Agent 363 s povolením odpúšťať zasahuje!

V čase zostreného vojenského napätia na západnej hranici Ruska, v čase požiadaviek Ruska o revíziu členstva bývalých satelitov ZSSR v NATO, v čase servilnosti Ruskej prokuratúry putinovskej moci, v rozpore s deklaráciami medzinárodnej orientácie Slovenska najvyššími ústavnými činiteľmi, v čase.... , ide Generálny prokurátor Slovenskej republiky, bývalý nominant KDH, na oslavy tristoročnej tradície nedemokratickej prokuratúry Ruska.

Prečo si Rusko túto nezmyselnú oslavu vymyslelo práve teraz a to na najvyššej štátnej úrovni, je asi každému jasné. Potrebuje deklarovať silu svojho medzinárodného vplyvu na všetkých frontoch. Aj na fronte najvyšších predstaviteľov prokuratúr sveta. Za účasť si jej účastníci vyslúžia bronzové busty v Kremeľskom múre. A ak prekročí Ruská armáda západnú hranicu najmodernejšími tankami, nasledovanými sto a viac tisícovou armádou pešiakov, ako odmenu tieto busty dostanú Rad Červeného Trolla Ruska.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tak, ako sme si kedysi priali, aby si Putin nechal nášho predsedu parlamentu Danka v Kremli na večné veky a nikdy inak, tak teraz si prajeme, aby si tam nechal aj nášho Generálneho prokurátora. Nech mu kľudne venuje čestnú generálsku uniformu Červenej armády a vyzbrojí ho kalašnikovom v zlatom vyhotovení.

Pravdu povediac, od príslušníka kresťanského hnutia, ktorého významnými osobnosťami sú dlhoroční priatelia Ruska, reprezentovaní rodinou Čarnogurských, sa ani nič očakávať nedá. Očakávať by sa ale dalo, že Putinovi pôjde pobozkať pečatný prsteň aj súčasný predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý je zjavne nástrojom v rukách kráľovnej matky Pčoliských, reprezentantky toho istého hnutia.

A submisívny kazisvet Matovič tomu tlieska z radosti, že sa zase niečo funkčné rozpadá. A má pravdu: Zmena sa rodí v konflikte. No treba dodať, že zmena nebýva zákonite len pozitívna.

Trollovia postupne odkrývajú svoje jaskyne.

Od volieb to bolo začatie vyšetrovania Jankovskej, kedy sa odhalili vektorové orientácie nie iba politikov, ale aj dovtedy vraj "nezaujatých" sudcov.

Potom to bolo zadržanie policajných prezidentov a špeciálneho prokurátora, kedy sa opozícia bohabojne postavila na stranu zločincov (jeden sa spod tohto označenia vyšmykol samovraždou, druhý je vyšetrovaný a tretí už aj odsúdený).

Zatiaľ posledným podnetom odhalenia trollovskej jaskyne bolo prepustenie spolubojovníka z hnutia, chránenca a syna kráľovnej matky Vladimíra, kedy sa na stranu nemorálnosti (nemožno povedať, že zločinu, lebo spod tohoto označenia sa vyšmykol, tentoraz nie samovraždou, ale udelenou prokurátorskou milosťou), postavila aj koaličná strana, reprezentovaná veľkým a múdrym srdcom Borisa Kollára a ktorá neohrozene bojuje proti zločinu, na čele s bývalým poskokom tých najhorších zločincov, ktorých táto krajina po revolúcii nosila a bojuje aj za tradičnú rodinu na čele s tým istým dvanásťnásobným otcom detí jedenástich matiek.

Ak by dnes žil Ján Chalúpka, ľahšie by sa mu písalo Kocúrkovo. Ak by dnes žil Gabriel Chevallier, ľahšie by sa mu písalo Zvonodrozdovo (Clochemerle). Lebo Slovensko je podrobne popísané v obidvoch nápadne podobajúcich sa príbehoch o ľudskej hlúposti.

Zdá sa mi, že Ministerstvo spravodlivosti by nemalo uvažovať nad zmenou paragrafu 363, ale nad celkovou zmenou koncepcie prokuratúry na Slovensku. Ak Žilinka niečo dobré pre Slovensko urobí, tak byť negatívnym príkladom by mohol byť jeho prínos. Lebo negatívny príklad môže vyvolať pozitívnu zmenu.

A stanovisko k zmluve s USA:

Nadovšetko si ctím slobodu, no už som zažil, keď som sa musel potkýnať o ruských vojakov v uliciach Bratislavy. Dokonca ako dieťa som počul ich guľomety a guľky, čo sa zarývali do fasád budovy dnešného Ministerstva kultúry alebo Univerzity Komenského. Fakt si niekto myslí, že sa to nemôže zopakovať?

Ak je to potrebné, vzdám sa časti slobody a radšej sa budem potkýnať o amerických vojakov v uliciach Bratislavy. Aj keď ich budú súdiť americké súdy za to, čo urobia na Slovensku. Lebo tým súdom verím viac, ako tým ruským a dokonca viac ako tým našim. Ak si nejakí ficovia alebo žilinkovia myslia, že ruský súd je spravodlivý, nech si prečíta sumár nepotrestaných vrážd, vykonaných sovietskymi vojakmi na území Československa. https://www.21august1968.sk/sk/obete/

Ak by dnes žil George Orwell, zmluva s USA by mu nestála ako model pre napísanie románu 1984, pretože tá je o metódach Ruskej FSB, ktorá nám klope na dvere.