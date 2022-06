Po stopách Archy zmluvy – kam zmizol najposvätnejší artefakt z Biblie?

Dvetisíc rokov staré Zvitky od Mŕtveho mora (písal som o nich v predchádzajúcom blogu) obsahujú biblické texty Biblie či Tóry a majú nevyčísliteľnú historickú hodnotu. Biblia je nielen teologickou knihou, ale aj knihou historickou. Staroveké náboženské texty sú plné zaujímavých príbehov. Ich znalosť nám pomáha, okrem iného, aj lepšie si vychutnať cestovanie po biblických krajinách, presunúť sa v čase a priestore do miest a udalostí, ktoré ovplyvnili civilizačný vývoj ľudstva.

Mnohé destinácie, ktoré ako turisti navštevujeme, sú spojené s príbehmi o Arche zmluvy. Čo je na tejto truhlici s doskami Desiatich prikázaní také výnimočné, môže ovplyvniť svetový poriadok ?

Pod hebrejským slovom Tóra sa skrýva prvých päť kníh Biblie (Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronomium). Tieto knihy sú známe aj pod názvom Pentateuch. Výraz Pentateuch pochádza z gréčtiny a znamená „päťdielny zväzok“ alebo „päť zvitkov“. Predpokladá sa že Tóru napísal Mojžiš, a tak sa niekedy nazýva aj „knihou Mojžišovho zákona“.

V jednom z odsekov Druhej knihy (Exodus) Mojžiš píše o príkaze, ktorý dostal od Boha:

„A nech zhotovia archu zo šittímového dreva (akáciový strom) dva a pol lakťa dlhú(115-125 cm), poldruha lakťa širokú (65-75 cm)a poldruha lakťa vysokú.Oblož ju čistým zlatom; oblož ju zvnútra i zvonku a okolo nej urob zlatú obrubu.Ulej k nej štyri zlaté krúžky a pripevni ich na jej štyroch rohoch; dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu.Urob aj žrde zo šittímového dreva a oblož ich zlatom; žrde zastrč do krúžkov na stranách truhly, aby sa truhla nosila na nich. Žrde zostanú v krúžkoch truhly, nesmú sa z nich vytiahnuť. Do truhly vlož svedectvo, ktoré ti dám“. - 2. kniha Mojžišova (25:1-40).

Príbeh o tom, ako Boh vyslobodil izraelský ľud z otroctva v Egypte, je dostatočne známy. Dav Izraelitov, na čele s Mojžišom, vydal sa na cestu z Egypta do zasľúbenej zeme, teda do Kanaánu. Potom ako prešli cez Červené more putovali ďalej púšťou, až sa utáborili pod horou Sinaj. Kde sa Sinaj nachádza? Máme možnosť vybrať si z dvoch legendou ponúkaných lokalít, bol to dnešný vrch Džabal Músá v Egypte, alebo Džabal al-Lúz v Saudskej Arábii ? Pravdepodobnejšia je vraj tá druhá lokalita. Práve na hore Sinaj sa Boh stretol s prorokom Mojžišom a povedal mu, prečo Izraelitov zachránil, mali sa stať svätým národom kňazov pre Boha. Dal Mojžišovi do dvoch kamenných dosiek vyrytý systém zákonov pre ľud - Desatoro prikázaní a tiež inštrukcie na zhotovenie truhlice, v ktorej budú zákony chránené. Tieto prikázania tvoria podstatu izraelskej viery, základ zmluvného vzťahu Izraela s Bohom.

E. Ch. Heiss podľa J. J. Sandrart: Mojžiš ukazuje dosky zákona Izraelu (mezzotinta z Biblie ectypa, 1695) (zdroj: Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia)

Medzitým ako rozprával Mojžiš s Bohom, neverný ľud začal uctievať zlaté teľa. Nahnevaný Mojžiš rozbil v hneve obe dosky. Boh potom nariadil Mojžišovi, aby vyryl texty Desiatich prikázaní do dosiek nových.

Mojžiš rozbíja dosky zákona – Rembrandt (r.1659) (zdroj: Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia)

Ako je uvedené v knihe Exodus, inštrukcie zanechané Bohom, podľa ktorých mala byť truhlica na uchovávanie zmluvy (Desiatich prikázaní) zhotovená, sú plné ďalších detailov. Na základe nich možno pomerne verne reprodukovať obraz truhlice, známej ako Archa zmluvy. Nad Archou bdeli dve ohromné figúry cherubínov s rozprestrenými krídlami, vyrezané z olivových kmeňov a potiahnuté hrubou vrstvou zlata.

Jedna z mnohých predstáv o tvare Archy zmluvy. (zdroj: Wikipedia)

Je zaznamenané, že Archa na uskladnenie kamenných dosiek s 10 prikázaniami bola vyrobená 1446 rokov pred Kristom, v Mojžišových dobách. Podľa Biblie, Archu zmluvy vyrobil podľa pokynov daných Bohom umelecký remeselník Belálél.

Z biblických spisov sa dozvedáme, že moc Archy spočívala v božskej prítomnosti. Schránka bola známa ako pozemský trón Boha, preto sa muselo s ňou zaobchádzať ako so svätou, a keďže ku svätému možno pristúpiť iba vo svätosti, žiadny nesvätý človek sa k nej nemohol priblížiť a zostať nažive. Nosiť Archu mohli iba Leviti, zasvätení službe Pánovi, aby vykonávali obrady pre deti Izraela.

Druhým účelom Archy bolo, že sa stala prenosnou svätyňou. Izraeliti ju nosili so sebou a odkladali do nej okrem dosiek s Božími prikázaniami aj ďalšie sväté predmety. Počas putovania púšťou Boh prikázal, aby sa k nákladu Archy pridala aj nádoba s mannou a Áronova rozkvitnutá palica. Izraeliti si Archu nesmierne vážili. Počas zastávok vôkol nej vždy vztýčili špeciálny stan a vytvorili akúsi mobilnú svätyňu, tabernákulum. Archa im podľa Biblie počas cesty do zasľúbenej zeme výrazne pomáhala, chránila ich pred nepriateľmi a nebezpečenstvami. Napríklad, keď už sa blížili ku Kanaánu museli prekročiť rozbúrenú rieku Jordán. Rieka sa pred Archou rozostúpila ako stena a izraelský ľud mohol prejsť suchou nohou na druhý breh, do cieľa.

