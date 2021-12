Sme na vrchole tretej vlny?

Graf 1 Vývoj počtu úmrtí v týždňoch od 8.3.21 do 4.12.21 Zdroj korona.gov.sk (zdroj: Vršanský)

Graf 2 Vývoj počtu chorých s PCR potvrdenou etiológiou infekcie Zdroj dát korona.gov.sk (zdroj: Vršanský)

V rámci diskusie o reálnej situácii v SR som sa tak trochu hral s dostupnými údajmi zo stránky NCZI. Zaujímavé je, že niektoré ďalšie dáta, ktoré je možné získať vo formáte csv (napr. údaje o počtoch hospitalizácií aj vo vzťahu k vakcinovaným a nevakcinovaným pacientom...) nie sú jednoducho zobraziteľné. Je tam upozornenie, že asi je chyba v prvom riadku dátového súboru – tá informácia je tam už veľmi dlho. Takže súbor je možné previesť napr. do Excelu ale až po oprave chyby a konverzii zápisu do formátu xlsx. Stojí to nejaký čas, takže tieto údaje ešte nemám upravené do formy použiteľného grafu.

Pozrite si graf 1 – je to týždenná úmrtnosť na COVID-19 v Slovenskej republike vykreslená v časovom rozmedzí od 8.3.2020. Posledný údaj dostupný z NCZI štatistiky je zo dňa 4.12.2021 – takže týždeň 49 ešte nie je ukončený. Pribudne tam počet zomrelých v nedeľu, takže konečný počet mŕtvych v tomto týždni bude viac ako uvedených 485 zomrelých.

Graf2 zobrazuje počty PCR pozitívnych pacientov zachytených v rovnakom období. Posledný údaj je tu tu tiež zo dňa 4.12.2021, takže celkový počet prípadov v týždni 49 bude tiež vyšší ako uvedených 54460 PCR pozitívnych.

Na údaje z týždňov 50 a viac musíme ešte čakať.

Z grafov jasne vyplýva, že vrchol tretej vlny ešte zďaleka nemáme za sebou a kam sa počet pozitívne testovaných a mŕtvych ešte vyšplhá je iba ťažko odhadnúť. Z vývoja úmrtnosti a stáleho rastu počtu pozitívne testovaných musíme očakávať ďalšie zhoršovanie situácie a stále väčšie problémy pri riešení krízy. Pokiaľ nedosiahneme dostatočne vysokú úroveň preočkovania /alebo prekonania COVID infekcie v celej populácii, nie je možné očakávať výrazné zlepšenie situácie. Ani rýchle zvýšenie zaočkovanosti prvou dávkou vakcíny nezmení nič na priebehu tejto vlny. Imunita sa výraznejšie prejaví až po podaní druhej dávky vakcíny a to bude už dávno po Vianociach. Nezmenia to ani nové antivirotiká, ani masívne podávanie monoklonálnych protilátok. Tie dostalo už asi 5000 pacientov z celkového počtu 729475 chorých s PCR testom potvrdenou COVID infekciou a ani jeden z tých zomierajúcich – skutočne masívna pomoc.

