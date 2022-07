Putin má pravdu, neni to válka, je to speciální vojenská operace.

Pamatuji si, že jsem kdysi kdesi viděl fotografii malé asi dvouleté židovské holčičky, která stojí na osvětimské rampě, vyděšená s panenkou v ruce. To byl nepochybně její poslední snímek, protože osud byl pro ni v tuto chvíli již nezvratný a z jejího života se odpočítávaly poslední minuty. Rovněž tento snímek byl svým způsobem symbolický, protože dokumentoval šílenost lidské rasy, která je schopna hubit své bližní jen proto, že se narodili jinde, někomu jinému, než těm správným rodičům, případně v rodině, která věří rovněž v jednoho B-ha, ale nesprávného pro ty, kteří momentálně mají navrch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jen člověk dokáže podobné činy, které mylně nazýváme zvěrstvem. Zvířata zabíjejí jen pro potřebu svého nasycení, případně v obraně svého života.

Na letošních Colours of Ostrava bylo v rámci Melting potu mnoho zajímavých přednášek, dalo se předpokládat, že se řada z nich bude týkat Ukrajiny. Jedna z nejzajímavějších se uskutečnila v sobotu v podvečer, kde byl moderátorem pan Libor Dvořák, hosty jeho dcera - překladatelka z ruštiny, na dálku profesor Andrej Borisovič Zubov a osobně válečný zpravodaj České televize pan Jakub Szántó.

Pan Szántó, který osobně navštívil ukrajinská bojiště, řekl, že vyjma válečné zóny v oblasti obývané jezídy po útoku tzv."islámského státu", nikdy v životě neviděl to, aby útočící armáda prováděla taktiku tzv. "spálené země", kdy v dobytých vesnicích nezůstal stát byť jen jediný dům. To, co provádí Ruská armáda, opravdu není válka v klasickém slova smyslu, ale důsledná genocida, "čištění" dobytého území. Útoky nejsou vedeny na případné vojenské objekty, což ve válkách bývá normální, ale na cíle veskrze civilní, ve snaze podmanit si místní obyvatele strachem.

Profesor Zubov charakterizoval momentální stav v Rusku jako systém, založený v dobách byzanstké říše, tedy v čele s vládcem, který je de facto zbožštěn a jenž se nemýlí, který funguje nikoli v zákonných mantinelech, ale zcela mimo ně. Je mu dovoleno vše a je za to obyvatelstvem veleben. Jediným možným zvratem v této tragické linii, jak prohlásil Zubov, je přiznání si pravdy o Rusech samých. Připomněl, že podobná situace byla v fašistické Itálii a Japonsku, v nacistickém Německu a některých dalších zemích. Prvně tři jmenované jsou dnes zeměmi s rozvinutou demokracií. Podstatou bylo přiznání si chyb, které ve své době tyto státy dělaly tím, že v čele byl jedinec s neomezenou mocí.

To, co provádí Putin na Ukrajině, skutečně není válka. Můžeme to klidně nazvat speciální vojenskou operací, jejímž cílem je destrukce dobývaného území a vraždění těch, kteří "včas neuhnou". Ona pětiletá holčička zůstane symbolem hanby nikoli jen Putina a jeho satrapů, ale celého ruského národa. A nic na tom nezmění ani fakt, že se Putin křižuje křesťanským znamením u mrtvoly komunisty Žirinovského Možný by mu měl patriarcha Kirill objasnit, co tento symbol znamená.

Psáno pro www.blogosfera.cz