Jozue prechádza cez rieku Jordán s Archou zmluvy – Benjamin West (zdroj: Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia)

Archa prechádza cez Jordán – J. Tissot (1896-1902). (zdroj: Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia)

Keď sa Izraeliti usadili v zasľúbenej zemi Kanaán, bola Archa zmluvy umiestnená v stánku v Šíle, severne od Jeruzalema. Počas ôsmich storočí bola tým najposvätnejším predmetom na svete a pripisujú sa jej magické skutky.

Izraeliti pred hradbami Jericha - Julius Schnorr von Carolsfeld. (zdroj: Wikipedia )

Mojžiš síce vyviedol svoj ľud z egyptského zajatia, ale do Zasľúbenej zeme s ním nevkročil. Túto úlohu splnil až jeho nasledovník Józua, ktorý dosiahol biblický Kanaán a ako prvé mesto si podrobil Jericho. Archa zmluvy v tom zohrala významnú úlohu.

Po bitke neďaleko dnešného Roš ha-Ajinu sa však Archa dostala do rúk Filištíncom. Držali ju po dobu siedmich mesiacov, no napáchala im viacej škody ako úžitku. Podľa historických zápisov, Boh ich potrestal za aroganciu, zomierali kvôli nej ľudia. Dotyk Archy obyčajným človekom bol hriechom, bezbožníka postihla na mieste smrť. Filištínci sa Archy báli a vrátili ju Izraelitom. A práve príbeh opísaný v biblických textoch, teda vrátenie Archy zmluvy od Filištíncov Izraelitom, posúva udalosti z roviny knižnej do roviny bádateľskej, archeologickej. Aby sme odhalili tajomstvo záhadnej Archy, navrhujem krátku cestu časom za Archou a príbehmi, ktoré má rozprávať. Čo poviete? Poďme.

Archa zmluvy a kamenný stôl v Bét Šemeši

Prvá kniha Samuelova je jednou z kníh Starého zákona. Z historického hľadiska spracováva udalosti odohrávajúce sa približne v 2. polovici 11. storočia pred Kristom. V 6. kapitole, ktorá opisuje pobyt Archy u Filištíncov a následné jej vrátenie Izraelitom, sa píše:

„Bét Šemešania práve žali v údolí pšenicu. Keď sa pozreli a zahliadli Archu, potešili sa, že ju vidia. Voz prišiel až na pole bét-šemešského Jošuu, pri ktorom sa zastavil. Bol tam veľký kameň. Nuž porúbali voz na palivo a kravy obetovali Hospodinovi ako spaľovanú obetu. Leviti zložili Hospodinovu archu i skrinku so zlatými predmetmi na ten veľký kameň.“ (1. Samuelova 6:13-15).

„Dôkazom toho je dodnes veľký kameň, na ktorom bola umiestnená Hospodinova Archa a ktorý je v Jozuovom tábore v Bét-Šemeši.“ (1. Samuelova 6:18)

G. Doré: Návrat archy do Bet Šemeš (drevoryt, 1866). (zdroj: Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia)

Príbeh v 1. knihe Samuelovej ďalej hovorí, ako Boh usmrtil viac ako 70 obyvateľov Bét Šemešu, ktorí sa odvážili nazrieť do Archy zmluvy. Z Bét Šemešu bola truhla prevezená do Kirjat Yearimu, kde zostala 20 rokov a odtiaľ ju kráľ David preniesol k sebe do Jeruzalema.

Starobylá osada Beth Shemesh (Bét Šemeš), ktorá vznikla pred tisícročiami, skutočne existuje. Leží neďaleko Jeruzalema a môžeme ju navštíviť. V historických dokumentoch sa opisuje ako pohraničné mesto medzi Izraelitmi a Filištíncami. Práve v oblasti okolo Bét Šemeša sa tieto dva národy často vo vojenských potýčkach stretávali.

Izraelskí archeológovia, na základe indícií z biblických textov, začali v 2012 roku v Bét Šemeši výskum. Ako potvrdzujú vykopávky, toto miesto bolo v priebehu stáročí viackrát dobyté, opustené alebo zničené a znovu vybudované. Pri vykopávkach odhalili ruiny 3 100 rokov starého chrámu a v ňom objavili nezvyčajný kamenný stôl. Ten nápadne pripomína stôl opísaný v Biblii, ktorý zohral úlohu v príbehu o Arche zmluvy.

Archeológovia z Tel-Avivskej univerzity (Lederman a Bunimovitz) predpokladajú, že práve na objavenej masívnej kamennej doske spočinula Archa zmluvy potom, ako ju do Bét Šemešu vrátili Izraelitom Filištínci.

Archeologické vykopávky 3 100 rokov starého chrámu v Bet Šemeši. (zdroj: Časopis Haaretz – Times of Israel 19.12.2019)

Vykopaný kamenný stôl v chráme v Bét Šemeši. Masívna asi 3 m dlhá kamenná doska leží na dvoch menších kameňoch. (zdroj: Časopis Haaretz – Times of Israel 19.12.2019)

Všimnite si tmavú vrstvu v pravom hornom rohu obrázku, je to vrstva hnoja. Bol ním kedysi pokrytý celý rozrušený chrám. Tohto znesvätenia chrámu sa dopustili pravdepodobne Filištínci. (zdroj: Časopis Haaretz – Times of Israel 19.12.2019)

Ak je hypotéza archeológov z Tel-Avivskej univerzity správna – teda že tento nezvyčajný kamenný stôl súvisí s biblickým príbehom o Arche, nález by bol dôkazom, že Biblia obsahuje jadrá historických právd z oveľa skorších období, než si väčšina odborníkov doteraz myslela.

Archa zmluvy v Šalamúnovom chráme

Historici predpokladajú, že chrám v Bét Šemeši bol zrejme Dávidovým pokusom nájsť trvalé miesto pre svätyňu s Desatorom. Boh však prikázal postaviť pre Archu zmluvy stabilný chrám na vrchu Mória v Jeruzaleme. Kráľ Dávid preto preniesol prenosnú svätyňu do Jeruzalema a začal zhromažďovať prostriedky na stavbu veľkolepého chrámu. Na vrchu Mória, čo je Chrámová hora, vedľa skaly na ktorej dnes stojí Skalný dom, vybudoval pre Archu menší svätostánok, oltár.

