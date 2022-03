Predplatné Sme, nič, iba zdieranie peňazí

Podľahol som reklamnej kampani Sme a zakúpil som si ročnú licenciu na printovú, teda tlačenú verziu Sme. Ani ma nenapadlo, že táto licencia sa nevzťahuje aj na elektronickú verziu novín. Neprečítal som si niekde v podmienkach skutočne uvedenú poznámku, že táto licencia sa vzťahuje iba na tlačenú verziu novín. Teda na to, čo mi prichádza do schránky. Vrátane sobotného vydania, ktoré je dnes spojené s piatkovým vydaním. Takže žiadne sobotné "novosti" v tomto piatkovom vydaní už nie sú. Licencia, za ktorú som zaplatil nemalé peniaze, je mi úplne nanič. Mám papierové noviny, hodia sa pri upratovaní alebo do zberu papiera. Môžem vylúštiť zopár krížoviek a na papieri si prečítať zopár článkov, z ktorých niektoré sú v elektronickej verzii Sme blokované. K zaujímavejším, aktuálnejším článkom a diskusiám sa nedostanem. A cez víkend, prakticky všetko zaujímavé, vrátane článkov o Ukrajine a všetka diskusia je v elektronickej verzii blokovaná, teda nečitateľná pre toho, kto nemá licenciu na elektronickú verziu novín Sme.

Takže varujem všetkých, nekupujte si licenciu na papierovú verziu Sme - nestojí to za peniaze, ktoré za licenciu zaplatíte. Vydavateľ Sme evidentne nemá záujem o vydávanie papierovej verzie novín, preto sa snaží používanie tejto verzie národu čo najviac znechutiť. Ale elektronická verzia je z veľkej časti blokovaná, takže sa z nej tiež to najzaujímavejšie nedozviete.

Je to tak veľký problém pre vydavateľa Sme licencie na tlačenú aj elektronickú verziu zjednotiť aspoň v tom, že umožní držiteľom printovej licencie čítať a diskutovať aj v elektronickej verzii - aspoň to, čo je napísané aj v tlačenej verzii? Ak to tak je, asi nebudem mať záujem moju platnú licenciu predlžovať.