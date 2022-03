Dyk voni to ani nežerou

který byl údajně pořízen hned vedle Paláce kultury v Praze, který v těchto dnech našel konečně svůj smysl existence.

Jak uvedl Český rozhlas, tato zpráva byla označena jako fake news. Dokladoval to Pražský záchranný sbor, který sem jídlo dovážel. Jeho mluvčí uvedl, na snímku byly porce "vepřo-knedlo-zelo", zatímco skutečností byly sendviče, sušenky, čaj a další nápoje a pro malé děti kojenecká strava.

Zmíněný autor snímku Jan G., který tuto zprávu posléze stáhl a své stránky znepřístupnil, není dostupný. Nicméně do doby stažení stačilo tento post sdílet cca 2000 lidí. Občas se dočteme, jak na ubytování Ukrajinců bohatnou majitelé poskytnutých nemovitostí, autor tohoto blogu již zaregistroval strach jedné své klientky, že jí Ukrajinky připraví o práci (pracuje na montážní lince v Hyundai).

Dá se předpokládat, že s přibývajícím časem si na válku, kterou vede Ruská federace proti Ukrajině tak nějak "zvykneme". Pro část našich obyvatel je to cosi, co si vyřizují dva státy mezi sebou a nás se to nijak netýká. Masivní vlna solidarity bude jistě opadávat, finanční příspěvky pro válečné uprchlíky, což jsou z 80% matky a děti, budou menší a menší. Možná budou i protesty proti navyšování nákladů na zbrojení, neboť některé zdroje budou muset být nutně přesměrovány z jiných oblastí.

Bude hodně záležet na představitelích vlády a to nejen té centrální, ale i místních samospráv i těch nejmenších obcí, aby byli schopni jednak vyvracet podobné nesmysly a za druhé vydržet v linii prosté lidské humanity - poskytnutí pomoci potřebným - kteří zde nepřišli z důvodu nějaké ekonomické vize, ale jen a jen z důvodů prostého přežití. To, že ukrajinské ženy nesedí v asylových přístřeších a nečekají na bankocetle z úřadu, ale aktivně hledají i ty nejpodřadnější práce, je nutné brát se zadostiučiněním a s úctou vůči nim.

V pořadu Fokus VM nám sdělil odborník na desinformace některé postupy, kterak čelit podobným kravinám, které jsem uvedl v názvu blogu. Nemá smysl autorům nadávat, případně jim dokazovat opak. Nejlepším postupem je dělat si z nich legraci.

Takže, milý Jane G. , vedle kontejnerů s vepřovým u Paláce kultury stál nějakou dobu i další, který byl plný lahví sektu "sovětskoje igristoje". Byly to flašky, které vyhodili právě přišedší Ukrajinci a to pod jasnou záminkou, že oni ten ruský sajrajt pít nebudou.