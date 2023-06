Cesta na Mars - 3. diel

Náklady na zrušené letné sústredenie môjho syna, ktoré bolo spúšťačom tohto celého výletu, boli vo výške 1.000 eur plus vreckové. Tak som si povedala, pridám 500 - 600 eur a bude.

Ešte pri bookovaní pobytu, teda dopravy a ubytovania, mi to nedochádzalo. Myslím tie konečné celkové náklady, kam sa to až vyšplhá. Pretože ako som už spomínala, cesta do Paríža z Viedne 215 eur, z Paríža do Londýna 222 eur a z Londýna do Viedne letecky 132 eur. To je 569 eur za dopravu - celkom OK, nie? Lenže... Musíme sa nejako dostať z domu do Viedne a z Viedne domov. A na letisko v Londýne. Takže konečná suma za dopravu vychádza na 645 eur. A to máme všetci traja vlaky na Slovensku zadarmo.

Ubytovanie bola hádam jediná položka, ktorá už nemala o čo viac narásť, ale predsa len sa to stalo. Akýsi vnútorný hlas mi hovoril - pozri si ty ešte tie recenzie na hotely... A som veľmi rada, pretože k tomu hotelu v Paríži za posledný mesiac pribudli také "pekné" hodnotenia na jeho okolie, že dovidenia. Ja som recenzie čítala a hotely rezervovala v polovici mája, kedy tam boli posledné z prelomu marec / apríl. Lenže medzitým sa oteplilo a toto malo za následok, že v okolí hotela sa objavili bezdomovci. Respektíve na priľahlej ulici vedľa, okolo ktorej by sme denne chodievali k MHD, vyrástli stanové prístrešky. Ako vyzeralo okolie na fotografiách radšej ani nejdem popisovať, mne z toho ostalo maximálne zle. Takže som tento hotel samozrejme zrušila a rezervovala som cez túto istú sieť hotelov iný. A už teda bez akcie, ale stále za relatívne rozumnú cenu cez 260 eur. Štyri noci v Paríži a dve noci v Londýne teda nakoniec 616 eur.

Najdrahšou atrakciou bude výlet do štúdií WB. Vzhľadom k tomu, že som si zvolila pohodlnejšiu cestu pre mňa ako rodiča, zaplatím za tento výlet o dosť viacej peňazí. Pretože na rovinu treba povedať, že sa to dalo riešiť o asi 200 eur lacnejšie. Ono tu si to proste treba zvážiť, nie všetko je o peniazoch. A ja nehovorím dobre anglicky - rozumiem, ale nehovorím. Naposledy som anglicky komunikovala keď som bola v Londýne pred dvadsiatimi rokmi. A aj keď chalani vedia anglicky lepšie - predsa len sú to ešte deti. V puberte dokonca. A toto má byť dovolenka, nie skúška samostatnosti. Takže ich nemôžem - a ani ešte nechcem - vystaviť tlaku štýlom - komunikujte anglicky, inak sa do štúdií WB nedostaneme a lístky prepadnú. Takže výlet do štúdií WB namiesto 210 eur vychádza na šialených 424 eur. Nevadí.

V Paríži ako prvé navštívime 14:30 Musée d’Orsay. Keďže mám trvalý pobyt v rámci EU a idem do múzea ako doprovod detí do 18 rokov, vstup je pre nás 13 eur. O 20:00 nás čaká La tour Eiffel, lístky na Sommet /vrchol/ pre 1 dospelého a 2 mladých vo veku 12 až 24 rokov stáli 56,50 eur. Ďaľší deň nás čaká Museé du Louvre za 17 eur - vstup rovnako platím iba ja, deti do 18 rokov majú vstup zadarmo. Do La salle Ovale máme vstup zdarma všetci traja - je to kúsok od pyramídy, k dispozícii cez 20 tisíc výtlačkov kníh a vraj je tam dobrá kaviareň. Uvidíme. Vstup do Château Versailles som musela dať na nedeľu, pretože v pondelok je veľmi veľa múzeí v Paríži zatvorených. Našťastie sa mi podarilo vyplniť program aktivitami, ktoré k dispozícii sú. A možno je aj dobre, že do Louvre ideme už v sobotu a nie v pondelok, kedy by tam mohol byť nátresk. Lebo Louvre je jedno z mála múzeí, ktoré v pondelky v Paríži otvorené sú. Ale naspäť k Château Versailles a nedeľnému vstupu, kedy sú pustené fontány. A teda deti vstup zadarmo nemajú a návšteva Versailles stojí kvôli pusteným fontánam 48,50 eur. Plus 30 eur doprava. Na pondelok som nám naplánovala z platených vstupov akurát Saint - Chapelle za 11,50 eur pre mňa, deti zdarma, a plavbu po Seine - tá nás troch vyšla na 33 eur. Ak budete chcieť absolvovať v Paríži to čo my a pôjdete v rovnakom vekovom zložení, pripravte si teda na vstupné 210 eur. Keďže už presne viem, kedy a kam budeme cestovať, mám zrátanú aj MHD v Paríži a tá bude ďaľších 63 eur.

Londýn nevychádza o nič lacnejšie, aj keď tam je veľa vecí zadarmo nie len pre mladých do 18 rokov, ale aj pre dospelých. Z platených vstupov navštívime akurát Tower Bridge za 27 eur a podľa mňa predražené London Eye. To vychádza pre nás troch takmer rovnako ako letenky z Londýna do Viedne, 130 eur. Za 30 minútovú atrakciu. Že pozdravujem pani učiteľky anglického jazyka. Aj v Londýne sa dá plaviť po rieke, avšak tie vyhliadkové plavby mi prišli celkom drahé. A tak využijeme lode, ktoré jazdia po Temži ako MHD. Za 23 eur, hodinová plavba. Celkovo teda za platené atrakcie dáme v Londýne 180 eur. Ako atrakciu v Londýne beriem v rámci MHD okrem ich lodí aj double-deckery. Takže niektoré cesty som sa snažila naplánovať prioritne autobusom, nie metrom. No aj napriek zľave 50% na cestovnom pre deti tá londýnska MHD proste vychádza draho. Neuveriteľných 101 eur.

Takže už teraz som na sume 2.239 eur. Šialené. Ale je v tom už takmer všetko - doprava, ubytovanie, vstupy, cestovné. Ostáva k tomu pripočítať stravu, rátam cca 400 eur. Myslím a dúfam, že je to reálne, a naozaj by sme sa mohli zmestiť do 55 eur na deň. A potom ešte suveníry, ale tu nás našťastie bude brzdiť obmedzené miesto v kufri a aj maximálna váha príručnej batožiny. Takže to vidím na magnetky a drobnosti. A samozrejme nejaké knihy, najmä vo francúzštine.

Podtrhnuté a zrátané - ak dám Paríž a Londýn, v roku 2023, s dvoma večne hladnými pubertiakmi, pod 3.000 eur - budem oslavovať.