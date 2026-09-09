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9. sep 2026 o 11:27  (upravené 9. sep 2026 o 11:37)
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Šuby dúby, duá, Šubová klame

Do verejného priestoru kydla hnoj. Martin Wikler podľa nej zobral peniaze na kamapaň od Zoroslava Kollára.

Vladimír Bačišin
Vladimír Bačišin Bloger
Šuby dúby, duá, Šubová klame
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Pani politička Zuzana Šubová nepredstavila vecný dôkaz. Tým je prevodný príkaz o prevode peňazí zo subjektu Zoroslava Kollára na účet kandidáta Martina Winklera. To znamená, že klame. A tým podporuje iných kandidátov.

Kto je pani Zuzana Šubová?

V parlamentných voľbách 2010 kandidovala za stranu AZEN – Aliancia za Európu národov z miesta č. 101 na post poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, nebola zvolená. Strana AZEN bola zaregistrovaná v októbri 2009 a vznikla odídencom z  Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) jeho  bývalým podpredsedom Milanom Urbánim, dosiahla volebný výsledok 0,13 %. Milan Urbáni bol istý čas aj vo vedení HZDS. Dnes je to prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb.

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V komunálnych voľbách 2018 kandidovala za koalíciu Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska demokracia na post poslanca v obci Bratislava-Devín, bola zvolená za poslankyňu obecného zastupiteľstva.

V komunálnych voľbách 2018 kandidovala za koalíciu Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska demokracia na post poslanca v meste Bratislava, nebola zvolená. Zo strany SPOLU odišla.

V parlamentných voľbách 2020 kandidovala za stranu SaS z miesta č. 119 na post poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, nebola zvolená.

Do 7.7. 2020 bola spoločníčkou vo firme EUROPART trade s. r. o., Pri lesostepi 3838/5, 841 10 Bratislava – Devín spolu s Oliverom Mistríkom. V spoločnosti EUROPART trade historicky figurovala aj jej priama rodinná príbuzná Emília Šubová. Do 9. mája 2019 bolo sídlo spoločnosti Šándorova 15, 821 03 Bratislava-Ružinov.

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Emília Šubová pôsobila od 21.01.2004 do 31.03.2004 ako predseda dozornej rade spoločnosti Autonovo, a.s., kde v tom istom čase bol predsedom predstavenstva tejto spoločnosti Ladislav Kulcsár. Ladislav Kulcsár pôsobil v rokoch 1997 až 2002 spolu s Petrom Kubom v agentúre ROKO, aktuálne je Peter Kuba jedným z obvinených v trestnej veci Dobytkár.

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Emília Šubová bola tiež spoločníkom vo firme DUFFIX, s.r.o. v rokoch 2012 až 2016, pričom rok predtým spoločníkom tejto spoločnosti bola jej rodinná príbuzná Lucia Kulcsárová. Zaujímavosťou je, že sídlo spoločnosti DUFFIX bolo od 24.6.2011 do 5.9.2012 na Tomášikovej 32 v Bratislave, pričom na rovnakej adrese sídlila aj politická strana HZDS bývalého premiéra Vladimíra Mečiara.

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Lucia Kulcsárová bola asistentkou ministerky pôdohospodárstva za HZDS Zdenky Kramplovej, v tom istom čase ako riaditeľ kancelárie ministerky pôsobil v kauze Dobytkár obvinený Marek Kodada. Emília Šubová pôsobila aj v orgánoch spoločnosti LAND PRESS, kedy sa jej pôsobenie istý čas prekrývalo s Renátom Dvoreckým z agentúry ROKO.

Do roku 2009 figurovala Zuzana Šubová aj v spoločnosti FINAXIS, a.s., ktorá skončila v likvidácii. V dozornej rade spoločnosti v tom čase sedel aj jej rodinný príbuzný Miroslav Šuba, Hollého č.1., Senec.

Na základe výpisu z obchodného registra z roku 1991 figuroval Ing. Miroslav Šuba ako riaditeľ spoločnosti PINCO PALLINO, spol .s.r.o.. Išlo o firmu, ktorá mala v predmete činnosti projekčnú činnosť súvisiacu s osadzovaním a prevádzkovaním hracích automatov.

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Pôsobil aj v spoločnostiach Č S R B., s.r.o., Selekta, s.r.o., Willow, s.r.o. a Transmetal, a.s. Miroslav Šuba pôsobil v spoločnosti Selekta ako spoločník od 22.11. 1994 do 7.6.1999. Zaujímavosťou je, že do roku 1993 v tejto spoločnosti ako spolumajiteľ figuroval Jaroslav Malchárek, otec bývalého ministra hospodárstva a jedného z kľúčových aktérov aféry Gorila Jirka Malchárka.

Po zverejnení týchto údajov sa mne osobne Zuzana Šubová vyhrážala súdmi. A nielen mne.

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Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin
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Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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