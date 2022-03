O současném extrémismu

Přidejme k tomu ještě narkomany ve vládě Ukrajiny a obrázek dostává ucelený tvar.

Samozřejmě, že dle ruských médií nejde o válku. Vždyť byl vydán rozkaz, aby se vojska "speciální vojenské operace" zaměřovala výlučně na vojenské cíle a nikoli civilní objekty. Cílem dle Putina a jeho kremelské suity je likvidace extrémistů.

Dokladem výše uvedeného je likvidace extrémistů v porodnici v Mariupolu. Sergej Lavrov prohlásil, že byla plná extrémistů. A měl, samozřejmě jako vždy když hovoří představitel Ruské federace, pravdu. Ve chvíli útoku se v ní nacházeli úplně malinkatí náckové a extrémisté. protože přijít na svět v daný den je samozřejmě extrémní situace. A kdo jiný se může narodit ve státě, jehož existence je od samého počátku pochybná a de facto extrémní, než nacisté. Takže Sergeje Lavrova nelze jakkoli vinit ze lži.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Taky bylo třeba odchytit starostu města Melitopolu, extémistu, jenž nechtěl za žádnou cenu kolaborovat (rozuměj správně spolupracovat) s okupačními vojsky. S pytlíkem na hlavě odvedli toho nacistu do zajetí, aby jej posléze vyměnili férově za deset zajatých příslušníků "speciální vojenské operace". Tím lze dokladovat, jak šlechetní jsou vojáci RF, když propustí extrémistu ze svého zajetí za deset zcela nevinných obětí ukrajinského nacismu.

I slavná věta, která má našlápnuto do dějin, tedy "ruská válečná lodi, jdi do prdele", je extrémní. Vždyť logické by bylo, aby se obránci Zmijího ostrova poslušně vzdali, odevzdali zbraně a klidně odelši do zajetí. Ale extrémisté v ukrajinských uniformách sloužící nacistům na tuto slušnou a férovou nabídku odpověděli extrémním výrazivem.

Extrémní je i hlava ukrajinského státu. Každá jiná by vzala roha s rodinou a kufrem dolarů a nechala by své voliče napospas. Ale - jak již víme z výše napsaného - Ukrajina je plná nácků a extrémistů, takže místo slušné kapitulace tento nacista vzdoruje plánům "speciální vojenské operace". Vydává odporná extrémistická prohlášení o tom, že "speciální vojenská operace" ničí jeho zem, zabíjí jeho spoluobčany a to i novorozence v Mariupolu. Jako správný nacista shání kvéry kde se dá, aby je mohla jeho nacistická armáda použít na mírumilovné členy "speciální vojenské operace", kteří jsou plni obav, aby jejich střely, rakety a granáty nepoškodily byť jen jeden kozí chlívek ukrajinského malorolníka.

Naše současná turbulentní doba je plná extrémů.