Hora Mória a posvätná skala na nej je známa aj príbehom o skúške Abraháma k oddanosti k Bohu.

Abrahám obetuje syna. Boh povedal Abrahámovi: „Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď do kraja Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti poviem“. (zdroj: Wikipedia )

Kráľ Dávid preniesol prenosnú svätyňu s Archou zmluvy z Kirjat Yearimu do Jeruzalema a začal zhromažďovať prostriedky na stavbu veľkolepého chrámu. (zdroj: Vlado Benčík)

Dávidovo mesto a hora Mória s vyznačením lokality Dávidovho oltára a posvätnej skaly, na ktorej o čosi neskôr postavil Šalamún Prvý chrám, po ňom tam stál Herodov Druhý chrám, a dnes tam stojí Skalný dom. (zdroj: Pinterest)

Mesto Dávidovo – biblický Jeruzalem je najstaršou štvrťou mesta a významným archeologickým náleziskom (zdroj: Vlado Benčík)

Hora Mória (Chrámová hora) so Skalným dómom a mešitou Al-Aksa, pri pohľade z Olivovej hory. (zdroj: Vlado Benčík)

Biblia obsahuje pomerne podrobný popis Prvého chrámu v Prvej Knihe kráľovskej. Chrám vznikol okolo roku 960 pred Kristom na mieste, kde podľa biblickej starozákonnej tradície Abrahám bol pripravený obetovať syna Izáka, a kde po dobytí Jeruzalema vybudoval oltár Šalamúnov otec, judsko-izraelský kráľ Dávid.

Okolo Šalamúnovej svätyne bolo nádvorie ohraničené hradbou. Na nádvorí sa nachádzalo veľké liturgické zdobené bronzové umývadlo stojace na 12 sochách býkov, ktoré sa nazývalo „more“. Pred vchodom do chrámu stáli dva bronzové stĺpy pomenované Jachín a Boáz. Svätyňa mala tri základné časti:

predsieň – vchod do svätyne;

svätyňa – miesto, kde sa odohrávala bohoslužba (stál tu oltár a menora);

svätyňa svätých (velesvätyňa) – tam bola umiestnená Archa zmluvy.

Jedna z mnohých rekonštrukcií podoby Šalamúnovho chrámu na základe jeho popisu, ktorý dostal kráľ Dávid od Boha. (zdroj: Wikipedia)

V Šalamúnovom chráme bola Archa uložená v malej miestnosti, nazývanej Svätyňa svätých, do ktorej nemal právo vstúpiť nikto okrem veľkňaza. Ten vstupoval do Svätyne svätých k Arche iba jedenkrát v roku na Jom Kipur - Deň zmierenia. Najprv Archu pokropil krvou za hriechy veľkňaza a potom druhýkrát, za hriechy izraelského národa.

Pravdepodobná poloha pôdorysu Šalamúnovho chrámu. Svätyňa svätých stála priamo na posvätnom kameni a Archa zmluvy sa ukladala zrejme do malej komory, ktorá sa nachádza pod skalou. (zdroj: National Geographic Magazin )

Aj v National Geographic Magazíne znázornená konštrukcia Šalamúnovho chrámu potvrdzuje rozdelenie chrámu na tri základné časti: predsieň, svätyňu a svätyňu svätých s Archou zmluvy, uloženou na posvätnej skale. (zdroj: National Geographic Magazín)

Skalný dóm - posvätné miesto pre Židov, kresťanov i moslimov. (zdroj: Vlado Benčík )

Súčasný pohľad na posvätnú skalu v interiéry Skalného domu. Šípkou je označený malý priestor pod skalou. (zdroj: Wikipedia)

Je ťažké presne určiť, kedy bola Archa zmluvy naposledy videná. Originál sa mohol stratiť v neskoršom období Šalamúnovho života, keď sa mocný panovník obrátil k egyptským Bohom svojej manželky. Krátko po Šalamúnovej smrti, keď faraón Šišak prišiel do Jeruzalema, aby pomohol svojmu zaťovi Jeroboamovi rozdeliť Šalamúnove kráľovstvá, kráľ Ezechiáš vraj Archu ukryl (na tejto pravdepodobnej domnienke je založený film Stevena Spielberga - Indiana Jones, Dobyvatelia stratenej archy).

Posledná zmienka v biblickom kánone o Arche zmluvy pochádza z roku 622 pred Kristom. V tom čase židovský kráľ Joziáš povedal Levitom: „Uložte svätú Archu do domu, ktorý postavil Šalamún, syn Dávidov, izraelský kráľ. Už nebude bremenom na vašich pleciach." Nedal pokyn uložiť Archu do chrámu, ale do domu. Hebrejské slovo pre "dom" je bayith. Možno ho preložiť aj ako "vnútorná miestnosť", "kobka" alebo aj ako "jaskyňa".

Predpokladá sa, že Archa zmizla pred tým, ako kráľ Nabuchodonozor v roku 586 pred Kristom zničil Šalamúnov chrám a odviedol Židov do Babylonu. Nasvedčuje tomu skutočnosť, že Archa nie je uvedená v podrobnom zozname pamiatok vyvezených do Babylonu. Archa zmluvy nie je uvedená ani medzi tými posvätnými predmetmi, ktoré späť do Jeruzalema priniesli Židia z babylonského zajatia, približne o sto rokov neskôr. V žiadnom z dobových prameňov sa Archa vôbec nespomína! Je známe len to, že aj vo vybudovanom Druhom chráme existovala Svätyňa svätých, do ktorej bolo zakázané vstupovať, hoci bola prázdna. Židia verili, že v nej prebýva Boh. (Podľa židovského presvedčenia, po príchode Mesiáša bude chrám obnovený, a znova bude príbytkom Boha na zemi.)

To všetko vedie učencov k presvedčeniu, že Archa zmluvy bola z jeruzalemského chrámu odstránená dávno pred babylonskou inváziou v 6. storočí pred Kristom. Ale prečo?

