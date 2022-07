SPP - náš zákazník, náš pán?

V tomto blogu popisujem anabázu spojenú s "fyzickým odpočtom stavu plynomeru" v našom byte na Medenej ulici v Bratislave. Hlavnými aktérmi "komédie sú Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a firma Stengl, ktorú SPP poverilo realizáciou odpočtov.

Sťažnosť v zmysle tohto textu som poslal do SPP. Pokúsil som sa text poslať cez formulár na stránke SPP. Prihlásiť sa mi na stránku Moje SPP nepodarilo napriek tomu, že všetky prihlasovacie údaje som opakovane zadal správne. Odoslať sťažnosť cez všeobecný formulár sa mi nepodarilo tiež, objavila sa hláška, že nemám dostatočné prístupové práva na odoslanie. Išlo o text napísaný do okna pre text a o dve fotografie v prílohách. Tak som to nakoniec poslal cez e-mail na adresu spp@spp.sk aj s prílohami - zatiaľ neviem, že by to neprešlo. Aj toto je obraz dokonalej informačnej spoločnosti, ktorá vládne v našich podnikoch - má iba jednu chybu, funguje biedne.

Dňa 2.7.2022 sa na vchodových dverách nášho bytového domu, ktorý sa nachádza v Bratislave na ulici Medená 110/23 objavil papier, v ktorom sa v skratke písalo citujem aj s chybami: "Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., v spolupráci so s tengl a.s., si Vás dovoľujú požiadať, aby ste sa dňa 5.7.2022 v čase od 8:15 do 8:30 hod. zdržiavali doma resp. sprístupnili meradlo, nakoľko poverení zamestnanci s tengl, a.s., uskutočnia fyzický odpočet spotreby zemného plynu, vrátane kontroly overovacích a zabezpečovacích značiek a fotografickú dokumentáciu stavu meradla". V ďalšej časti dokumentu sa píše, že SPP si takto plní svoju zákonnú povinnosť vykonať fyzický odpočet...

Prečo názov firmy Stengl v texte opakovane začína malým písmenom, neviem. Pre istotu prikladám fotografiu nalepeného papiera (obrázok si môžete podľa potreby zväčšiť). Podobný papier sa objavil aj na dverách všetkých domov na Medenej ulici s tým, že čas kontroly sa s intervalom 15 minút menil.

Oznam SPP - variant 1 - 02.07.2022 (zdroj: Vršanský)

Z papiera sme sa teda dozvedeli, že SPP nám prikazuje sedieť v deň štátneho sviatku 5.7.2022 a v čase začínajúcich dovoleniek doma a čakať na povereného odpočtára. SPP umožňuje aj elektronické hlásenie stavu plynomeru (formulár na www.spp.sk) na papieri o tom nie je žiadna zmienka. Práve naopak, z nižšie uvedeného textu vyplýva povinnosť fyzickej kontroly - teda žiadna elektronika, ani možnosť poslania fotografie meradla a plômb.

Keďže stanovený interval kontrol v susedných vchodoch domu bol 15 minút, bolo už vtedy jasné, že časový rozpis je nereálny. Iba v našom vchode je 15 bytov, v celom dome (Medená 23 - 31) je približne 90 bytov a papiermi bola označená celá ulica. Iba v našom vchode je 15 bytov takže odpočtár by musel behom jednej minúty (za 15 minút treba odčítať 15 bytov) vykonať minimálne tieto činnosti:

- zazvoniť a počkať na otvorenie dverí,

- vstúpiť do bytu,

- vstúpiť do WC a otvoriť dvierka do šachty,

- skontrolovať číslo plynomera, odčítať stav, spraviť fotografiu a skontrolovať čísla a neporušenosť plômb,

- majiteľovi dať podpísať správnosť odčítaného stavu,

- opustiť byt a utekať ku dverám ďalšieho bytu.

Iste uznáte, že ani keby bol odpočtár olympijský víťaz v mimoriadne dobrej kondícii, toto všetko nemôže za jednu minútu zvládnuť.

Slušná spoločnosť, ktorá si váži zákazníka, by nemala takúto akciu plánovať na štátny sviatok. Povinne by mala informovať zákazníkov o akcii s aspoň 10 denným predstihom, aby zákazníkom umožnila zabezpečiť prístup do bytu. Povinne by si mala stanoviť stanoviť reálny časový rozpis celej akcie tak, aby možná chyba príchodu odpočtára do bytu bola optimálne okolo ± 15 minút (akademická štvrťhodinka).

