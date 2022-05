Pozná Mestská polícia v Bratislave dopravné značky?

Niektorí obyvatelia Starého Mesta Bratislavy si našli oznámenie Mestskej polície o porušení zákona o cestnej premávke.

Napriek tomu, že parkovali na vyhradenom parkovisku, na ktorom je povolené parkovať s platnou parkovacou kartou vydanou Miestnym úradom Bratislava, Staré Mesto, Mestská polícia sa im vyhráža pokutou pri opakovanom porušení zákona.

Spočiatku som bol odhodlaný zavolať na mestskú políciu, či sa náhodou nepomýlili, ale myslím že viem, čo by mi odpovedali. Okrem výhovoriek, že to dostali príkaz z Magistrátu by som sa dozvedel, že umiestnili na okno vodiča upozornenie o nesprávnom parkovaní a dokonca nebudú takýto priestupok ani trestať. Aká to ústretovosť.

Je správne, že pri veľkej dopravnej zmene policajti netrestajú vodičov, aspoň v prvé dni, pokutami, ale:

Dopravné značky jasne hovoria, že na uvedenom parkovacom mieste môžete parkovať, ak máte platnú parkovaciu kartu.

Platná dopravná značka (zdroj: Vladimír Zervan)

Napriek tomu polícia úplne bohorovne tvrdí, že bol porušený zákon o cestnej premávke. Celý text znie:

Zaparkovali ste nesprávne. Vaše vozidlo bolo prvýkrát zaznamenané v rámci kontroly, ktorá využíva tzv. inštitút objektívnej zodpovednosti. Znamená to, že ste pri parkovaní porušili zákon o cestnej premávke. Časté chyby pri parkovaní nájdete na www.paas.sk/kontrola-parkovania. Vďaka dodržiavaniu pravidiel lepšie zaparkujú aj ostatní, doprava je plynulejšia a ulice bezpečnejšie. Tentokrát sme na Vaše vozidlo umiestnili upozornenie. Pri ďalšom porušení pravidiel Vám bude udelená pokuta. Oznam je označený logom Mestskej polície Bratislava

Zabudli sme vymeniť značky

V predmetnej časti Bratislavy naozaj od 25. mája spustili nový systém parkovania. No aké prekvapenie, mesto nestihlo vymeniť dopravné značky. Ale Mestská polícia v pohode priestupky posudzuje podľa nových, neexistujúcich dopravných značiek.

Niekedy sa musím chytať za hlavu, keď si predstavím, v akom meste žijem, akí úradníci riadia naše životy.

Prečo zákon, veď oznam je na internete

Policajný byrokratický systém je tuším vo svojom živle. K tomuto niet čo dodať. Hádať sa s políciou alebo so sekciou dopravy na Magistráte je úplne zbytočné. Ak by ste sa náhodou sťažovali, myslím, že tí ľudia by ani nechápali, čo od nich chcete. Veď predsa o novom systéme informovali na internete. A možno aj na fejsbúku!

Buď policajti nevedia čo robia alebo si odteraz dopravné značky netreba všímať. Možno sa, aspoň podľa Mestskej polície, treba riadiť tým, čo Primátor mesta napíše na internete. Žijeme modernú dobu, internet je jediný platný zdroj informácií. Dokonca má prednosť aj pred dopravnými značkami.

Ako mi povedal jeden takto postihnutý vodič: "Koho sme si zvolili, toho máme" a žltý lístok znechutene skrčil a zahodil.