Putinov voľný pád

Doteraz, kým viedol špeciálnu vojenskú operáciu s dobrovoľníkmi, ktorých dobre platil, mal možnosť kedykoľvek skončiť, zamrznúť, ustúpiť. Zatiahnutím obyčajných ruských rodín do svojho nezmyselného ťaženia proti vymyslenému nepriateľovi, túto možnosť definitívne stratil.

Nie, vôbec sa nebojím toho, že by sa niekto odvážil zbaviť ho moci. Tak slabý vládca nie je. Aj v susednom Bielorusku, ale aj v Severnej Kórei alebo iných absolutistických vládach vidíme, že krajina sa dá viesť aj násilím. Stačí dobre zaplatiť polícii a dať jej potrebnú výstroj. Boj proti vnútornému nepriateľovi je nenáročný. Sieť kolaborantov, špicľov a násilníkov a systém nadštandardných výhod lojálnym občanom urobí svoje.

Doteraz sa Rusi iba z diaľky pozerali na vojnový konflikt, filtrovaný veľmi schopnými propagandistami, a bolo im jedno, čo sa na Ukrajine deje. Viac ich mrzelo, že z obchodov zmizli ajfóny. Od včera Putin začal organizovať veľmi nepríjemné zážitkové zájazdy pre státisíce prestárlych, pupkatých bývalých vojakov, ktorí sa z ich pravdepodobne nevrátia v pôvodnom stave. Niet nad osobnú skúsenosť. Na každého odvedenca je naviazaných niekoľko ľudí z jeho najbližšej rodiny a priateľov, ktorí budú do tejto vojny zatiahnutí tiež. A to už budú milióny nespokojencov. Nielen z tých najchudobnejších častí Veľkej Rusi, ako to bolo doteraz, ale aj z tých civilizovanejších európskych miest. Tých, ktorí majú väčší vplyv na verejnú mienku.

Odvčera sa naštartovala demografická katastrofa, ktorá sa prejaví v uvoľnení pracovných pozícií v nevojenskej výrobe. V ekonomike, ktorá vplyvom vojny upadá už teraz. Jej úpadok sa týmto činom len zrýchli.

Podľa vojenských expertov je niekoľko týždňový výcvik v ruskej armáde takmer neúčinný. Motivácia tridsiatnikov a starších otcov rodín s hypotékami a plánmi do budúcnosti svojich rodín, od ktorých sa bude žiadať bojovať za Veľkú Rus, je takmer nulová, ak nie záporná. Tú zápornú motiváciu vidno už v týchto dňoch na demonštráciách v mnohých ruských mestách. Ani neprekvapuje, že demonštrácie nie sú proti vojne, lebo Rusom môže byť Ukrajina, slušne povedané, ukradnutá. Sú to demonštrácie proti mobilizácii. Proti narušeniu pohodlia nezainteresovanej ruskej rodiny. Proti strate príjmu hlavného živiteľa rodiny. Pretože náhrada mzdy nie je plná mzda a s truhlou odvedenca nepríde do rodiny aj novučičký, voňavý Moskvič, ako to bolo prisľúbené v zmluve s naverbovaným vojakom.

Mobilizácia je "čiastočná" iba vo vyhláseniach. Samotný text mobilizácie túto čiastočnosť nedefinuje. Tým pádom je ohrozená každá ruská rodina.

Doteraz sa priemerný Rus nestaral, čo si robí jeho báťuška a "verchuška". Doteraz si Putin mohol robiť, čo sa mu zachcelo. Doteraz mohol napadnúť kohokoľvek, a Rus sa nestaral. Pokiaľ na smrť posielal platených mužov. A doteraz mohol, pri neúspechu, ukončiť svoju špeciálnu operáciu vyhlásením dosiahnutia cieľov a mohol zmraziť celý konflikt na dlhé roky, ako to urobil s Krymom.

Po včerajšku Putin už nevysvetlí bežnej nevojenskej ruskej rodine, ktorej násilím odvliekol jej živiteľa a po pár týždňoch ho vráti rozporciovaného v kúskoch alebo ako psychicky zlikvidovaného vraha, na ktorého slušný človek nikdy nemôže byť hrdý, prečo vojnu prehral. Odteraz už nebude prehra vojny pre Putina bez následkov. Včera zvýšil stávku na vabank. Všetko, alebo nič. Vysoko pravdepodobné je to NIČ, ak Západ vydrží vo svojom odhodlaní brániť slobodu a spravodlivosť ako najvyššiu morálnu hodnotu.

Rusko definitívne smeruje k despotickému režimu Severnej Kórey.