Napriek všetkému vyššie uvedenému sme si s manželkou povedali, že na odpočtára počkáme a to napriek tomu, že v daný deň sme odchádzali na dávno plánovanú dovolenku. A tak sme v utorok 5.7.2022 od skorého rána čakali na odpočtára. Samozrejme, do 10:00 na naše dvere nikto nezazvonil, odpočtár ani odpočet sa nekonal. Nemienili sme stráviť čakaním s neistým výsledkom celý deň a tak sme cca o 10. hod. odišli na dovolenku.

Po návrate sme na vstupných dverách do domu objavili dva nové papiere, opäť prikladám ich fotografiu:

Oznam SPP - variant 2 - 09.07.2022 (zdroj: Vršanský)

SPP nám oznamuje, že nás pri fyzickom odpočte nezastihli - dovolili sme si nebyť doma - kedy nevieme. Máme ich kontaktovať na uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailom. Pod týmto papierom sa nachádzal ďalší, na počítači písaný papier, podpísaný - "S pozdravom Váš odpočtár" je zaujímavejší.

V prvom rade zaujal mimoriadnym počtom gramatických chýb - dozvedeli sme sa, že sme "Vážen ý obyvatelia", že väčšina z tých, "ktor ý to nestihli" sú dôchodcovia, že veľa "obyva ť elov" je v "dôcho c ovskom veku" a tak ďalej.

Zaujímavejší je jeho obsah

1. - Opäť máme byť v pozore v pondelok dňa 11.7.2022 v čase medzi 14:45 - 15:45.

2. - Podmienkou, aby odpočtár prišiel je, že na tento papier dopíšeme svoje meno, poschodie a číslo bytu (pikantné je, že prakticky žiadny byt nie je na dverách označený číslom).

3. - A teraz to najlepšie, opäť citujem: "Všetci, ktor ý nemajú záujem o fyzický odpočet môžu naďalej poslať odfotený plynomer na email spp190773@gmail.com". Čo znamená "naďalej"? Kedy a kde bola táto možnosť zverejnená, pretože na 1. papieri uvedená nebola.

Z toho, čo je na týchto papieroch napísané vyplýva, že požiadavka fyzického odpočtu citovaná na prvom papieri nie je požiadavkou ultimatívnou a je ju možné nahradiť poslaním fotografie na e-mailovú adresu asi odpočtára - spp190773@gmail.com.

Keďže nemám chuť 11.7.2022 opätovne nekonečne dlho čakať na odpočtára, rozhodol som sa využiť možnosť elektronického nahlásenia stavu plynomeru. Pre istotu som stav nahlásil cez formulár na stránke SPP - odozvu som dostal. Súčasne som poslal e-mailom fotografiu plynomera na adresu: spp190773@gmail.com - odozva bola promptná, pozitívna a mám ju v archíve.

Takže ako to vlastne je?

1. - Je požiadavka na dohodu o fyzickom odpočte s minimálne 10 dňovým predstihom pre SPP neriešiteľnou požiadavkou?

2. - Je informácia zákazníka na realizáciu fyzického odpočtu stavu plynomeru s určeným časom ± povedzme akademická štrťhodinka pre SPP nerealizovateľná - náš zákazník náš pán?

3. - Je vôbec požiadavka na fyzický odpočet stavu plynomeru v súlade s platným právnym stavom povinnou podmienkou odpočtu (aj bez podozrenia na neoprávnenú manipuláciu) alebo nie je?

4. - Kontroluje odpočtár pri fyzickom odpočte aj niečo iné ako stav plynomeru? Napr. tesnosť spojov? Takáto kontrola by zdôvodňovala fyzickú kontrolu stavu.

5. - Je možné takýto odpočet nahradiť fotografiou plynomeru s viditeľnými kódmi na plombách? Táto možnosť bola potvrdená radou odpočtára na druhom papieri. V mojom prípade mi odpočtár obratom zaslal e-mailom potvrdenie o príjme fotografie a zapísaní údajov do príslušných rubrík.

6. - Prečo SPP umožňuje hlásenie stavu plynomeru elektronickou cestou (formulár na stránke SPP) alebo prostým e-mailom dokonca bez fotografie? Je to predsa v rozpore s vyššie citovanou zákonnou povinnosťou fyzického odpočtu - viď papier1 - alebo nie je?

7. - Ak SPP umožňuje elektronické hlásenie stavu plynomera, prečo nedoplnilo do svojho formulára na hlásenie stavu plynomeru voliteľnú možnosť odoslania fotografie plynomeru tak, ako to majú iné spoločnosti (napr. BVS)?

Dúfam, že mi SPP nepošle vyúčtovaciu faktúru s vymyslenou spotrebou, alebo čo by bolo horšie, neodpojí ma od plynu, pretože som sa vyhol "dokonale zorganizovanej" fyzickej kontrole plynomeru.