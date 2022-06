Milión třistatisíc kroků do Santiaga de Compostela - část II

Vím, že půjdu, sám, celé dny, jen se svými myšlenkami na to, co bylo a je a snad ještě bude. Tak pojďte kousek cesty.

Camino znamená každý den ráno vstát ještě za tmy (Ve Španělsku je stejný čas jako u nás, ale v dubnu tam vychází slunce až po půl osmé ráno). Sbalit spacák a trochu toho majetku, co zrovna nesete na zádech. Když máte kliku, tak se v albergue podává snídaně, což v současném pojetí je kafe (pro narkomana mého typu naprosto zásadní ranní šleh), pak dostanete třeba kousek chleba s máslem a marmeládou a k tomu skleničku čerstvě vymačkané pomerančové šťávy. Když kliku nemáte, vyrážíte o hladu a jako prase hledající lanýže dychtivě koukáte, kde je první otevřený bufet, podávající totéž.

Přes den se moc nejí. Je to zajímavé, ale je to tak. Každý den jsem snídal (viz výše) a poté jen večeřel (někdy tzv. menu per pelegrinos, což byl dvouchodový celkem vydatný pokrm). A během dne jen sem tam pivo (podávají k němu tu a tam i kousek chleba s iberskou šunkou), občas si lze dopřát skleničku "vino tinto" (červené). K tomu jen podotýkám, že i v tom nejzapadlejším koutě na camino jsem pil jen skvělá vína, nikdy mi nenalili nějaký patok. Fakt. Nekecám. K němu tu a tam tzv. "pinchos", což jsou malé kousky klobásky, rybiček, sýra, oliv, které pan hostinský nabízí ve skleněném pultíku hnedle vedle pípy.

Tahle dieta v konečném součtu znamenala - 5 kg (za měsíc), což dle mého skromného odhadu byl opravdu jen tuk, protože svaly dostaly logicky docela zabrat. Poznat to bylo i podle padajících kalhot v druhé polovině štrapáce.

Čím blíže k Santiagu, tím lepší nabídka. Jsem fanatickým pojídačem paelly (čti paeja) a chobotnic na galicijský způsob (pražené na tálu se speciální omáčkou). Galicie však byla až poslední provincií na Camino, takže s jistou nadsázkou lze konstatovat, že těch cílů bylo cosi více. V provincii Navarra, Leon a Castilie ten výběr až takový nebyl.

Ale zpět k cestě. její první a poslední třetina byla nádherná stran scenérie okolo, Ta prostřední, kterou místní nazývají "meseta" nebo též "páramo", je de facto náhorní planina, kde není neobvyklé jít i 20 kilometrů jen mezi poli a loukami, bez jediného stromu, dost často - bohužel - i vedle komunikací s vysokou frekvencí kamiónů. Dodržuje se původní cesta, která před sto lety jistě vypadala jinak. Asi je čas změnit původní trasu do klidnějších částí. Existují tzv. "alternatives", možnost uhnout a jít oklikou, což ovšem koštuje přidat k denní dávce dalších i 5-10 km. A často i kopec, který ke konci dne není to, po čem klopýtající peregrino touží.

Rána poutníkova mohou být jasná a slunečná, takže se dnes půjde suchou nohou. Ztracen kdesi v mesetě - viz článek

Nebo taky mlhavá, takže je třeba dávat pozor na směr. Značky jsou však všude, když ne, tak místní vždy na dotaz: "Camino?" máchnou správným směrem.

Když se mlha zvedne, hned je jasné, že na pouti člověk není tak úplně osamocený

Na cestě jsou mnohá pokušení. Kupříkladu někteří zde končí, neboť dosáhli oblasti, kde jsou k mání skvělá vína.

Bloudit na Camino prakticky nelze, v městech vás vede tenhle typický znak.

Pověst říká, že kdo třikrát přejde most v městě Zubiri, zbaví se vztekliny. Nejsem pověrčivý, ale pro sichr jsem ho přešel celkem šestkrát.

Další most na cestě a zapadající slunce říká, že pro dnešek toho bylo dost.

Tak ještě pár okamžiků večerním městem, ale únava velí směr - albergue - spacák - spánek

Pokačování příště......