Biblická správa jasne spája zničenie chrámu s tým, že židovské kráľovstvo odmietlo uctievať pravého Boha. Bol to dôsledok polstoročnej vlády kráľa Manassesa (Menašeho), ktorý zaviedol kult fenického božstva Baala a babylonskej bohyne Ištar. "Postavil oltáre všetkému nebeskému vojsku na oboch nádvoriach Pánovho domu, previedol svojho syna cez oheň, veštil, robil veštby, vymýšľal médium mŕtvych a čarodejníkov; robil veľa toho, čo sa Pánovi nepáčilo, aby ho rozhneval," hovorí Štvrtá Kniha kráľov.

Hľadanie posvätnej Archy zmluvy

Schránku nevzali ani Babylončania, ani Rimania a ani nebola zničená. Zničenie takejto významnej svätyne by bolo určite zaznamenané v jednej z biblických kníh. Podľa tradície, schránka s 10 prikázaniami a možno aj s ďalšími chrámovými pokladmi, zostala ukrytá počas 70-tich rokov židovského vyhnanstva v Babylone a počas celého obdobia Druhého chrámu. Zostala skrytá počas dlhých storočí nadvlády nad Jeruzalemom až do dnešnej doby.

Medzi tými kto schránku hľadali bol Adolf Hitler. Nacisti verili že schránka je mystický predmet, ktorý by im dal nadprirodzenú moc nad ľudstvom. Steven Spielberg na tom založil svoj film - Dobyvatelia stratenej archy. Tiež Mussolini sa snažil schránku uchvátiť. Jeho fašistická armáda dobyla Etiópiu, ale k schránke, ktorá by sa tam údajne mala nachádzať, sa nedostal. Erich von Daniken spôsobil senzáciu tvrdením, že schránka je mimozemským artefaktom.

Je Archa zmluvy skrytá na hore Nebo ?

Hriech odpadnutia od viery židovského národa odsúdil prorok Jeremiáš. Archa zmluvy ho "zázračne nasledovala" až na horu Nebo za Jordánom. Hora Nebo je práve tým miestom, kam sa po dlhých 40 rokoch putovania z Egypta dostal Mojžiš a ukázal z hory Izraelitom zasľúbenú zem. Kopec nasiaknutý históriou a biblickými príbehmi priťahuje aj dnes množstvo turistov, ktorí chcú aspoň na chvíľu vidieť to, čo zazrel Mojžiš pred svojou smrťou.

Pútnické miesto na hore Nebo. (zdroj: Vlado Benčík)

Pútnické miesto Mount Nebo neďaleko hlavného mesta Ammán je známe vďaka tomu, že práve z jeho vrcholku uvidel Mojžiš zasľúbenú zem. Podľa kresťanov je na vrchole Nebo pochovaný, podľa moslimov bolo jeho telo prenesené cez rieku Jordán a pochovaný bol neďaleko mesta Jericho.

Autorom pamätníka kríža obtočeného hadom je taliansky umelec Govanni Fantoni. Kovová socha sa stala neoficiálnym symbolom tohto pútnického miesta. (zdroj: Vlado Benčík)

Výhľad z hory smerom na západ, k rieke Jordán a Mŕtvemu moru. Nebo bola miestom, z ktorého Mojžiš po prvýkrát zbadal zasľúbenú zem za Jordánom, no nebolo mu súdené do nej vojsť. (zdroj: Vlado Benčík)

Výhľad z hory Nebo. (zdroj: Vlado Benčík)

V Druhej knihe Machabejskej sa píše, že ešte predtým ako bol zničený Šalamúnov chrám (to bolo v rokoch 587 alebo 586 pred Kristom), bola Archa zmluvy ukrytá skupinou mužov pod vedením proroka Jeremiáša v istej jaskyni na vrchu Nebo.

„Prorok Jeremiáš na Boží popud, ktorého sa mu dostalo, rozkázal niesť za sebou stánok a Archu, keď sa vybral na vrch, na ktorý vystúpil Mojžiš, aby sa zahľadel na božie dedičstvo. Keď tam Jeremiáš prišiel, vyhľadal jaskynný príbytok a zaniesol tam stánok, Archu aj kadidlový oltár a vchod zatarasil. Potom prišli niektorí z jeho sprievodcov , aby si poznačili cestu, ale nemohli ju nájsť. Keď sa to Jeremiáš dozvedel, pokarhal ich a riekol : < To miesto zostane neznáme, pokým Boh opäť nezhromaždí ľud a nezmiluje sa nad ním >” – hovorí sa v Machabejských knihách.

Tieto riadky podnietili mnohých k hľadaniu Archy zmluvy východne od Jordánu a Mŕtveho mora. Posledné rozsiahle pátranie po svätyni uskutočnili františkáni v 30. rokoch 20. storočia. Hľadali hrob proroka Mojžiša aj Archu zmluvy, ale bez úspechu. Namiesto toho, mnísi objavili niekoľko byzantských chrámov zo šiesteho a siedmeho storočia s unikátnymi mozaikami.

Práve to núti bádateľov pochybovať o tom, že svätyňa by mohla byť ukrytá na území dnešného Jordánska. Jasné je, že na zmiznutí Archy sa podieľali buď úradníci Jeruzalemského chrámu, alebo Leviti, ich pomocníci, ktorí určite vedeli vstúpiť do vyhradených priestorov chrámu. A zdá sa, že príbeh proroka Jeremiáša sa objavil až pri zostavovaní Druhej knihy Machabejcov, približne v druhom až prvom storočí pred Kristom.

Odniesol Archu zmluvy do Etiópie Menelik, syn kráľovnej zo Sáby a Šalamúna?

Nikde na svete nie je toľko replík Archy zmluvy, ako v Etiópii. Dnes je každý etiópsky kostol (a tých je v krajine viacej ako 2-tisíc) postavený podľa rovnakého trojčlenného modelu. V strede sa nachádza Svätá svätyňa (meqdes), kde sa uchováva replika Archy zmluvy; do tejto časti môžu vstupovať len kňazi; potom je tu Sväté miesto (qedest), kde sa podáva prijímanie; a vonkajší priestor (qene māḥelet), kde "pisári", ktorí vystupujú ako Leviti, spievajú chvály a uctievajú Boha. Etiópčania nazývajú Archu „Tabota Seyen“ alebo „Sionská archa“. Každý rok 19. januára, na Timkat alebo sviatok Zjavenia Pána, sa repliky Archy (taboty) z kostolov z celej Etiópie promenádujú po uliciach.

