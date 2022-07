je tu opäť leto. Konečne! Sezóna, ktorá je priklonená k všetkým tým, ktorí majú radi uhorky, ponožky v sandálkach, mastné tielko od klobásky alebo vydýchaný vzduch v pokazenom vlaku. Aj to je pre niekoho notoricky známa spomienka na najteplejšie obdobie v roku.

S patričnou dávkou trpezlivosti a ignorancie sa to dá akosi všetko celkom pokojne absolvovať znovu. Lenže čo ak nie? Čo ak práve toto leto má byť celkom iné ako tie spomínané predošlé? Vtedy je recept na úspech, a to nehovorím o žiadnom zázraku, celkom zaručený. Proste sa z tejto typickej letnej rutiny vypariť. Nie ako para z hrnca, kde sa varí kukurica. Myslím to fakt naozaj. Nebrať nohy na plecia, lebo vtedy sa ťažko kráča, ale nasadnúť do prvého lietadla, ktoré to má namierené zvyčajne na juh od Slovenska. Veruže nie je ich málo. Tu by sa jeden mohol v tom celkom stratiť, lebo ponuka je taká pestrá, ako sezónny leták v supermarkete.

Netvrdím, že som prešiel celý svet, no niekam som sa už predsa len pozrel. Preto ti chcem ukázať, kde sa mi páčilo najviac. Takých miest bolo celkom dosť, lenže keď už som začal s tou uhorkovou sezónou, tak pri nej aj zostanem. Krížom krážom cez viaceré krajiny sa poďme teda pozrieť na najkrajšie pláže, ktoré sa možno zapáčia aj tebe.

Dominikánska Republika

Po návrate z ostrova Saona, sa mi už len veľmi ťažko hodnotia skúsenosti z iných pláží. Na to aby sa človek dostal do raja, nemusí zomrieť. Raj je aj tu, na Zemi. Je to presne tento malý, Karibský, ostrov, kde čas plynie celkom inak. Tu by sa mohol kľudne odohrávať scenár filmu 50 odtieňov modrej. Alebo aj kľudne viac. Doposiaľ sa tu nahrávali „len“ kultoví Piráti z Karibiku. Piesok taký jemný, že na jeho pomenovanie je azda najvýstižnejší názov „Hladká múka extra špeciál“. Nebezpečenstvo závislosti na tejto lokalite je viac než vysoké. Preto pozor na to, ako dlho sa tu naozaj rozhodneš stráviť. K tomu nekonečné množstvá Cuba Libre, čerstvého ovocia a usmiatych ľudí.

Filipíny

Ostrovná krajina má takisto svoje úskalia. Vybrať si z viac než 7 tisíc ostrovov ten pravý, je dosť náročné. Vtedy je možno najlepšia metóda pokus-omyl. Nie som si však istý tým, ako taký omyl môže vyzerať. Veď tieto ostrovy sú krajšie viac jeden ako druhý.

Chcem mať však kľud a mierim na malinký Bantayan. Na internete sa o ňom nepíše tak veľa ako o jeho susedoch. Hneď prvý deň po príchode viem, že to bola správna voľba a som spokojný. Nekonečné a najkrajšie pláže, kde sa pomaličky motajú morské hviezdice, ako slovenskí dôchodcovia po nemocniciach.

Rybárske lode sa pomaličky pohupujú na vodnej hladine a čakajú, kedy sa opäť vyberú ďalej, na ďalšie úlovky. Ľudia sú tu veľmi priateľskí. Všetci sa usmievajú a chcú sa aspoň na chvíľu zastaviť a pozhovárať. S kokosovým orechom v ruke a banánovým chlebom v žalúdku sa takýto deň zapamätá vždy veľmi jednoducho.

Nie, nie je to sneh, ale bledý piesok po odlíve (zdroj: photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Tonga

Spoznanie ostrova Ha’afeva bolo, ako počatie 15 ročnej dievčiny. Nečakané. Nie nadarmo sa hovorí, že tie najkrajšie životné momenty prichádzajú presne vtedy, keď ich najmenej čakáme. Tak to bolo aj s týždňovým pobytom na ostrove, ktorého populácia je menej než dvesto obyvateľov. Na tomto mieste som pochopil veľa toho, čo mi dovtedy nikto nepovedal.

