Vianoce nie sú sviatky brucha ale ducha

Všimli ste si, že pri slove Vianoce sa veľmi rýchlo zvrtne reč na to, čo sa bude podávať na stôl, aké koláče sa vypekajú a čo bude nasledovať na ďalšie sviatočné dni?

Nuž, sviatky sa spájajú s pohostinnosťou a „prehýbajúcimi“ sa stolmi. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že naši predkovia na Štedrý deň až do večera držali pôst a aj jedlá boli bezmäsité. Nechýbalo ani ovocie, tradične to bolo jabĺčko, ktoré si priečne rozkrojili, aby vedeli či budú nasledujúci rok zdraví.

Venujem sa problémom obezity a poruchám príjmu potravy už dlhé roky. A naozaj všetkým – pacientom aj záujemcom – odpovedám na otázku, čo môžem a mám jesť a čo nie, vlastne rovnako. Jesť môžeme vlastne takmer všetko, to, na čom záleží, je množstvo. Ak si dáte na sviatočný tanier jeden kúsok kapra a zemiakový šalát hoci s majonézou a aj nejakú zeleninu, určite nepriberiete okamžite. Vianočná večera má byť „len“ večera, nie 3x to isté menu až do polnoci a k tomu koláče a sladené kolové nápoje, či alkohol... Ďalší deň kačica či rezne a zase majonézový šalát.

Štedrovečerné menu a stolovanie by sa nemalo podobať na preteky v tom, kto zje viac. Na stole by sme podľa tradícií mali mať celkom zdravé veci napríklad orechy, jabĺčka, šošovicová polievka so sušenými slivkami, či kapustnica s hríbami bez údeného a klobásky, či pečená ryba (tiež ju nemusíte nutne vyprážať) a zemiakový šalát (tú majonézu spokojne vymeňte za niečo ľahšie, napríklad jogurt).

Náš tráviaci systém si vie poradiť s primeraným množstvom stravy, obmedzovať sa vo výbere chutí vôbec nemusíte. Aj na Vianoce platí „hokejové pravidlo“: tanier si pomyselne rozdeľte na tretiny, 1/3 majú tvoriť kvalitné bielkoviny, 1/3 škrobová príloha (zemiakový šalát, ryža) a 1/3 taniera má tvoriť zelenina. Preferujte potraviny s obsahom vlákniny a celozrnné pečivo. Jedlo nepresoľujte. Koláče a sladkosti pripravujte s nižším obsahom cukru a 1/3 múky nahraďte celozrnnou. Nepreháňajte to s alkoholom, najmä nárazové pitie je rizikové (napr. pre Vaše srdce, môže spustiť fibriláciu predsiení).

A pýtate sa, čo robiť? Ochutnajte so všetkého, na čo máte chuť, ale s mierou

Nielen pri jedení aplikujte zásady „Mindfulness“ – uvedomovania si prítomnej chvíle aj jedenia (Mindful Eating)

Váš metabolizmus nemá „prázdniny“, preto nikdy nie je neskoro (a to ani v dôchodkovom veku) zdravšie sa stravovať, cvičiť a byť aktívny. Začnite hneď, teraz, dnes. Naučte sa robiť veci dnes, v tomto okamihu. Osvojte si princípy všímavosti (angl. „mindfulness“). Ide o tréning, ktorého cieľom je vyrovnanosť, emočná stabilita a vnútorná spokojnosť. Znamená to byť prítomný v okamihu (sústrediť sa to čo práve robíme, ak jeme tak len jesť, nebuďme pritom na sociálnych sieťach, pred monitorom počítača či televízora). Naučí nás to prekonať pohodlnosť (až lenivosť), ale aj vypnúť „automatizmy“ - aktivity, ktoré robíme stereotypne, bez rozmýšľania

Základné poučky sviatočného stolovania sú teda rovnaké, ako tie, ktoré platia vo všedné dni: primeraná zdravá strava a dostatok pohybu. Výdaj energie musí byť rovnaký a mierne väčší, ako príjem. Cez rok počúvame výhovorky typu „mám veľa práce nemám čas športovať“,... a keď sú sviatky tak zabúdame na tzv. aktívny oddych- pohyb.

Všetko dobré v roku 2022?

Písala som tu opakovane o probléme obezity a zdravej výživy. V roku 2022 bude v orgánoch Európskej únie títo téma opäť súčasťou diskusií. I keď korona obsadila podstatnú časť zdravotníckych tém v ostatných dvoch rokoch, okrem COVID-19 pandémie je okolo nás aj pandémia, na ktorú WHO upozorňuje dlhodobo: OBEZITA. Na druhej strane, samotná obezita zvyšuje riziko ťažkého priebehu covidu až 7-násobne. Dve tretiny tých, čo sú na JIS alebo na umelej pľúcnej ventilácii pre COVID-19 pneumóniu sú pacienti s nadváhou či obezitou!

Podľa WHO je dnes vo svete viac ako 1,9 miliardy dospelých ľudí a viac ako 102 miliónov detí s nadváhou či obezitou. Tých, ktorí trpia podvýživou je menej, cca 462 miliónov (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition). Aj naše deti a tínedžeri – aj vďaka domácej škole – priberajú a zabúdajú športovať.

Európska únia chce v rámci projektu „Z farmy na stôl“ pomôcť s informáciami aj na obaloch potravín. Lebo žijeme v dobe, keď potrebujeme mať aj zložité informácie napísané a znázornené jednoducho. Isto, Nutri-Score nás nezbaví pandémie obezity, ale aj to je krok k lepšiemu vzdelaniu a minimálne upozornenie na to, že zdravé jedlo sa nezačína na tanieri, ale v obchode pri výbere potravín.

Samozrejme, nemôžeme čakať, že označenie na prednej strane obalu nás ochráni pred obezitou. Ale aj more sa skladá z malých kvapiek.

Prajem Vám príjemné prežitie sviatkov, nezabudnite, že zdravie sa začína na tanieri a Vianoce sú síce sviatky pokoja, ale to neznamená, že máte „pokojne“ sedieť doma. A nech máte rok 2022 taký dobrý, ako si len prajete.