V tomto kontexte považujem prístup väčšiny politikov k riešeniu krízy doslova za národnú katastrofu. Nestačí im 14826 mŕtvych obetí COVID epidémie ku dňu 04.12.2021? Nevadí im, že mnohí z týchto mŕtvych nemuseli zomrieť, keby sa nechali zaočkovať. Nevadia im ďalšie stovky, možno tisíce mŕtvych (aj očkovaných) na iné nesúvisiace ochorenia, ktorí zomreli (alebo sa im zhoršil stav) len preto, že vďaka COVID epidémii nemohli byť liečení včas a správne. Títo politici v podstate podporujú (a zneužívajú ich na vlastné ciele) antivaxerov často aj s pomocou právnikov, ktorí blúznia o všetkom možnom, len nie o tom, že jedinou reálnou cestou ukončenia epidémie je dosiahnutie celospoločenskej imunity. Klamú národ o rýchlej a masovej dostupnosti nových preparátov na liečbu infekcie, stále klamú národ o úžasných účinkoch Ivermektínu... Iba tak mimochodom informuje MZSR, že nové antiretrovirotiká v tabletkovej forme boli síce objednané, ale ešte u nás prakticky nie sú a ani tak skoro nebudú, že monoklonálne protilátky síce už u nás sú, ale vo veľmi limitovanom množstve a vôbec nie sú určené na ambulantné podávanie v bežných ambulanciách. Politici, ale aj viacerí “odborníci” stále podsúvajú národu, že možno už zajtra môžeme začať masovú preventívnu liečbu COVID infekcie v ambulanciách alebo doma a táto liečba, ako každá prevencia bude všeobecne dostupná a lacná. Iba málokto z nich má odvahu natvrdo povedať národu, že to potrvá ešte veľmi dlho, kým bude možné takto definovanú preventívnu liečbu nielen v tomto štáte začať A kým sa tak stane, bude to stáť ďalšie tisícky životov. Nepochopili, že situácia je skutočne vážna. Nepochopili, že v tomto štáte už zdravotníctvo funguje iba vďaka entuziazmu malej skupiny tiež občanov tohto štátu – najmä lekárov a sestier, ktorí tu ešte zostali. Oni ďalej žijú vo svojom svete politiky a ďalej sa hádajú o nezmysloch. Všetci sa tvária, že všetkému rozumejú. Zrejme preto prinášajú z pohľadu riešenia epidémie nezmyselné, často priam neetické riešenia, ktoré “riešia” maximálne ich osobné, najmä politické ambície. Nechcem spomínať problém potratov, LGBT komunít, atómové bomby najrôznejšieho druhu a iné nezmysly šírené na internete ...

Chcem spomenúť podstatný, stále intenzívne v parlamente pretláčaný problém – ďalšiu verziu tzv. reformy slovenského zdravotníctva. Namiesto pokusu o urgentnú stabilizáciu ešte jestvujúceho zdravotníckeho personálu v tomto štáte sa politici stále hrajú na jednu z ďalších verzí dokonalej a komplexnej reformy zdravotného systému, ktorú treba spraviť teraz a hneď, bez ohľadu na všetko ostatné.

Prepáčte, zabudol som, niečo “systémového” predsa len spravili – ocenili obetavosť zdravotníkov tým, že ich reťazou priviazali k lôžkam urgentnou úpravou zákona o pracovnej povinnosti. A zabudol som aj nato, že poslali všetkých, cca 10 vojenských anesteziológov, pracovať v COVID oddeleniach. Skutočne systémové riešenia. Zrejme to považujú za vhodný vianočný darček, za poďakovanie štátu lekárom v naivnej predstave, že im týmto zabránia v odchodoch do zahraničia a do dôchodku.

Bohužiaľ, stále viac sa zdá, že o reálnom fungovaní zdravotného systému mnohí z politikov nevedia vôbec nič. Je smutné, ak v diskusiách o počtoch lekárov úradníci argumentujú dátami z roku 2019 – to sú posledné demografické údaje vypotené NCZI. Ako sa ukazuje, vláda nepozná ani skutočné aktuálne počty jednotlivých skupín zdravotníckych pracovníkov, nepozná ich štruktúru v jednotlivých špecializáciách a čo je najhoršie, nepozná (alebo údaje ignoruje) validné dáta o odchodoch lekárov a sestier konkrétnych špecializácií do dôchodku a do zahraničia. Budem rád, ak ma presvedčia o opaku. Ministerstvo v poslednej dobe začalo sľubovať stabilizáciu ambulantnej sféry. Verejne neodpovedá na niekoľko, v tejto súvislosti bazálnych otázok:

1. Koľko ambulantných lekárov a sestier a v akom čase bude potrebovať v jednotlivých špecializáciách aby sa systém stabilizoval?

2. Kde a kedy nájde potrebné počty kvalifikovaných, zdôrazňujem kvalifikovaných lekárov prvého kontaktu a ich praktických sestier schopných samostatnej práce vo vzdialených ambulanciách?

