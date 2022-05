Juhoafrická Republika a jej poklad

Juhoafrická Republika je magnet pre mnohých. Do národného parku sa dá dostať viacerými miestami. Všetky sú však kontrolované. Je tam klasická rampa a pokladňa, kde sa platí za vstup. Zaregistruje sa tam vozidlo aj s jeho posádkou. Takisto aj zbrane, ak sú v aute. Z toho čo som sa dozvedel, tak sú najlepšie podmienky na sledovanie najrozmanitejšej zvery, v strednej časti parku. Podľa toho som teda plánoval nie len denné trasy, ale aj miesta kadiaľ do parku vstúpim a kadiaľ odídem. Ubytovanie som tak potom hľadal v každý deň inde, podľa toho, ktorou bránou som plánoval opustiť park. Auto som si prenajal na viacero dní. Nechcel som však celý čas stráviť len v parku.

Aj napriek tomu, že hľadanie a sledovanie všetkej tej zvery, ktorú som dovtedy videl len na obrazovke, je úžasné, tak je to aj únavné. Možno ti to tak ani nepríde. Skôr ako som to sám absolvoval, tak mi to ani nenapadlo. Keď si však predstavíš, že v noci toho moc nenaspíš, musíš odšoférovať na miesto kam chceš ísť. Následne celý deň pomaly blúdiť krajinou, sledovať okolie a hľadať zver po všetkých stromoch. Keď už niečo uvidíš, tak sa mnohokrát musíš vrátiť a zaparkovať na okraji cesty tak, aby si jednak dobre videl, no aby si neblokoval cestu. Je pravidlom, že keď stojí na okraji cesty nejaké auto, tak na 95% je tomu tak preto, lebo tam je nejaké zviera. Ďalšie auto zastaví, lebo chcú vidieť predsa všetci. Takto sa tam nazbiera viac áut a tie môžu blokovať tie, ktoré okolo len prechádzajú (napríklad zamestnanci parku).

Kaňony, vodopády, stolové hory a mnoho viac. Aj o tom je juh Afriky (zdroj: photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Následne sa musíš v tom aute nejako naskladať tak, aby si mal čo najlepšiu fotku. Prípadne sa zasa o kúsok posunúť a znovu fotiť. Zvieratá ti často nepózujú, ale presúvajú sa. No a keď toto robíš celý deň, tak si potom aj dosť unavený. Fyzicky. Psychicky je to bomba, zážitok na celý život. Toto je predsa Juhoafrická Republika a tu sa predsa nechodí každé leto.

Tie Checkpointy sú skvelé, okrem iného aj z ďalšieho dôvodu. Sú tam vždy veľké mapy a na ne sa malými, farebnými, magnetmi značia zvieratá, ktoré boli spozorované v ten deň, v predošlý deň takisto. Podľa tej mapy sa tak teda dá vybrať do lokality, kde bolo dané zviera videné a šanca, že ho uvidím je tak aj pre mňa vyššia.

Či už budeš mať spánok v niektorej z lodží (Lodge) alebo budeš spať mimo parku, tak ako ja, je teda dosť dôležité, naplánovať si trasu (aspoň približnú) vopred. Podľa toho sa tak dá dobre naplánovať aj ďalší program. Ja som si to rozdelil tak, že prvý deň som si dal túlanie po národnom parku. Druhý deň som sa túlal mimo, po prírode mimo parku. No a ďalší deň som sa do parku opäť vrátil. Jednak som si od toho celodenného šoférovania a naťahovania sa v aute oddýchol a jednak som to mal aj o niečo viac pestrejšie. Doprial som si aj viac pohybu a celkovo to bola veľmi príjemná zmena.

Na pozeranie tu je toho viac než dosť (zdroj: photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Aj široké okolie parku je nádherné. Je tu mnoho krásnej a nespútanej prírody. Krásne vodopády, nádherné stolové hory… Skrátka celý deň som sa nenudil a ešte som mal dokonca aj málo času. Každý deň som prespal na inom mieste. V závislosti od toho, kam som predokladal, že v ten večer dorazím. To som sa snažil nastaviť tak, aby som na druhý deň nemal ďalekú cestu k niektorej z vstupných brán do parku.

Počas toho ako som sa motal po národnom parku, som sa najviac pohyboval v širokom okolí medzi Checkpointami Skukuza a Lower Sabie. Práve medzi týmito dvomi miestami tečie veľká rieka. Tam sa pravidelne zdržujú rôzne zvieratá celoročne. Sú tam aj menšie jazerá, ktoré sú skvelé na odpočinok.

