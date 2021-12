EP - Kde je koniec radu

Konceptom EPčka je prepísaná časť hlasového záznamu, ktorý som nahral, keď som sa s touto myšlienkou prebudil o piatej ráno.

Pred oknom nie nie nie nie začneme tak že ummm začneme začneme tak že kde je koniec radu kde je koniec radu je otázka z osobných mytológií je to otázka z mojich osobných mytológií že vlastne kde je koniec radu je koniec radu tam kde rad začína úplne vzadu tam kde sa postavíš ako posledný alebo je koniec radu tam kde rad končí napríklad pri výdajnom okienku hej no a ja to teraz porovnám s pesničkou pred oknom za oknom stojí mikuláš pretože tam nie je jasné či ten mikuláš stojí pred oknom alebo za oknom a kvôli tomu aby sa ľudia nepohádali tak ten mikuláš stojí aj pred oknom aj za oknom aby bolo jasné každému a aby sme aby každý bol spokojný.