3. Kde a kedy nájde potrebné konkrétne počty kvalifikovaných špecialistoch a ich sestier, schopných samostatnej práce aj vo vzdialených ambulanciách?

4. Kedy a kde nájde dostatočné počty kvalifikovaných pracovníkov schopných pracovať v novom type tzv. sociálnych lôžok a agentúrach domácej starostlivosti? Tie tu už kedysi boli a fungovali výborne. Postupnými a “koncepčnými” krokmi MZSR v spolupráci s poisťovňami ich prakticky bezo zvyšku zlikvidovali.

5. Na základe akých analýz tú reformu úradníci MZSR vlastne pripravujú? Stále tvrdia, že všetko dôkladne analyzujú a pripravujú po konzultáciách s odborníkmi – prečo tieto analýzy nie sú už dávno dostupné pre odbornú, ale aj inú verejnosť a prečo o tých konzultujúcich odborníkoch vieme iba veľmi málo?

Pretože to čo vieme, napr. predstava, o tom, ako sa po reštrukturalizácii jestvujúcich nemocníc pohrnú kvalifikovaní lekári do prázdnych ambulancií je naivná a navyše časovo nezvládnuteľná. To tu bolo už za Zajacovej reformy a nefungovalo to. Nie je predsa možné začať budovať ambulantnú sféru súčasne s reštrukturalizáciou nemocníc – to je predsa praktická deštrukcia celého jestvujúceho systému zdravotníctva. Bez dobre fungujúcej ambulantnej zložky vrátane domácej ošetrovateľskej starostlivosti súčasný zdravotnícky systém takýto mohutný a drastický zákrok najmä personálne definitívne neprežije.

Stabilizácia ambulantnej sféry musí byť spravená ako prvá a postavená v prvom rade na stabilizácii personálu v ambulanciách a to bude trvať roky. A stabilizácia zdravotníckeho systému je v prvom rade daná systémovým riešením – stabilizáciou jeho financovania.

Asi preto, že vláda “chápe” potrebu takto “stabilizovať” systém, pre budúci rok znížila platby za svojich poistencov do systému. Z týchto peňazí sa hradia aj prevádzkové náklady nemocníc. Predstava, že epidémia znížila počty iných ako COVID výkonov a tým sa znížili aj celkové náklady nemocníc je naivným dôkazom nechápania toho, čo sa v zdravotníctve deje a ako sa zato platí. Predstava, že liečba COVID pacientov je lacnejšia ako liečba iných pacientov je prinajmenšom neprofesionálna – rád by som videl analýzy takéhoto vplyvu epidémie postavené napr na vykazovaných DRG výkonoch nemocníc. Vláda podporila stabilizáciu zdravotníckeho personálu na Slovensku aj znížením platieb vysokým školám. Efektívne tým znížila počty novoprijatých medikov v tomto školskom roku. Ukáže sa to za niekoľko rokov, ale bude to bolieť aj potom. Šepká sa, že minister financií chce urgentne do zdravotníctva naliať až 90 ďalších miliónov, najlepšie z peňazí z Fondu obnovy EU. To, že tieto peniaze nie sú použiteľné na prevádzku (sú tam aj platy zdravotného personálu) je mu zrejme jedno. A navyše – čo to je voči miliónom za nezmyselnú lotériu a teraz 500 alebo 600 miliónov pre iluzórnu podporu očkovania poukážkami pre dôchodcov?

Som toho názoru, že v súčasnosti má celá byrokracia ministerstva zdravotníctva a vlády plne pracovať na urgentnom riešení kastastrofy zvanej COVID-19. To znamená najmä na intenzívnom očkovaní celej populácie a to bez ohľadu na vývoj ich politických preferencií v rôznych prieskumoch. Pretože ak politici nezvládnu túto epidémiu a zatiaľ ju nezvládajú, tak výskumy ich preferencií budú úplne bezvýznamné, pretože ich voliteľnosť sa bude blížiť nule. A tento výrok sa týka všetkých politikov všetkých farieb vo vláde aj mimo nej.