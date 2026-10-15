Tom Cruise sa po takmer 2 dekádach v rýdzo akčných polohách navracia k charakternému herectvu. Oslovil ho umelecký projekt oscarového režiséra Alejandra Gonzáleza Iñárritu, ktorý zosmiešňujúcim spôsobom komentuje alarmujúci stav našej civilizácie. Cruise stvárňuje Diggera Rockwella, nekompromisného ropného magnáta s miliardovým obratom a nulovým environmentálnym cítením. Jeho životný komfort chytí nečakaný diskurz po tom, čo jedna z jeho vrtných plošín spôsobí potenciálnu globálnu apokalypsu.
Digger je karikujúcim zosobnením neschopnosti starého bieleho muža, uznať svoju porážku. Predstavuje ekologické ignorantstvo superveľmocí v značne preexponovanej polohe, no zároveň v cynicky sebadeštrukčnom humor móde. Jedlejšiu polohu si Iñárritu ani nemohol zvoliť. Aj tak z jeho majstrovskej inscenácie kinorecenzentov rozbolieva hlava. Napriek bravúrnej technickej odvahe a naratívnej štruktúre pripomínajúcej princíp skazonosnej matriošky plnenej jadrovým odpadom, ho obviňujú zo samoúčelnosti a neschopnosti ponúknuť uspokojujúce zadosťučinenie. Spoločenský komentár ale hovorí jasne. Akurát sa nám ako divákovi možno nepáči, čo nám chce autor zdeliť za posolstvo. Našije to do nás v značne eskalovanom tempe pripomínajúcom ranu lopatou, prípadne kopanec do riti. Preberieme sa však ako spoločnosť?
Bang! Bang! Bang!
Nečudo, že Toma Cruisa Digger fascinoval. Superzloduch snažiaci sa odvrátiť ekologický armageddon, ktorý sám spôsobil de facto nadrozmernosťou svojho ega, je ohromne vďačný herecký part. Cruise si svojho starnúceho ropného magnáta mysliaceho jedine na vlastný profit viditeľne užíva a doručuje jeden z jeho najlepších umeleckých prednesov kariéry. Jednozáberová scéna predstúpenia pred európsky tribunál je olympionický level Oscar. Digger bez debaty predčil jeho velebeného Lesa Grossmana, z memečiek známeho vydridušného producenta, ktorého zahral v komediálnom granáte Tropická búrka režírujúceho Bena Stillera z roku 2008. Celkové hodnotenie komplexnosti podvratnej postavy magnáta Rockwella nemožno prezrádzať kvôli dejovým twistom, z ktorých Vám dozaista padne sánka do popcornu.
“See which way the wind blows.”
Okrem vysoko štylizovnej réžie blížiacej sa ku kubrickovskému perfekcionizmu a hlavného hereckého matadora, ktorý predvádza masterclass arogantného chvastúnstva, stojí za pochvalu aj širšie aktérske obsadenie. Sandra Hüller síce ako Diggerova nevlastná sestra pôsobí značne nevyužitým dojmom, no jej hašterivá prítomnosť je pamätná. Naboso. Jesse Plemons predvedie nenápadného voyera s tichou intenzitou jemne našepkávajúcou skrytú hrozbu. Po excelentnej Bugonii ďalší výrazný zárez. Ponúknite mu niekto ryšavú verziu Jokera. Neprehlúpite. Esom ku káve je vyschnutý John Goodman brilantne parodujúci ryšavého pána tvorstva vyskytujúceho sa prevažne v oválnej pracovni. Jeho prezident rozhodne nezamrzne v kuloároch nepamätníkov strieborného plátna. Skutočným partnerom do dialógových prestreliek je Cruisovi Riz Ahmed ako keby vypadnuvší z absurdných komédií Wesa Andersona. Jeho rozpoltený vedec je spoluautorom najsilnejších scén, ktoré robia z Diggera do budúcna opakovane vyhľadávané dielo. Viď scénka s posledným sústom chutného lososa na palube private jetu.
Za vizuálnou vypiplanosťou stojí produkčný dizajn Dennisa Gassnera a veľkoleposť Iñárritovho kreatívneho zámeru nasnímala kamera Emanuela Lubezkiho. Hlavybol pomáha nastoliť svojimi úzkosť vyvolávajúcimi tónmi neopočúvaný Cosmo Sheldrake.
Iñárritu s Cruisom vyslali Diggera do sveta ako výsmešné memento našej transformujúcej sa spoločnosti len pár dní pred predajom storočia. Vo výsledku dnes už predané štúdio Warner Bros. odpíše gigantickú stratu čítajúcu stovky miliónov. Napriek tomu som ako filmový publicista hlboko vďačný za odvahu odpáliť ideovú rozbušku a dodať takto rezonujúce dielo práve v dnešných turbulentných časoch. Tvorcovia dodali jedinečný filmový kus, ktorý sa neštíti ukázať prstom na skutočného vinníka úpadku spoločnosti. Niekoho Digger naštve, niekomu neulahodí jeho posolstvo, vo výsledku ste možno čakali iný film. Platí jediné. Rešpekt za Big Swing!
Hodnotenie: 8 z 10 rozšafných vrtných plošín