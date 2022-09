Séria fotogrametrií s názvom Ašrotmáš

Ašrotmáš (zdroj: Nicholas Wintzler)

Ašrotmáš začal ako môj vysokoškolský projekt koncom roka 2021. Bolo pre mňa výzvou naučiť sa úplne novú techniku. Ašrotmáš by som opísal ako umelecký projekt, ktorý vychádza z generatívneho umenia, no nikdy sa ním úplne nestal. Nestal sa ním preto, lebo si vyžadoval množstvo manuálnej práce. Od fotografovania reálnych objektov cez generovanie modelov cez budovanie kompozícií až po rendering a finálny postprocesing. Technicky je táto séria stále fotografickou sériou aj napriek silnému post-produkčnému zásahu. Jedna finálna fotografia si v základe vyžaduje veľké množstvo „polotovarových“ fotografií, z ktorých sa generujú digitálne objekty (proces potom ďalej pokračuje tak, ako som napísal vyššie). Začal som v októbri 2021 a vtedy ma to veľmi nadchlo, pretože to bol veľmi ambiciózny projekt. Vytvoril som veľa týchto umeleckých diel, ale skončil som v máji 2022. Bol som vyčerpaný a môj záujem o fotogrametriu bol nízky. Pre mňa je proces tvorby digitálneho umenia celkom obtiažny, pretože je skôr systematický ako spontánny. Inými slovami, pri všetkých tých číselných údajoch, s ktorými musím pracovať sa nedokážem dostatočne uvoľniť do priestoru. Tak som opäť začal maľovať. Počas posledných dvoch mesiacov som tiež nahrával hudbu a teraz cítim, že vášeň pre fotogrametriu začína pomaličky prichádzať naspäť. Tento projekt som nazval „Ašrotmáš“. Celá anotácia k dielam je napísaná tak trochu automaticky, presne tak, ako to preferujem.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ašrotmáš v obchode, ašrotmáš aj na zvierati, keď ašrotmáš aj vo svojom guličkovom svete, ašrotmáš má aj vnútrojablčný muž, ašrotmáš. Ašrotmáš znamená, keď okolo teba všetko bliká a ty si štastný, že sa tvoja pozornosť konečne nemusí namáhať nudou. Vnútrojablčný muž je muž z poznámky, ktorú som si zapísal 22. 12. 2021, pozor, nie o piatej ráno ale niekedy večer. Pôvodne sedel dnu v jablku, nedostatok svetla v jablku spôsobil že muž je kratší a tak aj nový akože možno alternatívny názov „vnútrojablčný muž“ je skrátený a ako keby pomletý dokopy. Pomletý dokopy odkazuje na ašrotmáš. Wikipédia povedala, že štvrtý rozmer si my ľudia žijúci v takom 3D svete nevieme predstaviť (mimochodom je to jediný 3D svet, v ktorom si nemusíš nasadiť 3D okuliare aby si niečo videl).“

-Z rýchlych poznámok za posledné mesiace.

Niekoľko fotografií z tejto série bolo vystavených počas februára a marca 2022 v Tabačka Gallery v Košiciach v rámci fakultnej výstavy s názvom ASK3D+NMAF : New Dimensions

Ašrotmáš (zdroj: Nicholas Wintzler)

Ašrotmáš (zdroj: Nicholas Wintzler)