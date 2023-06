Cesta na Mars - 1. diel

Už dávno som chcela vziať deti do Paríža a Londýna - považujem totiž za dôležité, aby spoznávali aspoň hlavné mestá európskych krajín. Avšak v minulosti boli najmä v Paríži nepokoje, deti maličké - tak som túto myšlienku odložila minimálne do času, kedy budú chalani v puberte.

Tento rok sa niekedy začiatkom mája zrušilo plánované júnové zahraničné sústredenie staršieho syna. Voľno v práci sa mi podarilo presunúť na august a tak som sa začala pohrávať s myšlienkou, že možno toto leto je ten správny čas ísť s chalanmi (12 a 13 ročnými) do Paríža alebo Londýna.

Minulé leto sme takto spolu v trojici absolvovali niekoľkodňový poznávací pobyt v Prahe. Tam som si ich v podstate otestovala - najmä, či je chodenie po múzeách, pamiatkach a spoznávanie veľkomesta už pre nich a ako moc na takejto akcii eliminujú svoje pubertálne správanie, ak vôbec. :) Milo prekvapili - dychtivo chodili po pamiatkach, absolútne neodvrávali, videli sme úplne všetko čo sme chceli a teda pobyt v Prahe sme si všetci traja spolu užili.

Aj na základe minuloročnej skúsenosti s Prahou som teda bola čoraz viac naklonená zobrať ich na poznávací výlet. Keď som im však dala vybrať si, preferovali Londýn - no a ja ako mama som preferovala zase Paríž.

V polovici mája už boli letenky však drahé do oboch destinácií. Predsa len, ako matka - samoživiteľ mám obmedzený rozpočet a nemôžem si dovoliť minúť všetky úspory - spiatočná letenka za 200 eur pre jedného je proste pre mňa cez rozpočet. Áno, som ovplyvnená lacnými letenkami spred 20tich rokov, kedy som za spiatočné letenky dávala tak maximálne 50 eur, priznávam. A áno, viem, že tie časy sú už dávno minulé - ale stále vo mne proste je pocit, že 200 eur pri lowcost leteckej spoločnosti je príliš.

Tak som začala googliť... Venovala som tomu naozaj veľmi veľa času - celej tejto príprave. Aj preto som sa rozhodla napísať blog - aby som tieto informácie posunula ďalej a ak budú inšpiráciou čo len pre jedného človeka, budem rada.

Podarilo sa mi totiž zistiť, že z Viedne ide niekoľkokrát v týždni priamy vlakový spoj do Paríža. Nightjet 468 odchádza z Wien Hbf 19:46 a v Paris Gare de l´Est je na druhý deň o 09:43. V tomto vlaku sú možnosti lehátok a lôžok, avšak je aj možnosť ísť v štandardnom šesť miestnom kupé. Deti do 14 rokov na tejto trase - ak cestujú s dospelým - neplatia nič. Cena lístka je pohyblivá a platí tu presne to isté čo u leteniek - čím neskôr, tým drahšie. Tento spoj však ak cestujú traja ľudia ponúka možnosť priplatiť si za súkromné kupé. V čase mojej rezervácie bol tento príplatok cez 80 eur, avšak využila som ho. Lehátka by vyšli o ďaľších 150 eur viac a to mi už prišlo príliš, avšak súkromné kupé pre nás troch za 215 eur mi prišlo celkom v poriadku.

Londýn však takéto pohodlné spojenie s Viedňou či Bratislavou nemá. Tam autobus časovo vychádza na viac ako tridsať hodín cesty - čo mi neprišlo ako úplne správny nápad. A to aj dokonca s prestupom, celé zle. Záver googlenia - Londýn musel byť letecky. A v tom sa zrodila myšlienka, dať obe tieto metropoly spolu. Veď môžeme ísť do Paríža vlakom, potom do Londýna odtiaľ autobusom (to je cca 9 hodín, a som si vravela že to viem dať na cestovanie v noci a ušetríme za hotel) a nakoniec z Londýna letecky naspäť domov.