Okoloidúce dámy boli zvedavé takisto ako aj ja (zdroj: photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Nezostal som však len na hlavnom ťahu medzi týmito miestami. Akonáhle som uvidel nejakú malú odbočku alebo prašnú cestu, tak som si na mape skontroloval, kam vedie. Následne som sa podľa toho rozhodol či sa tam vyberiem aj ja alebo nie. Zakaždým to bolo tak cca 50 na 50.

Niekedy som videl zvieratá okolo hlavných ciest po parku. Nie však vždy. Inokedy som ich zas našiel práve na tých úzkych, bočných, cestách. Treba mať aj dosť šťastia a oči stále otvorené.

Jeden deň bolo počasie celkom zatiahnuté a dosť pršalo. Akosi som naučený, že takéto podmienky nie su moc dobré na cestovanie. Nakoniec sa opak stal pravdou. Ďalší deň bolo úplne jasné počasie. Celý deň ani obláčika a slnko poriadne pálilo. Neskôr som zhodnotil, že to oblačno a dážď bolo nakoniec o poznanie lepšie. Nie kvôli tomu, že počas pekného počasia som sa v aute pachtil, kvôli teplu. Bolo to najmä kvôli zvieratám. Keď bolo slnečno a horúco, tak sa počas dňa mnohé zvieratá schovávali v tieni kríkov alebo pod stromami. Tým ich bolo o poznanie ťažšie spozorovať. Keď pršalo, tak sa zver chovala presne opačne ako ľudia. Vôbec sa neschovávala. Pokojne sa pásla a pohybovala po Savane.

Už spomínané ubytovanie som mal na rôznych miestach. Bolo to podľa toho, ako som sa cez deň pohyboval a kadiaľ som sa potreboval dostať do parku nasledujúci deň. Vždy to boli jednoduché ubytovania. Jedno z nich však bolo o poznanie lepšie. Najmä kvôli jeho polohe. Oficiálne to bolo tesne za hranicou národného parku, no realita bola iná. Keďže sme stále v Afrike a tu sa svet riadi celkom inak, ako u nás v Európe, tak sa netreba na nič spoliehať. Ani na to, že keď mapa hovorí jedno, tak priamo na mieste bude niečo celkom iné. Tento náš hostel bol mimo a zároveň aj v parku. Ako to je možné? Pravidlo TIA – This Is Africa.

Slon je niečo ako značka "daj prednosť v jazde" (zdroj: photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Keďže do dnešného dňa nikto v tejto časti parku nepostavil plot, ktorý by fyzicky oddeľoval dve územia, tak je tam voľný pohyb. Zver preto nemá najmenší problém sa dostať až celkom blízko k ľuďom.

Tým pádom sa dá dostať na ranné sledovanie do parku ešte aj o spomínanú hodinu skôr ako v prípade, keď sa do parku ide z miesta, ktoré je mimo jeho územia. Keď som večer, v tomto ubytovaní vyšiel von, na balkón, tak som zažil niečo úžasné. V tej hlbokej tme som počul ako niekde veľmi blízko „kričí“ lev. Sila toho zvuku bola taká obrovská, že som na bruchu cítil jemné vibrácie. Bolo to ohromné a nikdy pred tým som nič podobné nezažil.

Love is everywhere (zdroj: photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Spoznal som sa tam aj s jedným Číňanom, ktorý tam býva už rok. Hovoril mi príhodu o tom, že raz, skoro ráno išiel do obchodu. Keď prešiel pár metrov, za bránu hostela, tak sa chcel vyčúrať. Ako si tam spokojne uľavoval, tak sa pred ním, celkom blízko zjavil dospelý gepard. Bol od neho menej ako päť metrov. Ten chlapík sa tak zľakol, že sa rýchlosťou svetla rozutekal preč. To vystrašilo aj geparda a ten sa našťastie rozutekal presne opačnou stranou. Našťastie sa nič nikomu nestalo. Teda až na to, že ten chlapík v tom strese zabudol na to, že čúra a zvyšok rannej kvapaliny si naložil do nohavíc.

Krátky film z celej cesty po Juhu Afriky

To by malo byť zrejme to najdôležitejšie k tomu ako sa pripraviť na cestu, do Národného Parku Kruger, Juhoafrická Republika. Ak ti niečo z mojej skúsenosti pomohlo, tak ma to veľmi teší. Ak ani nie, tak ma takisto teší to, že si sa dočítal až tu.

Maj príjemné dni aj ty!

Aleš