Etiópska ortodoxná cirkev Tewahedo tvrdí, že vlastní originálnu Archu zmluvy. Originálna Archa, repliky ktorej sa uchovávajú v každom etiópskom kostole, sa vraj nachádza v Aksume, v hlavnom chráme kostolov, Svätyni svätých - Panny Márie Sionskej. Tam nad svätou schránkou bdie doživotne ustanovený kňaz. Nesmie opustiť okrsok a ešte za života si určuje svojho zástupcu. Nikto iný, dokonca ani hlava etiópskej ortodoxnej cirkvi Abuna, "náš otec", nesmie vidieť Archu. V súčasnosti je strážcom Archy mních Abba Tesfa Mariam, vo svätyni udržiava večný oheň, páli kadidlo a vykonáva predpísané modlitby.

Kňaz na ceste do Kostola svätej Panny Márie Sionskej v Aksume, Etiópia (zdroj: Matjaz Krivic, Gettyimages, 25.01.2011)

Etiópčania veria, že judaizmus prišiel do ich krajiny vďaka kráľovi Menelikovi. Tento príbeh je opísaný v knihe Kebra Negast (Sláva kráľov), etiópskej kronike kráľovského rodu. „Kráľovná zo Sáby, jedna z prvých vládcov, cestovala do Jeruzalema, aby sa oboznámila s múdrosťou kráľa Šalamúna; cestou domov porodila Šalamúnovho syna Menelika. Neskôr Menelik odišiel navštíviť svojho otca a na spiatočnej ceste ho sprevádzali prvorodení synovia niektorých izraelských šľachticov - ktorí bez Menelikovho vedomia ukradli Archu a odniesli ju so sebou do Etiópie. Keď sa Menelik dozvedel o krádeži, usúdil, že keďže strašná sila Archy nezničila jeho družinu, musí to byť Božia vôľa, aby zostala s ním.“

Hovorí sa, že keď kráľ Šalamún prišiel na to, že Archa opustila Jeruzalem, vyslal za jej zlodejmi svojich mužov, už sa ich však dohnať nepodarilo. Vládca tak prikázal aby bola do chrámu vložená kópia Archy a zasvätení mali prísne zakázané o udalosti rozprávať, aby sa tak Izrael nestal terčom posmechu.

Menelik potom rekonštruoval palác svojej matky a pre Archu vybudoval chrám podobný tomu v Jeruzaleme ( okolo roku 926 pred Kristom ). Ľud Aksumskej ríše, praotcovia dnešných Etiópčanov, sa tak podľa Kebra Negast mali stať na dobu 3 000 rokov strážcom truhlice chrániacej Desatoro božích prikázaní. A nasledujúci vládcovia, vrátane posledného etiópskeho cisára Haile Selassie, potom vždy odvodzovali svoj pôvod zo spojenia kráľovnej zo Sáby a kráľa Šalamúna.

Typická nástenná maľba, ktorú možno vidieť po celej Etiópii, zobrazuje kráľa Šalamúna, ktorý sa stretol s kráľovnou zo Sáby v Jeruzaleme. (zdroj: Wikipedia)

Túto verziu považovali vedci od začiatku do konca za fikciu, až kým v roku 2008 nemeckí archeológovia nenašli nepriame potvrdenie pravosti udalostí opísaných v legende. V Aksume bol v 10. storočí pred Kristom postavený palác a v ňom oltár. Stavba to bola skutočne veľkolepá: veľká prijímacia hala, niekoľko studní vo vnútri budovy, miestnosti pre služobníctvo. To znamená, že vládca, ktorý tu žil, bol veľmi bohatý. Vedci sa domnievajú, že palác dala postaviť kráľovná zo Sáby, známa svojím bohatstvom. Nič však okrem legendy nedokazuje, že v tomto paláci bola uchovávaná Archa zmluvy.

Ruiny paláce kráľovnej zo Sába na pahorku Dungur v Aksume pochádzajú z 10. storočia pred Kristom. Na oltári v paláci podľa tradície stála Archa zmluvy potom, ako ju priniesol Menelik z Jeruzalema. (zdroj: Wikimedia)

Katedrála Panny Márie Sionskej v Axume je veľký chrámový komplex. (zdroj: Wikimedia)

Súčasťou katedrály Panny Márie Sionskej v Axume je samostatne ohradená a strážená Pokladnica s Archou zmluvy.

Po príchode kresťanstva do kráľovstva Axum na začiatku štvrtého storočia n.l. bola Archa premiestnená do relikviára pri katedrále Panny Márie Sionskej. V tejto samostatnej neveľkej budove je dodnes strážená a prístup k nej má iba jediný strážca Archy. (zdroj: Wikipedia )

Priniesla Archu zmluvy do Etiópie skupinka židovských kňazov?

Vedci legende o tom, že Archu priniesol do Etiópie panovník Menelik, príliš neveria. Prikláňajú sa k názoru, že artefakt uložený v Aksume sa v Etiópii objavil oveľa neskôr ako za čias kráľa Šalamúna. S najväčšou pravdepodobnosťou, posvätný artefakt uložený v Axume priniesli do Etiópie Židia, ktorí sem prišli z Egypta po Níle. Na ceste ich putovania bol ostrov Elefantína.

Začiatkom 20. storočia otriasla historickou obcou senzácia. Odborníci rozlúštili papyrusy z 5. storočia pred Kristom, ktoré sa našli na mieste staroegyptskej Elefantíny (ostrov Elefantína je predmestim dnešného juhoegyptského Asuánu). V aramejčine tam bolo napísané, že toto mesto má... „Židovský chrám!“. Biblické texty potvrdzujú, že v rokoch 698 až 642 pred Kristom panoval Judský kráľ Manassess. Bol odpadlíkom, do velesvätyne dal umiestniť veľkú sochu pohanskej bohyne plodnosti Ašéry. Veľká skupina židovských kňazov na čele s prorokom Jeremiášom, v snahe zabrániť znesväteniu Archy kráľom Manassesom, premiestnila svätostánok zo svätyne na hore Mória na ostrov Elefantína v Egypte, kde si okolo roku 650 pred Kristom postavili chrám. Chrám bol postavený presne tak, ako Šalamúnov chrám v Jeruzaleme, no napokon bol zničený. Prečo ho zničili a kto to urobil? Vysvetlenie sa našlo. Medzi Židmi a Egypťanmi dochádzalo ku konfliktom. Jednou zo židovských tradícií bolo, každé ráno pri východe slnka obetovať barana. Avšak muža s hlavou barana Egypťania uctievali ako najobľúbenejšieho Boha Chnuma, starajúceho sa o prameň Nílu a nepáčilo sa im, že ich Boh má byť každé ráno zabitý. Židovská komunita nebola na ostrove Elefantína vítaná, ich chrám bol zničený a Jeremiáš bol ukameňovaný. A Archa, ak tam bola, zmizla z Elefantíny spolu so Židmi.

