Poslanci Gyimesi a Taraba predložili spoločný návrh zákona, aby na sídlach štátnych inštitúcií nemohli visieť "symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie." Za porušenie by hrozila pokuta sedemtisíc eur. Viac->

Existuje skupina ľudí, ktorí nestoja za to, aby sa o nich diskutovalo, či aby sa analyzovali ich bezvýznamné názory. Z jednoduchého dôvodu. Kazí sa tým vkus a zbytočne sa stráca čas. Akoby sme sa zamýšľali nad pohnutým osudom komára, ktorý nás poštípal. No existuje hranica, kedy je ignorácia takýchto ľudí škodlivá a treba sa vyjadriť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Formulácia z návrhu zákona "akýkoľvek druh sexuálnej orientácie" znie dosť všeobecne. Mohol by sa totiž vzťahovať aj na zákaz symbolov heterosexuálne orientovaných zástancov tradičnej rodiny. Organizácia propagujúca takýto druh sexuálnej orientácie sa dá nájsť aj v katolíckej cirkvi presadzujúcej tradičnú rodinu. A jej symbolom je, ako všetci vieme, kríž.

Ospravedlňujem sa všetkým veriacim za tento nezmysel. Obludný nezmysel. Taký je aj Gyimesi-Tarabov zákon, ktorý predchádzajúcu úvahu nevyvracia.

Aby som k tomu ešte naložil, predstavme si podobne nadchnutého prívrženca, ktorý navrhne napríklad Slota-Tarabov zákon, ktorý rozšíri jazykový zákon o zákaz verejne vystupovať v mene štátnych inštitúcií ľuďom s neslovenským prízvukom. Nie, nebol by to zákon namierený proti Maďarom. To iba neslovensky znejúci ľudia nemajú čo reprezentovať Slovensko. Ak sa pán Gyimesi naučí čistú slovenskú výslovnosť, nikto mu nič nezakáže. To je rovnaká hlúposť, ako trepe Gyimesi, ak hovorí, že zákon nie je namierený proti komunite LGBTI, iba proti jej propagácii v sídlach štátnych inštitúcií.

No a po vyprovokovaní vášní proti menšinám, kto by sa čudoval, že by bol človek so zlým prízvukom na ulici napadnutý a zbitý, ako sa to reálne deje príslušníkom LGBTI alebo cudzincom s ázijským výzorom. Je to nespravodlivé? Veď Maďar nemôže za to, že sa narodil Maďarom, tak isto ako nikto nemôže za to, ako sa mu pomiešali rodičovské hormóny a že táto zmes nevyhovuje nejakým katolíckym mravokárcom.

Som rád, že nacionálny štváč Slota už dávno z politiky odišiel a vzťah slovenských občanov od juhu po východ sa znormalizoval do hraníc slušných ľudí. Je mi však smutno, že príslušník jednej menšiny (Maďarskej) si robí podlú politickú kariéru na úkor príslušníkov inej menšiny (LGBTI) a to za pomoci politika, verejne vystupujúceho proti ďalšej menšine (Rómskej). Mňa, ako príslušníka majoritnej skupiny sa to dotýka, hoci by nemuselo. Práve títo dvaja predkladatelia sú vzorkou špiny, ktorá ovláda parlament.