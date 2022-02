Demokracia po rusky

Uvedenú reakciu som prvýkrát zachytil v ruskej televízii na tlačovej konferencii Putina niekedy minulý rok a včera večer mi ju pripomenul ruský veľvyslanec na Slovensku v televíznej debate na TA3. Bol som tak šokovaný, že som to nedokázal vypnúť.

Podľa týchto ľudí, Putina a jeho okolia, je legitímne a nanajvýš demokratické, ak si obyvatelia Krymu v roku 2014 zorganizovali referendum o jeho odlúčení od Ukrajiny a začlenili ho do Ruska. Obyvatelia Krymu, nie obyvatelia celej Ukrajiny.

V roku 2017 prebehlo referendum s podobnou logikou v Katalánsku. Tak isto, ako na Kryme, 90% voličov bolo v referende za samostatnosť Katalánska. Chyba je, že to referendum bolo protiústavné, čomu sa vôbec nečudujem. A už vôbec neprebehlo na celom území Španielska.

Pochybujem, že Ukrajinci majú v ústave právo na referendum o územnej integrite. Španielska ústava také referendum nepripúšťa. Zdá sa mi pochopiteľné, že otázky, týkajúce sa celého štátu musí riešiť celý štát, nie len jeho časť. A to je správne. Lebo územná integrita je vec štátu, nie regiónu. Preto vyhlasovanie regionálneho referenda o územnej celistvosti štátu je nezmysel.

Dovolím si toto Ruské chápanie demokracie premeniť na Slovenské reálie. Podľa jej zástancov by bolo legitímne, ak by sa napríklad na území Komárna konalo referendum o jeho odlúčení od Slovenska. A bolo by celkom normálne a logicky správne, takéto územie pričleniť k Maďarsku. A konalo by sa v okrese Komárno, nie na celom území Slovenska.

Ak sa teraz čitateľovi zdá, že je to nezmysel, tak nech vie, že sa to vo svete deje a niektorí čudní politici túto logiku uplatňujú v reálnom živote.

Tento nezmysel obhajujú aj slovenskí národovci. Pretože sú tak zblbnutí propagandou Moskvy a dôsledky takejto logiky si sami v hlave nedokážu spojiť.

Takýmito argumentami, podsúvanými Ruskou propagandou, kŕmia Slovenskí rusofili svojich priaznivcov. Vyše 40% Slovákov tomuto nezmyslu dôveruje.

A podľa podobnej logiky sa Rusi čudujú, prečo sa západ plaší, keď si len nevinne cvičia svoje vojská na svojom území. Že je to na hranici s Ukrajinou? No a čo. Do toho im nikto nemôže hovoriť. A podľa RTVS ide len o pár tisíc vojakov. Dobre čítate, podľa RTVS (včerajšie správy) ide o pár tisíc, nie desiatok tisíc alebo viac, ako sto tisíc, ale pár tisíc Ruských vojakov.

Zatiaľ som rád, že žijem na Slovensku a že naši Maďari sú o veľa úrovní vyspelejší demokrati ako sú Rusi na Kryme. Zatiaľ, kým tu nevládnu rusofili smero-hlaso-republikovej koalície.