Závoj tajomstva sa postupne poodhaľuje. Ak Archu zmluvy premiestnili z jej miesta v Šalamúnovom chráme, aby sa zabránilo jej znesväteniu kráľom Manasesom a preniesli ju na ostrov Elefantína, zostávajú nám dve nezodpovedané otázky: ako sa Archa dostala z Egypta do Etiópie a ako sa dostala do rúk kresťanom? Vedci odpoveď našli, židovskí kňazi odišli z Elefantíny v roku 410 pred Kristom po Níle, na juh, do Etiópie. Ich ďalšou zastávkou bol malý ostrov Qirgos, ukrytý vo vlnách obrovského jazera Tana na Etiópskej vysočine, vyteká z neho prítok Nílu, Modrý Níl.

Ostrov Qirgos, ležiaci v jazere Tana považujú Etiópčania za veľmi posvätné miesto. (zdroj: Wikipedia )

Etiópčania považujú ostrov Qirqos za veľmi posvätné miesto. Vstup na ostrovček dlhý iba 1,5 km je prísne zakázaný. Povolenie na vstup dostanú iba muži. Prísť sem znamená urobiť späť veľký krok v čase. Ľudia si tu žijú rovnako, ako sa tu žilo pred tisíckami rokov. Prvých mníchov sem kedysi poslali rodičia v nádeji, že budú hodní žiť na ostrove, kde je uložená Archa zmluvy. Dnes ich tu žije okolo 150. Je možné, že títo svätí muži ktorí stále praktizujú tisícročné rituály majú spoľahlivú informáciu o Arche zmluvy? Tvrdia, že keď bola Archa zmluvy prinesená po prvý raz do Etiópie, nevzali ju hneď do Axumu, ale na ostrov Qirqos, kde ju uctievajú už stovky rokov. Podľa tradície ostrova, umiestnili Archu zmluvy v stánku zvanom Tabernákulum. Dodnes tu nájdete diery v skale vzdialené od seba tak, ako si to rozmerovo vyžadoval svätostánok, opísaný v Biblii. Na mieste kde bola údajne Archa uložená sa nachádzajú veľké obetné kamene, na ktorých boli podľa nájdenej krvi prinášané krvavé, zrejme zvieracie obete. Mnísi dodnes používajú nástroje, ktoré sú údajne prinesené zo Šalamúnovho chrámu, vidlice na mäso, misy používané na krvavé obete, stojany, strieborné trúby. Prečo ich s Archou neodniesli spolu do Axumu? Keď krajina konvertovala na kresťanstvo, tieto nástroje už v Axume nepotrebovali a zanechali ich mníchom na ostrove. Ak tieto nástroje skutočne pochádzajú zo Šalamúnovho chrámu sú jediné, ktoré sa dodnes zachovali.

Mních na ostrove Qirqos stojaci pri bronzovej mise tvrdí, že kňazi jeruzalemského chrámu používali túto misku na zber a miešanie krvi obetných zvierat. (zdroj: Paul Raffaele, Smithsonian magazin, december 2007)

Odrazu začali všetky časti skladačky do seba zapadať. Máme dôkazy že Archa zmluvy opustila Jeruzalem ešte pred inváziou Babylončanov. Potom máme židovský chrám vybudovaný na ostrove Elefantína. O 200 rokov neskôr tento chrám zničili. Z približne rovnakého času nachádzame zmienky o Arche zmluvy na etiópskom ostrove Qirqos. Tamojší mnísi hovoria, že Archa bola na ostrove 800 rokov, pokiaľ Etiópia, ako druhá krajina po Arménsku, neprijala kresťanstvo. V roku 330 n.l. prišiel na Qirgos kresťanský kráľ Ezana a odniesol Archu do Axumu. Etiópčania sú presvedčení, že buď majú najúžasnejšiu repliku, alebo majú pravú Archu zmluvy, do ktorej vložil Mojžiš Desatoro prikázaní. Etiópska cirkev považuje relikviu za natoľko vzácny predmet viery, že nepripúšťa žiadne vedecké skúmanie.

Je Archa zmluvy v Jeruzaleme?

Židovskí muži sa modlia pred Západným múrom v jeruzalemskom Starom meste. (zdroj: Vlado Benčík)

Židia veria, že Archa nikdy neopustila Jeruzalem, je neporušená a bezpečne chránená v samotnej Chrámovej hore, aby ju nikto nenašiel. Je tam 7 jaskýň, ale Židia vždy verili že existuje aj jaskyňa ôsma a v nej ukryli relikvie skôr, ako mesto padlo do rúk Nabuchodonozora. Židia veria že objavenie Archy zmluvy bude sprevádzať príchod Mesiáša a stavba Tretieho chrámu. Veria že jej objavenie raz a navždy spojí Mojžiša a súčasný židovský národ, veria že vytvorí trvalé, nerozlučné puto medzi štátom Izrael a Chrámovou horou, inými slovami potvrdí právo usadiť sa v krajine Izrael. Archa zmluvy nie je len politický symbol, ale aj politický nástroj.

Archa zmluvy má aj svoj sviatok – Šavuot. Jedným z troch židovských sviatkov, počas ktorých by sa mal každý muž ukázať v Jeruzaleme aby sa poklonil Bohu v chráme, je Šavuot. Je to sviatok odovzdania Zákona (Tóry) Mojžišovi na hore Sinaj. Oslavuje sa 50 dní po sviatku Pesach.

