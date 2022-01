Rus sa bráni útokom

Chamtivý Slovák narýchlo zbíjačkou rozbíja všetky pristávacie plochy, len aby Američana nenapadlo privolať na úbohý slovenský národ bomby právom ustráchaného Rusa. Veď slovanská vzájomnosť prikazuje Slovákovi bežať naproti a pokloniť sa Rusovej krvavej pästi, len aby sa veľký brat nenahneval.

A Rusovi sa podarilo presvedčiť svoj zúbožený národ, že je vojensky ohrozený Američanom a že musí, jednoducho musí a inak to ani nejde, najskôr zabrať historické územie Novej Rusi. Čert ber fakt, že bohatý Rus vládne chudobnému národu, lebo jeho bohatstvo rozhajdákal tak, ako to robí každý diktátor svojmu ľudu. Nie iba Rus, ale aj Kazachstanec, Číňan, Kórejčan. Ale aby sme ostali v Európe, tak aj Malťan, či Maďar, či Bulhar, či Srb. A ak som niekoho vynechal, tak iba pre nedostatok priestoru.

Keď sa Lavrov chladnokrvne vysmieva celému svetu, lebo ustráchaný Demokrat sa bojí zvuku zbraní, sebeckí hochštapleri na Slovensku sa hádajú, či je dobré mať prevádzky schopné letiská s obsluhou spojeneckých vojsk. A možno ho napadne, či by nebolo dobré vystúpiť z NATO, len nech neprovokujeme.

Keď Putin presvedčil obyvateľov svojej krajiny, že nie jeho chamtivosť, ale NATO je reálnym nebezpečenstvom, ohrozujúcim ich pokojný život, technokratický Obchodník plače nad možnou stratou dobrého obchodného partnera. Lebo len obchod má reálny význam pre život.

A preto je dobré, že veľká Ukrajina pripadne Ruskému drakovi, aby sa nakŕmil a na chvíľu dal našej dedine Európa pokoj. To Ruský drak bude musieť uniesť princeznú (nech je to čokoľvek), aby sa začal hľadať odvážny hrdina, ktorý draka porazí a dedina Európa bude spasená. Teraz len reve a srší plameň. Len málo času nás delí od toho, keď jeho plameň bude aj reálne spaľovať živých ľudí a zvieratá. Len majetok uchráni, aby si ho mohol privlastniť a napchať si ním svoje veľké, nenásytné brucho.

A slovenskí krikľúni budú naháňať hlasy nadávaním na Američana a velebením Rusa a hľadať cestu s svojmu slovanskému priateľovi (Rusovi, nie Ukrajincovi, aby bolo jasno) a ak sa to vymkne a Rus sa odtrhne z reťaze, tak sadnú do svojich súkromných lietadiel a odletia do amerického náručia, aby v bezpečí vyčkali, ako sa s tým vyrovnajú ich voliči, aby sa potom mohli vrátiť a zase múdro vládnuť.

Vy všetci dankovia, žilinkovia, ficovia, či pellovia, blahovia, rostosovia a ostatní rusofilovia, je mi z vás na vracanie. Keby vás Rus platil v rubľoch, asi by sa vám nezavďačil, lebo rubeľ je bezcenný, odkedy báťuška Putin vládne. Vás Rus ani platiť nemusí. Vám stačí, ak vám tlieskajú ficovi starčekovia s palicami, mečiarove babky demokratky či ustráchanci, vždy pripravení velebiť diktátora. Lebo, podľa vás, ustráchanci, chlap je len vtedy chlapom, keď si vie dupnúť. Ktovie ako si budete chlapsky dupotať, keď vás, ako chrústa, zašliapne Rusova čižma.

Kto si dnes ešte myslí, že Putinovi ide o jeho bezpečnosť a nie o bohatú Ukrajinu, lebo jeho štátna kasa má už takú dieru, ktorú zapchá už len vojenská čižma. A kto si myslí, že Ukrajina ho zasýti a nedostane chuť na nejakú ďalšiu delikatesu.

Dnes sme svedkami predvojnových klamstiev, snáh rozdeľovať svet, ustráchaných duší, ochotných kolaborovať, len aby si zachránili svoje statky. Tak isto to bolo pred svetovou vojnou.

Čakáme už len na zámienku. Na prepadnutie vysielača v Gliwiciach. A drak vyletí zo svojej smradľavej jaskyne.