Židovský humor XVIII

Tři chlapi, Angličan, Francouz a Žid, si vyprávějí, jaká událost jim v životě udělala největší radost.

"Nejkrásnější bylo," vypráví Angličan, "když jsem hrál kriket na zeleném trávníku v krásném červnovém sobotním odpoledni."

"Mně nejvíce potěšila mísa ryb dušených v bílém víně od šéfkuchaře z Marseille," říká Francouz, "následovaná milováním po celou noc."

"Nejsilnější zážitek mám já," naváže Žid. "Představte si hlubokou noc, klepání na dveře, na prahu dva důstojníci KGB v ušankách, pistole schované pod pláštěm. A oni se mě ptají: 'Bydlí tady Ivan Ivanovič?'"

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Každou středu se tři přítelkyně scházejí na kávu v nákupním centru Brent Cross.

"Tak jaký jste měly týden, holky?" ptá se Naomi.

"Oj vej, to byl tedy týden," odpoví Esther. "Minulý pátek přistihla dcera svého manžela, jak se líbá s au-pair, a on po strašlivé hádce odešel od ní i od dětí."

"Oj vej!" odpoví Rebeka. "Jestli tohle má být hrozné, tak si poslechněte tohle. Můj syn minulý čtvrtek odešel z domova a nechal mi vzkaz, že je gay a že se stěhuje k ženatému chlapovi odnaproti."

"Oj vej iz mir!" obrací oči v sloup Naomi. "Víte, vy dvě, co je opravdu tragédie? V pondělí mi moje služebná dala výpověď!"

Howard, mladý gay, telefonuje své matce z Kalifornie.

"Mami, rozhodl jsem se vrátit k heterosexuální orientaci. Potkal jsem krásnou dívku a budeme se brát. Co si o tom myslíš? Vím, že budeš teď šťastnější, můj život gaye se ti vůbec nelíbil."

"Jsem velmi ráda, Howarde. Bylo příliš troufalé chtít, aby to byla Židovka?"

"Nejenže je to Židovka, mami, ale pochází z bohaté rodiny v Beverly Hills."

"Tak jak se jmenuje?"

"Monica Lewinsky."

Po delší odmlce, se matka zeptá: "A co se stalo s tím hezkým černým chlapcem, se kterým jsi chodil minulý rok?"

Šnorer dojde za panem Roubíčkem a poprosí ho o padesátikorunu, kterou pravidelně dostává každý měsíc.

"Jsem rád, že vás vidím, ale dneska vám nemůžu nic dát, musel jsem manželce koupit kožich" povídá Roubíček.

Šnorer se zatvářil ukřivděně: "Cože, za moje peníze?"

Mojše si zkoušel v obchodě nové boty.

"Levá se mi zdá nějaká těsnější," postěžoval si.

"Tak to zkuste s vystrčeným jazykem," poradil mu prodavač.

"Myhlím, žhe to moh nephomohlo."

"Sáro, tvůj muž je tak sečtělý. Zdá se, že ví úplně všechno!"

"Ten? Ten ani netuší..."

Sam Levy poslal textovku své ženě:

"Drahá, omlouvám se za špatné zprávy, ale dnes ráno mne poblíž kanceláře srazilo auto. Sharon mě odvezla do Všeobecné nemocnice ve Watfordu. Doktoři mě zrengenovali a poslali na testy. Dobrá zpráva je, že ta velká boule, co mám na čele, by neměla zanechat trvalé následky. Ale zlomil jsem si dvě žebra a levou ruku. Také mám zlomenou nohu, která by se prý snad měla zahojit do tří měsíců. Je mi moc líto, že ti působím starosti."

Esther okamžitě odpvěděla: "Kdo je Sharon?"

Právě se rozhořel spor mezi Ruskem a Čínou a není ještě jasné, na čí stranu se Rumunsko postaví.

Kohn přijde do obchodu: "Prosím balíček čaje!"

"Ruského, nebo čínského?"

"Mě takhle budou provokovat? Dají mi kakao!"

Róza Markovna se chystala nastěhovat ke své dceři, manželce významného generála. Ale z nějakého důvodu Rózu povolali do armády...

"Poslouchaj Birnbaum, pročpak voni nosej poslední dobou takovej pesimistickej ksicht?"

"No, to bude tím, Kohn, že jsem půjčil sto tisíc jednomu optimistovi."

- Kolik je u nás celkem Židů? - ptá se Brežněv Kosygina.

- Tak tři, čtyři miliony.

- A pokud bychom jim dovolili odejít, kolik by tak mohlo mít zájem?

- Tak deset, patnáct... milionů.

Povídá paní Blumová paní Šternové:" Slyšela jsem, že ten mladý Blumenstein byl u psychoanalytika a tam mu zjistili, že má škaredý oidipovský komplex."

"Oidipus, šmoidipus", brblá paní Šternová," rozhodně je to ale moc hodnej kluk, protože by mámu na rukou nosil."

„Promiňte, rebe, ale dnes do synagogy nedorazím. Musím pečovat o Sáru.“

„Zas jí něco je?“

„Výjimečně ne.“

"Hurá! Maminka je tady!"

To bylo radosti a překotný úprk ke dveřím... babička dokonce předběhla vnoučata.

Tak shavua tov, chaverim.