Šabat v Jeruzaleme pri Západnom múre (Múre nárekov). Šabat je v judaizme siedmy, sviatočný deň v týždni, sobota. Je to deň odpočinku a modlitby. (zdroj: Vlado Benčík)

Chrámová hora (hora Mória), tu to vraj celé začalo. Chrámová hora je najposvätnejšie miesto v Jeruzaleme a Jeruzalem je najposvätnejším miestom sveta. Práve na hore Mória (Chrámovej hore) Boh položil základný kameň, keď tvoril svet. Verí sa, že je to tá skala ktorá leží vo vnútri Skalného dómu, preto sa tak volá. Tu vraj Boh stvoril Adama a Evu, tu prešiel Abrahám skúškou , keď mal na skale obetovať syna Izáka. Tu z tejto skaly vystúpil po rebríku vnuk Abraháma, Jakub, k Bohu a navyše, práve odtiaľto išiel moslimský prorok Mohamed na svoju púť do neba. Kedysi tu stál židovský Prvý chrám Šalamúnov s Archou zmluvy a potom aj Druhý chrám Herodov (v ktorom už Archa zmluvy nebola). Podľa židovského presvedčenia, po príchode Mesiáša bude hora Mória znova príbytkom Boha a v Treťom chráme bude znova uložená originálna Archa zmluvy.

Na Chrámovej hore stoje dnes dve moslimské mešity – Al-Aksa a so zlatou kupolou Skalný dóm. Židia veria, že raz bude stáť na kameni/skale ktorá leží vo vnútri Skalného dómu, Tretí chrám. (zdroj: Vlado Benčík)

Pohľad na Skalný dóm z Olivovej hory. (zdroj: Vlado Benčík)

Istý americký bádateľ Ron Wyatt tvrdil, že našiel Archu v jaskyni vytesanej do kameňa pod Kalváriou, neďaleko Ježišovho hrobu. Podľa tohto príbehu tu 6. januára 1982, po 4 rokoch kopania, našiel vchod do Jeremiášovej jaskyne a na jej konci miestnosť s rozmermi 4 x 6,5 metra a 2,5 metra vysokú. V tejto miestnosti údajne našiel predmety zo Šalamúnovho chrámu a Archu zmluvy pokrytú nánosmi času. Oznámil to izraelským predstaviteľom, ale oni, buď zo strachu pred niečím čo nemalo vidieť svetlo sveta, alebo jednoducho preto že mu neverili, prikázali mu mlčať o tomto objave a vchod do jaskyne uzavrieť.

Buhužiaľ, Wyatt zomrel skôr ako dokázal presvedčiť izraelských predstaviteľov, aby vo veci ďalej pátrali. Ak aj jaskyňa existovala, nikdy nevzbudila záujem archeológov. No pozná niekto pravdu? Ak stále žijú tí ktorí majú spoľahlivé informácie, vedia ktorá Archa je pravá? Je možné že etiópska Archa a Archa spod Chrámovej hory je tá istá? Dostali Židia späť svoju najsvätejšiu náboženskú relikviu, pravú Archu zmluvy?

Hoci sú dôkazy o prítomnosti Archy zmluvy v Etiópii len nepriame, sú historicky a archeologicky veľmi presvedčivé. Ale čo existencia Archy zmluvy pod Chrámovou horou? Existuje presvedčivý dôkaz o tejto skutočnosti?

V roku 1982 sa pod Chrámovou horou uskutočnili tajné vykopávky. Na ich čele stáli najvyšší rabíni, Šlomo Goren (vrchný rabín Jeruzalema) a Jehuda Getz (rabín Západného múru). Títo dôveryhodní predstavitelia židovskej obce Jeruzalema urobili objav, ktorý takmer vyvolal ďalšiu svetovú vojnu medzi moslimami a Židmi.

Do podzemia Chrámovej hory sa dostali od Západného múru, prebúraním starobylej Warrenovej brány. Ďalej postupovali starým tunelom zaplneným troskami, ktorý vedie kolmo na Západnú stenu pod Chrámovú horu. Riadili sa židovskými historickými prameňmi ktoré naznačujú, že Archa bola ukrytá pred Babylončanmi na Chrámovej hore v jaskyni, ležiacej na križovatke vodného kanála a kanála, ktorým kedysi tiekla krv z obetných darov zo Šalamúnovho chrámu.

Keď však moslimovia zistili, že sa pod Skalným dómom kope, vznikla dramatická židovsko-arabská konfrontácia. Veľký škandál musela upokojovať polícia. Vládni predstavitelia, upozornení na výbušnosť situácie, urýchlene nariadili otvor vo Warrenovej bráne znovu uzavrieť a ten zostáva uzavretý dodnes.

Rabín Getz tvrdil, že boli veľmi blízko, iba niekoľko metrov od jaskyne, v ktorej sa Archa nachádza. Tvrdil dokonca, že Archu videli, ale na ňu „nedosiahli“. Vrchnému rabínovi Jeruzalema Šlomo Gorenovi sa pripisujú tieto slová:

„Robili sme vykopávky pod Chrámovou horou, keď sme hlboko pod povrchom naďabili na podzemnú miestnosť presne tam, kde mali byť najsvätejšie relikvie. A tam bola Archa zmluvy, do ktorej Mojžiš uložil Desatoro božích prikázaní. Keď sme sa k relikviám priblížili, arabskí správcovia Chrámovej hory rozhodli o pozastavení výkopových prác. A postavili tam múr, aby nám zabránili dostať sa k svätej Arche“.

Obaja títo rabíni sú už mŕtvi, ale informácie o svojich zisteniach odovzdali spolupracovníkom, tí tvrdia, že poznajú presné miesto, kde sa Archa nachádza. Plánujú odhaliť Archu vo vhodnom čase, keď bude obnovený židovský chrám.

Hlavný izraelský rabín Šlomo Goren (Vrchným rabínom bol v rokoch 1973-83) veril, že Archa je ukrytá pod Chrámovou horou a že keď príde Mošiach (Mesiáš) na svet a bude postavený Tretí chrám, bude tam prenesená. (zdroj: Wikipedia )

Nejednoznačný právny štatút Chrámovej hory bráni jej úplnému preskúmaniu. Izraelskí archeológovia sa samozrejme snažia opakovane vykonávať vykopávky v jej základoch, čo však vedie k medzinárodným škandálom a zvýšeniu napätia v regióne Blízkeho východu.

