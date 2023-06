Na Slovensku stále nemáme pôrodné domy

V roku 2022 boli pozastavené príjmy rodičiek v Ružinovskej pôrodnici, v Bratislave. Nemocnica mala naplnené kapacity nielen na oddelení gynekológie a pôrodníctva, ale rovnako aj na novorodeneckom oddelení. Problém však nebol iba s kapacitou samotnej pôrodnice, ale aj s nedostatkom personálu.

V roku 2021 boli zase rodičky z Galanty presúvané do nemocníc v Nových Zámkoch a Dunajskej Strede kvôli nedostatočnej kapacite a deficitu odborne spôsobilého personálu. A to sú len dva z mnohých príkladov.

Je fakt, že ženy v dnešnej dobe rodia priemerne neskôr, čo so sebou prináša aj viac rizikových pôrodov. Vhodným riešením by však mohlo byť prenesenie kompetencií na pôrodné asistentky v praxi, pretože legislatíva na Slovensku týmto pôrodným asistentkám umožňuje vykonať fyziologický pôrod, čím by sa odľahčil nápor práce na pôrodných lekárov. Odborná spôsobilosť oprávnených osôb vykonať samotný pôrod ale nie je jediným problémom. Kapacity nemocníc sú takisto mnohokrát poddimenzované a nedostatočné.

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová hovorí: „Je nevyhnutné, aby starostlivosť pôrodných asistentiek v priebehu normálneho, nekomplikovaného tehotenstva a šestonedelia bola uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia v plnom rozsahu. Pôrodné asistentky majú svoje kompetencie, ktoré sú schopné vykonávať v praxi a tak pomáhať a viesť ženy v predpôrodnom období, počas pôrodu a v popôrodnom období. Ich prínos pre systém a pre zdravie žien a ich detí je nespochybniteľný a overený v mnohých krajinách sveta. Je pre nás nepochopiteľné, že musíme roky bojovať, rokovať a zdôvodňovať potreby zmien na to, aby sa starostlivosť v pôrodnej asistencii dostala na úroveň, ktorú si zaslúži.”

Pozrime sa len kúsok za naše hranice - pôrodné domy v Rakúsku, Nemecku alebo Anglicku. V Anglicku sa nachádzajú takzvané oddelenia pôrodnej asistencie alebo pôrodné centrá, ktoré sú pohodlnejšie a útulnejšie ako pôrodnica v nemocnici.

O obdobnom nápade sa v poslednej dobe diskutuje aj v Českej republike. Išlo by konkrétne o vybudovanie pôrodných domov a ich uvedenie do prevádzky, kde by boli pôrody vedené len pôrodnými asistentkami. Pôrodný dom by pozostával z izieb alebo apartmánov priamo v areáli pôrodnice, prípadne v jej tesnej blízkosti, aby bol v prípade komplikácií poskytnutý bezpečný a rýchly dojazd do najbližšej nemocnice.

Žena rodička by po zavedení takejto legislatívnej zmeny do praxe mala možnosť rodiť v pôrodnom dome, kde by boli pôrody vykonávané pôrodnými asistentkami. Pre mnohé ženy pôrodné domy vytvárajú akýsi pomyselný medzistupeň medzi pôrodom v pohodlí domova a nemocnicou. Eliminovali by sme tým aj rizikové alternatívne pôrody doma, ktoré sú neregulované a premnožené, a zároveň by sme predišli aj zdravotným postihom na novorodencoch, z čoho by vyplynulo aj zníženie nákladov zdravotných poisťovní.

Ďalším benefitom by boli odľahčené kapacity nemocníc, pričom lekári by sa mohli venovať primárne rizikovým a patologickým pôrodom. Ženám by sme zabezpečili väčší komfort, istotu, súkromie a dôveru voči zdravotnému personálu, čo by so sebou prinieslo aj menej stresujúci pôrod. V neposlednom rade by však rodičky odchádzali domov po pôrode skôr ako v prípade pôrodov v nemocnici; v prípade ak bol pôrod bez komplikácií. Zároveň, ako bolo spomenuté vyššie, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek tvrdí, že pôrodné asistentky sú dostatočne kvalifikované na to, aby mohli poskytovať tehotným, rodičkám aj novorodencom kvalitnú a bezpečnú starostlivosť pred, počas aj po pôrode.