Čo sa týka nízkonákladového leteckého spojenia s Viedňou má Londýn široké možnosti. A hneď ma zaujal let večer o 19:35 z Londýna - znamenal, že v tento deň vieme ešte pobehať nejaké veci v Londýne, kým pôjdeme domov. Okolnosti nám boli naklonené, letenky na štvrtok večer boli dokonca za výrazne nižšiu cenu ako v iné dni. Bookla som nám jednu spoločnú 10kg príručnú batožinu - je leto, proste do tohto rozmeru sa spolu s tromi malými príručnými batožinami musíme zmestiť. Výhodu, že letíme na koniec nášho výletu, vidím aj v tom, že všetky nepotrebné veci v Londýne proste vyhodím. Kvôli zachovaniu čo najnižšej ceny za letenky som nezvolila sedadlá - deti do 14 rokov veku by aj tak mali sedieť pri dospelom človeku - ak budú sedieť inde, budem ich musieť poučiť, ale keďže cesta trvá iba niečo cez 2 hodiny a anglicky vedia už teraz lepšie ako ja (nech žije minecraft, youtube a spotify) - neriešim. Letenky z Londýna do Viedne vyšli iba na 132 eur.

Pôvodne som chcela ísť z Paríža do Londýna nočným autobusom, pretože deväťhodinovú nočnú jazdu už máme odskúšanú a ešte som to brala ako bonus, že ušetríme za hotel. Avšak - stopol ma môj brat. Podľa neho je hlúposť cestovať z Paríža do Londýna autobusom, keď tam jazdí TGV popod kanál a viem byť v Londýne za dve a pol hodiny, a nie za deväť. Navyše tento vlak ide cez 300 km / hod a budeme to mať s chalanmi ako ďaľší zážitok navyše. Popravde, ostala som veľmi milo prekvapená, keď som zistila že TGV na náš dátum vychádza oproti autobusu drahšie iba o 42 eur pre všetkých troch. Takže rozhodnuté, TGV Eurostar má odchod 09:13 z Paris Gare du Nord a v London St Pancras Int'l je 10:39 miestneho času.

Ostávalo sa už iba rozhodnúť, kedy z Paríža do Londýna pôjdeme. Nakoniec - aj kvôli výrazne lacnejšiemu ubytovaniu, vyhral Paríž - v ňom strávime štyri noci a v Londýne dve. No nie iba ubytovanie rozhodlo - spolu s bratom, ktorý sedel vedľa mňa keď som bookovala dopravu, sme sa zhodli že v Paríži je pre nás viacej zaujímavejších možností. A príjemným bonusom bola aj cena Eurostar, pre ranný spoj v tento deň bola cena v súčte o 30 eur lacnejšia, ako v iný. Aj to mňa, ako matku - samoživiteľku, poteší. Takže cesta Paríž Londýn - 222 eur.

Hotel v Paríži bol jasná voľba - sieť hotelov Accor je veľká a zahŕňa rôzne úrovne. Už v minulosti som niekoľkokrát bola v Paríži cez nich ubytovaná a dvoj - trojhviezdičkové hotely IBIS či ETAP boli vždy čisté, v dostupnosti MHD a za pár peňazí. Pre lowcost cestovanie s dvoma pubertiakmi mi prišli ako celkom fajn riešenie. Po zaregistrovaní sa do ich vernostného programu sa mi podarilo získať ako člen lepšie ceny a navyše zrovna prebiehala akcia - zľava 25%, ak zostaneme na 3 a viac nocí. Geniálne! Ubytovanie v Paríži teda pre troch ľudí na štyri noci neuveriteľných 202 eur. A tak som im ostala verná, a cez túto sieť som rezervovala aj Londýn - ten už ale na dve noci pre nás troch vychádza 358 eur - dobre, je tam už aj poplatok za skorší check-in, aby sme nemuseli rozmýšľať že čo s batožinou kým sa ubytujeme, ale aj tak je to výrazne drahšie ako v Paríži.

Hrubá kostra nášho poznávacieho výletu je teda daná - 10.08.2023 cestujeme z Viedne do Paríža, odtiaľ 15.08.2023 sa presúvame do Londýna a 17.08.2023 neskoro večer prilietame do Viedne. Ostáva už len taký detail - všetko poriadne a presne naplánovať, aby sme vyťažili z tohto výletu maximum. O tom v pokračovaní.