Boli na pokyn Boha zhotovené dve Archy zmluvy, je originálnou Archa v etiópskom Axume, alebo Archa izraelská?

Čo sa týka sporu či je Archa zmluvy pod Chrámovou horou replika, rovnako by sa dala spochybniť aj originalita etiópskej Archy. Dôkazy sú však presvedčivejšie v prospech Archy pod Chrámovou horou. Je možné že boli zhotovené dve Archy a obe sa podarilo objaviť?

Najväčší židovský rabín v histórii Moše Maimonides (1135-1204) okolo roku 1200 n.l. napísal 14 zväzkové dielo pod názvom Mišna Tóra, ako kodifikáciu židovského práva. V jednej z tých 14 kníh nám hovorí, že podľa židovskej povery živenej rabínmi a Talmudom, Šalamún dostal pokyn vyrobiť druhú Archu a táto sprevádzala vojská do boja.

Teda predpokladajme že existujú dve Archy, obe sväté a obe zhotovené na príkaz Boha. Je možné že jedna z nich obsahuje tabule prikázaní, vyrobené Božou rukou, ktoré Mojžiš v hneve rozbil a ďalšie Archa s tabulami prikázaní, ktoré zhotovil Mojžiš ? Ak je to tak, je jedna z nich posvätnejšia ako tá druhá? Alebo je dokonca možné, že sa obe Archy nachádzajú v Jeruzaleme?

Operácia Šalamún

V etiópskej kráľovskej kronike Kebra Negast sa píše, že potomkovia dynastie Šalamúnovcov majú povinnosť 3 000 rokov strážiť Archu zmluvy s vedomím, že sa nakoniec Archa musí vrátiť do Izraela. Cisár Haile Selassie bol posledným, v poradí 225 potomkom kráľa Šalamúna a kráľovnej zo Sáby. Jeho smrťou sa historická povinnosť, strážiť Archu v Etiópii, naplnila.

Zvratom v osude etiópskych Židov bol rok 1991, keď bol pri moci Mengistu Haile Mariam. Politická situácia v krajine sa tak zhoršila, že došlo k občianskej vojne a genocíde Židov. Čiernych etiópskych Židov zachránila pred smrťou tajná operácia izraelských vzdušných síl. Za 36 hodín urobilo 35 lietadiel – civilných i vojenských – 40 letov. Tento letecký most nazvali „Operácia Šalamún“. Do Izraela za týchto kritických 36 hodín premiestnili 14 325 etiópskych Židov. Údajne existujú tri nezávislé pramene ktoré potvrdzujú, že v rámci Operácie Šalamún sa paralelne uskutočnila veľmi tajne ešte jedna operácia, cieľom ktorej bolo odviezť Archu zmluvy z Etiópie do Izraela na vojenskom lietadle. Rokovania prebehli na najvyšších miestach medzi Izraelom a etiópskymi generálmi, tí dostali niekoľko miliónov dolárov. Archa sa vrátila do Izraela s plným vedomím a podporou vtedajšej etiópskej vlády. Muži ktorí prevoz Archy uskutočnili boli z elitnej vojenskej jednotky MOSAD a boli to Leviti, lebo len Leviti sa môžu Archy dotknúť a niesť ju na tyčiach, bez možnosti dotýkania sa samotnej Archy. Preto vraj celú cestu absolvovali postojačky, aby sa Archa nedotkla zeme a ani podlahy v lietadle, svätostánok môže spočívať len na špeciálne pripravenom mieste.

Podľa týchto fám, v roku 1991 Archu tajne preniesli do Izraela, kde ukrytá čaká kým sa nevybuduje chrám a Archa tak opäť bude môcť spočinúť v najsvätejšom svätostánku. A etiópski Židia ktorí ju zachránili sú dnes v Jeruzaleme, kde sa podieľajú na prípravách na vybudovanie Tretieho chrámu. Ten má byť podľa proroctiev miestom konečného odpočinku Archy zmluvy.

Jednou z najvzrušujúcejších udalostí dnešných čias je znovupostavenie chrámu v Jeruzaleme. Toto je jedna z troch hlavných udalostí v Izraeli: opätovného vytvorenia izraelského národa, znovuvzkriesenia biblického Jeruzalema Izraelčanmi, čo sa stalo v roku 1967 v Šesť dňovej vojne a teraz vrcholia prípravy na vybudovanie Tretieho chrámu. Vyrábajú a reštaurujú sa pomôcky, ktoré sa v chráme majú použiť. Z 93 typov pomôcok opísaných v Biblii je už vyrobená prevažná väčšina. Archa zmluvy je jednou z položiek, ktorá nemá byť znova zhotovená. Židovskí vodcovia vraj vedia kde sa nachádza originál Archy, ktorý bol ukrytý v časoch Prvého chrámu.

Pohľad na Jeruzalem z Olivovej hory s vyznačenou Zlatou bránou. (zdroj: Vlado Benčík)

Židia neuznali Ježiša ako Mesiáša, čakajú na svojho Mesiáša. Má vstúpiť (tak ako kedysi Ježiš), do mesta Zlatou bránou (vyznačená je na fotke). Aby sa tak nestalo, moslimovia pred stáročiami bránu zamurovali a pred bránou zriadili moslimský cintorín.

Pre Židov je Zlatá brána významná, veria že ňou prejde Mesiáš, keď znova zostúpi na Zem tak, ako je to písané v Starom zákone. (zdroj: Vlado Benčík)

Zdá sa že existujú dosť závažné dôkazy o tom, že Archa zmluvy sa skutočne našla. Ak je to tak, potom povolaní držia jej miesto výskytu v tajnosti. Je možné že čoskoro, možno už za nášho života bude Archa zmluvy so svojim svätým obsahom predostrená dychtiacemu svetu? Čo bude znamenať pre ľudstvo, ak sa skutočná Zmluva zjavená Mojžišovi odhalí našim očiam? Bude mať schopnosť zvyšovať silu armády, ako to robila za čias pravekých Židov? Alebo jednoducho posilní židovsko-kresťanskú vieru, ako to robila ostatných 3-tisíc rokov u etiópskych kresťanov a Židov? Čo môže tento úžasný artefakt priniesť do našich životov? Odpoveď na túto otázku stojí určite za úvahu, ale dnes nám na ňu nikto nezodpovie.