kde v tom istom čase bol predsedom predstavenstva tejto spoločnosti Ladislav Kulcsár. Ladislav Kulcsár pôsobil v rokoch 1997 až 2002 spolu s Petrom Kubom v agentúre ROKO, aktuálne je Peter Kuba jedným z obvinených v trestnej veci Dobytkár.
Emília Šubová bola tiež spoločníkom vo firme DUFFIX, s.r.o. v rokoch 2012 až 2016, pričom rok predtým spoločníkom tejto spoločnosti bola jej rodinná príbuzná Lucia Kulcsárová. Zaujímavosťou je, že sídlo spoločnosti DUFFIX bolo od 24.6.2011 do 5.9.2012 na Tomášikovej 32 v Bratislave, pričom na rovnakej adrese sídlila aj politická strana HZDS bývalého premiéra Vladimíra Mečiara.
Lucia Kulcsárová bola asistentkou ministerky pôdohospodárstva za HZDS Zdenky Kramplovej, v tom istom čase ako riaditeľ kancelárie ministerky pôsobil v kauze Dobytkár obvinený Marek Kodada. Emília Šubová pôsobila aj v orgánoch spoločnosti LAND PRESS, kedy sa jej pôsobenie istý čas prekrývalo s Renátom Dvoreckým z agentúry ROKO.
Do roku 2009 figurovala Zuzana Šubová aj v spoločnosti FINAXIS, a.s., ktorá skončila v likvidácii. V dozornej rade spoločnosti v tom čase sedel aj jej rodinný príbuzný Miroslav Šuba, Hollého č.1., Senec.
Na základe výpisu z obchodného registra z roku 1991 figuroval Ing. Miroslav Šuba ako riaditeľ spoločnosti PINCO PALLINO, spol .s.r.o.. Išlo o firmu, ktorá mala v predmete činnosti projekčnú činnosť súvisiacu s osadzovaním a prevádzkovaním hracích automatov.
Pôsobil aj v spoločnostiach Č S R B., s.r.o., Selekta, s.r.o., Willow, s.r.o. a Transmetal, a.s. Miroslav Šuba pôsobil v spoločnosti Selekta ako spoločník od 22.11. 1994 do 7.6.1999. Zaujímavosťou je, že do roku 1993 v tejto spoločnosti ako spolumajiteľ figuroval Jaroslav Malchárek, otec bývalého ministra hospodárstva a jedného z kľúčových aktérov aféry Gorila Jirka Malchárka.
Po zverejnení týchto údajov sa mne osobne Zuzana Šubová vyhrážala súdmi. A nielen mne.