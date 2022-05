A zase sa to …..

V Národnej rade sa dnes hlasovalo o žiadosti prokuratúry o vydanie lídra Smeru-SD do väzby. Táto udalosť vzbudila obrovskú vlnú emócií a podarilo sa jej značne prispieť k zvýšeniu polarizácie, ktorej máme v slovenskej spoločnosti v týchto dňoch viac než dosť.

Mali sme ho my, poslanci, vydať do rúk spravodlivosti?

Začnime zhrnutím faktov.

Vyšetrovateľ NAKA v rámci akcie Súmrak obvinil poslanca NRSR Róberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinení sú aj z opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Mandátový a imunitný výbor uzniesol k žiadosti odporučenie plénu vydanie Fica schváliť.

Doplatil na zdanlivý pocit nedotknuteľnosti?

Róbert Fico jednoznačne patrí k najkontroverznejším tváram slovenskej politiky. Umenie politickej demagógie a účelového zavádzania posunul na nový level. V roku 2012 sa mu podarilo dokonale využiť situáciu po páde Radičovej vlády, keď v následných voľbách doslova rozdrvil všetkých svojich politických oponentov. Z dňa na deň sa z neho stal najmocnejší muž na domácej politickej scéne. Mafiánska chobotnica sa v zákulisí pod jeho vedením vo veľkom rozrastala. Deštrukcia právneho štátu. Sledovanie politických oponentov, nadradenosť “našich ľudí”, skorumpované súdy a štátne inštitúcie a mnoho ďalších zvrátených praktík zneužívania moci. To všetko pod dohľadom jedného človeka. Tento skazený systém vyústil až do vraždy dvoch nevinných mladých ľudí. Táto tragická udalosť otvorila mnohým oči a Slovensko dostalo odvahu povedať dosť.

Uvoľnili sme ruky orgánom činným v trestnom konaní a oni nám dnes predložili žiadosť o vydanie hlavy tejto skorumpovanej chobotnice.

Prečo som hlasoval za?

Podľa môjho názoru bolo v tejto situácii najlepším riešením vydanie Róberta Fica do rúk spravodlivosti. Je nutné zabezpečiť rovnosť pred zákonom. Fico nie je a nikdy nebol nadčlovek a je povinný zodpovedať sa za svoje činy tak, ako by zodpovedal každý iný občan tejto republiky pri vznesení tak vážnych obvinení. Prečo by sme teda nemohli dať nezávislým orgánom činným v trestnom konaní možnosť kolúznej väzby? Plne dôverujem prokuratúre a vyšetrovateľov a verím, že tieto podozrenia sú natoľko vážne, aby boli v plnosti prešetrené. Robert Fico sa musí postaviť spravodlivosti tvári v tvár.

Bohužiaľ, dnes sme tento súboj tesne prehrali. Skutočne ma sklamal postoj dvoch dám, ktorých hlasy nám dnes chýbali. Romana Tabak, ktorá sa v poslednej dobe neraz otočila chrbtom vlastnému poslaneckému klubu a Katarína Hatráková z Kresťanskej Únie.