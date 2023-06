Kybernetické násilie ako nová hrozba?

Pri definícii pojmu kybernetické násilie hovoríme najmä o prenasledovaní vo virtuálnom priestore, obťažovaní a nedobrovoľnej pornografii. Kybernetické obťažovanie a podnecovanie k násiliu alebo nenávisti na sociálnych sieťach začína byť stále väčším a väčším problémom v spoločnosti. S nástupom a neustále sa rozvíjajúcim používaním sociálnych sietí a internetu sa vyskytuje čoraz viac, no legislatíva Slovenskej republiky naň z veľkej časti nemyslí.

Už v roku 2021 poslanci Európskeho parlamentu vyzvali v Štrasburgu na vytvorenie smernice s cieľom odstrániť rodovo podmienené násilie v online priestore, čo by zabezpečilo zavedenie nových pravidiel na vnútroštátnej úrovni i na úrovni Európskej únie, zatiaľ sa tak však v praxi nestalo.

Po hlasovaní Európskeho parlamentu, kedy bolo za legislatívnu iniciatívu o riešení rodovo podmieneného kybernetického násilia až 513 poslancov zo 693, Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby kriminalizovala kybernetické násilie založené na rodovej príslušnosti a požiadal Radu Európskej únie (ministri členských krajín), aby rozšírila zoznam trestných činov platných v Európskej únii, čiže aby oficiálne uznala, že rodovo podmienené násilie je aj v online prostredí obzvlášť závažným trestným činom s cezhraničným rozmerom.

Kybernetické násilie by malo byť zadefinované ako trestný čin.

Prenasledovanie obete, obťažovanie či šírenie nedobrovoľnej pornografie je nielen nemorálne, ale malo by byť aj právne neprípustné. Pričom obťažovaním by sa malo rozumieť predovšetkým zasielanie nevyžiadaných textových správ so sexuálnym podtónom, neprimerané alebo urážlivé útoky na sociálnych sieťach, vyhrážanie sa sexuálnym obťažovaním prostredníctvom e-mailov alebo textových správ.

Takouto legislatívnou zmenou zabezpečíme ochranu žien a dievčat, ale aj mužov a chlapcov v online priestore. Páchatelia kybernetického násilia budú trestne stíhateľní, čím sa zníži aj miera kybernetického prenasledovania a obťažovania, nakoľko takíto delikventi nebudú mať pocit právnej nedotknuteľnosti.

Ak sa pozrieme do zahraničia, viaceré členské štáty nedávno prijali právne predpisy zamerané na formy kybernetického VAWG - Violence Against Women and Girls (násilia páchaného na ženách a dievčatách); napr. v Spojenom kráľovstve, vo Francúzsku, v Nemecku a na Malte boli prijaté ustanovenia o kriminalizácii porna z pomsty a v súčasnosti sa pripravujú obdobné politiky aj v Írsku a Slovinsku.

V našom právnom poriadku máme v ustanovení § 371 Trestného zákona upravený trestný čin ohrozovania mravnosti - v zmysle ktorého, ak niekto vyrába, kupuje, dováža alebo si inak zadovažuje a následne predáva, požičiava alebo inak uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupnými alebo zverejňuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazuje sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Môžeme tak povedať, že základ kybernetického násilia spočívajúci v zákaze šíriť pornografiu máme, avšak stále nám chýba zadefinovať ďalšie skutkové podstaty ako virtuálne prenasledovanie a obťažovanie.

