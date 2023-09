Bitky v klietke si zaslúžia viac peňazí!

Autor tohto blogu asi potratil rozum, keď si dovolil povedať, že práve bitky v klietke si zaslúžia peniaze. Veď MMA, o ktorom tu hovoríme, patrí vo všeobecnosti medzi najtvrdšie športy sveta a krvavé súboje, po ktorých bojovníci neraz navštívia nemocničné priestory, sú takmer samozrejmosťou.

Tento článok ale o týchto súbojoch nebude. Rovnako ako v mnohých ďalších športoch, napríklad futbale, aj v MMA rozlišujeme profesionálnu úroveň, ktorá je už tvrdým biznisom a úroveň amatérsku, ktorá je pod patronátom konkrétneho športového zväzu. A práve o druhej kategórii sa momentálne budeme baviť, profíci nech si pekne na seba zarobia sami.

Azda sa zhodneme, že momentálne MMA zažíva na domácej pôde obrovský boom. Veď kto by už nepoznal organizáciu Oktagon a bojovníkov ako Végh, Buchinger, Klein či Vémola. Oktagon a ďalšie organizácie ale potrebujú, rovnako ako všetky športy, prísun nových talentov z amatérskej scény a tu MMA naráža na problém.

Nedostatok financií

Tým problémom je momentálne nastavenie zákona o športe, ktorý definuje takzvaný vzorec pre financovanie športu na Slovensku. Zákon jednoducho povedané rozdeľuje športy na 3 kategórie. Pejoratívne ich pomenujeme ako tie nedotknuteľné, ktorými sú futbal a hokej a majú pevne stanovenú dotáciu, potom tu máme športy vo vzorci na výpočet uznanému športu a tie mimo vzorca.

Futbal a hokej majú garantované financie, aj keby nastal armagedon. Takzvané uznané športy padli do vzorca a ich dotácia je stanovená podľa presne určených kritérií, ktoré sa delia z hlavného balíka peňazí. Potom tu máme športy, ktoré sa do vzorca nezmestili a musia si osobitne žiadať dotácie zo zvyšného biedneho balíka peňazí.

Ak sa bavíme konkrétne o bojových športoch, takmer všetky patria do kategórie uznaných športov a spadajú tak do hlavného vzorca. Takmer všetky s výnimkou MMA.

MMA pritom už dlhodobo disponuje dvoma svetovými ligami amatérov IMMAF a GAMMA, ktoré sú už momentálne zastrešované Svetovou antidopingovou agentúrou WADA a momentálne rokujú aj o celosvetovom uznaní. Amatérske MMA je totiž na míle vzdialené tomu profesionálnemu. Za všetko spomeniem povinnosť bojovať s chráničmi či zákaz úderov do hlavy do 18 rokov a teda bojovník môže absolvovať niekoľko zápasov za pár dní. Podobne ako napr. v olympijskom boxe.

Aj keby ale nebolo MMA tak blízko uznania olympijským výborom, slovenská legislatíva nemusí vôbec deliť financie podľa takýchto kritérií. Peniaze sú predsa všetkých občanov, nie iba vybraných subjektov.

To si presne povedalo aj ministerstvo školstva pod vedením Ivana Husára z SaS a pripravilo komplexnú reformu zákona o športe. Tento zákon okrem iného zrušil nezmyselné kategórie a pekne férovo všetky športy zjednotil pod jednotné pravidlá nápočtu financií.

Zákon nakoniec ostal v šaflíku a zvíťazila politika. Že sa za jeho neprijatie o dušu bojovalo je v našej krajine už akosi samozrejmosťou.

MMA komunita, až na pár jednotlivcov, ostala právom nahnevaná, keďže navýšenia dotácii do amatérskeho MMA sa nedočkala. V nápočte pre rok 2023 dostalo MMA zo štátneho rozpočtu „neskutočných“ 25 200 eur.

Hovorme o konkrétnych číslach

Koľko teda mohlo amatérske MMA získať, keby sa zákon prijal a dostalo by sa do vzorca, ako ostatné bojové športy?

Pre výpočet dotácie sú najviac hodnotené 3 faktory: popularita, základňa, úspechy.

O popularite sa nemusíme ani baviť, MMA valcuje konkurenciu bojových športov. Tak to proste je, aj keď sa môže niekto hnevať.

Ak hovoríme o základni, tak iba na Slovensku podľa hrubého odhadu zúčastnených na MMA ligách môžeme rátať s minimálne 30 klubmi, reálne sa ale číslo môže pohybovať okolo 50 a viac.

Medzinárodné úspechy? Svetoví a európski medailisti Smolková, Erdelyová, Mlynček, Neupauer a ďalší sú jasným dôkazom, že máme veľké talenty. MMA tak spĺňa aj tie najprísnejšie kritériá a teda niet pochýb, že si to euro navyše zaslúži.

Poďme si teda aspoň približne vyrátať, koľko to teda to MMA mohlo získať. Pre zjednodušenie výpočtu si vezmeme 3 bojové športy zo vzorca a u všetkých budeme ignorovať úspechy a popularitu.

Týmito športami na porovnanie budú kickbox, box a jiu-jitsu.

Kickbox v nápočte športovcov za rok 2022 udáva 142 športovcov, box 204 a jiu-jitsu 51. Ak si vezmeme úplne konzervatívny odhad, tak pri počte 30 MMA klubov a priemerne 5 zástupcov za každý klub prídeme k číslu 150. Iba na jedinom ligovom kole sa pritom neraz predstaví aj 60 bojovníkov.

A aká je teda finančná dotácia spomenutých športov na rok 2023?

Kickbox - 193 999 eur

Box - 286 007 eur

Ju Jitsu - 31 951 eur

MMA - 25 200 eur

Ak by sa teda MMA dostalo podľa nového neprijatého zákona do vzorca, s určitosťou by mohlo už v úvodnom roku siahať ku dotácii 150 tisíc eur a to je dámy a páni 6x viac, ako tomu bolo v roku 2023.

Rovnako ako každý šport, aj amatérske MMA sa chce rozvíjať. Aby sme ale dosiahli spravodlivé rozdeľovanie financií na podporu mládeže aj v tomto odvetví, musia to pochopiť na prvom mieste politici.

Na záver ešte prikladám dotáciu športov zo vzorca, ktoré taktiež prekonali MMA...

Dráhový golf - 43 053 eur

Korfbal - 48 556 eur

Go - 31 951 eur

Boule lyonnaise - 31 951 eur

Boccia - 33 216 eur

