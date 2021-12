Konzílium odborníkov je zrelé na uterák

Vláda si ho osvojila a v očiach verejnosti interpretovala ako nevolený nadústavný orgán, ktorý na základe jedného ustanovenia ústavy o verejnom zdraví urobil zo zvyšku ústavy zdrap papiera. To isté zo zvyšku ústavných práv.

Samozrejme nešlo o samotné konzílium odborníkov, ale o vládu, ktorá takto získala morálne, akože vedecké odôvodnenie svojich protipandemických krokov. Už táto skutočnosť konzílium diskvalifikuje, že sa dali do takejto pozície vmanévrovať. Z formálneho hľadiska, že rozhodujú o protipandemických opatreniach, dali vláde alibi na akékoľvek kroky, za ktoré odborne neniesla zodpovednosť. Veď za to môže konzílium odborníkov.

Konzílium odborníkov diskriminuje jeho jednorozmernosť, v podstate ide iba o tím deviatich epidemiológov a infektológov. Oni sami si mali uvedomiť, že v tomto zložení nemôžu správne reagovať na komplikovanosť misie, ktorá im bola zverená. Znalosti z epidemiológie a infektológie boli a sú pre takýto tím nevyhnutné, ale absolútne nedostatočné. Takýto tím si vyžaduje štatistikov, matematikov, logistov, ekonómov, krízových manažérov, psychológov, hovorcov a marketérov. Pretože hocijaké najlepšie riešenia by dali na stôl, tak ak ich dôveryhodne nepredajú verejnosti, zostane z nich iba zhluk písmen vo vyhláške hlavného hygienika, ak ju náhodou dokáže napísať tak, ako bola konzíliom myslená.

Psychológovia sú absolútne nevyhnutní, lebo všetky rozhodnutia konzília nebrali do úvahy pandemickú únavu, akoby predpoklad bol, že všetci občania sú absolútne poslušné bytosti, ktoré vždy vyhodnotia opatrenia ako písmo sväté. Konzílium a následne vláda takto stratili dôveryhodnosť, čím zároveň oslabili aplikáciu navrhovaných opatrení.

Konzílium sa diskvalifikovalo tým, že nikdy neporadilo vláde a netrvalo na tom, že zdravotníctvo potrebuje zásadné dofinacovanie, aby sme nemuseli vyhlasovať humanitárne katastrofy. Neozvalo sa, že treba pridať sestrám, lekárom, záchranárom. A tak máme na Slovensku 1000 pľúcnych ventilácii a sme schopní obslúžiť 300, o 100 menej ako na jar. To, že sa neozvali, keď minister financií zobral zdravotníctvu 250 miliónov je na úrovni vlastizrady.

Konzílium odborníkov redukovalo svoje odporučenia, na redukciu mobility. Pričom nikdy nepodložilo svoje rozhodnutia matematickými a štatistickými odôvodneniami. Vždy išlo o pocitové rozhodovanie, ktorého obeťou boli služby, gastro, cestovný ruch, kultúra a šport, ktoré zodpovedajú maximálne za 10% kontaktov. Nikdy, ani na týždeň nenavrhli zatvoriť fabriky a priemysel, no ak by im skutočne išlo o verejne zdravie, tak na by na tom museli trvať. Celé gastro funguje na okienkový predaj, ale kantína Volkswagenu ide naplno a za pol hodinovú obedovú sa tam v táckarni odstravuje 900 ľudí. Nádhera.

Návrhy konzília o lockdowne pre zaočkovaných, ktoré viedli k prudkému poklesu očkovania, si zaslúžia mimoriadne uznanie. Čistý dôkaz jednorozmernosti ich odporúčaní.

Konzílium odborníkov je zrelé na uterák. Vláda by ho zo svojho rozhodovania mala vynechať a niesť plnú zodpovednosť za svoje kroky.