Ľudská ochota a priateľstvo dokážu byť tak krásne a jedinečné, ako nič iné na svete. Práve domorodci z tohto miesta ma o tom presvedčili, keď som tu omylom vystúpil a čakal týždeň na ďalšiu loď. Bez akýchkoľvek výdobytkov 21vého storočia, no aj tak so všetkým, čo človek ku šťastiu potrebuje. S tým, čo práve v našej „modernej“ dobe akosi mnohokrát chýba a nikto to na predaj ani neponúka. Možno by to aj tak nikto nekúpil. Veď dnes je predsa moderné byť „cool“ alebo „in“. Jednoduchosť, krása a čistota života ako takého, sa v tom našom uponáhľanom svete už akosi nenosí. Žiaľ.

Tonga je ostrovná krajina v Južnom Pacifiku (zdroj: photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Nový Zéland

Sledovať prvý východ slnka, v novom roku, chcelo nejaké špeciálne miesto. Niečo celkom iné ako tie predošlé. Premýšľam a pozerám na mapu pred sebou. Netrvá to ani celkom dlho a mám plán. Východné pobrežie, severného ostrova, na Novom Zélande je viac než dostačujúce. Je to predsa jedno z prvých miest na celej planéte, odkiaľ sa meria čas postupne do zvyšných časových pásiem.

Prichádzam v dostatočnom predstihu a spoznávam podobných ľudí ako som aj ja. Pri večernom ohni, pod miliónmi hviezd nad hlavou, sa človek cíti úžasne azda kdekoľvek. Keď sa však nad ránom prebúdzam sám, nie som si istý, či sa mi to všetko len snívalo alebo to bola pravda. Našťastie mám fotky, kde je všetko zaznamenané a viem, že to nebol len sen. Ráno predsa len príde niekto iný a spolu si tak pozrieme ako noc prehráva každodenný súboj so svetlom, ktorý sa opakuje od nepamäti nie len tu, na Cathedral Cove, ale na celom svete.

Brazília

Vybrať sa do najznámejšieho mesta krajiny bol skvelý nápad. Rio de Janeiro má však dve celkom odlišné podoby. Obe sú úžasné, no je tam patričný rozdiel. Počas najväčšieho karnevalu, ktorý sa tu koná pravidelne, každý rok, je to celkom iná atmosféra.

Azda nie je jediné miesto, kde by sa niekto nezabával. Všetci spievajú, tancujú, usmievajú sa a bavia sa nonstop 24 hodín denne. Deti sa bez problémov vyhnú akýmkoľvek povinnostiam a dospelí sa bez najmenšieho zaváhania vrátia do čias, keď ešte boli deti a užívali si ľahkosť života. V tomto prípade majú však podľa mňa viac navrch dospelí, lebo sa vrátia práve do detských čias a pri tom si môžu užívať rozmary a neduhy dospelosti.

Zaodetý do tých najrozmanitejších a najšialenejších kostýmoch tak brázdia ulice celého mesta. Dokonca aj autobus, ktorý okolo mňa prefrčí a nezastaví na zastávke, akoby si pohupoval vo vlnitých rytmoch samby. Ak sa takáto zábava deje v uliciach, tak najkrajšie pláže sú ešte lepším miestom. Volím jednu z najznámejších a poberám sa na pláž Ipanema.

Čas tu nehrá takmer žiadnu úlohu a jedine tmavá obloha prezrádza, že už je noc. Ak by niekto dokázal nechať jasné nebo po západe slnka, tak si nikto určite nič nevšimne. Na čo aj. Veď je predsa karneval a vtedy majú všetci celkom iné starosti

Juhoafrická Republika

Je štedrý deň a ja premýšľam kam sa v tento magický deň vyberiem. Obloha je jasná a teplota vzduchu sa jemne prehupla cez 30°C.

Idem na miesto, ktoré bolo jedno z hlavných dôvodov, prečo som práve v tomto meste. Boulders beach, na juhu Kapského Mesta tým nebola len kvôli tomu, že tu je relax, aký sa dá nájsť azda na každej pláži. Je to však voľne žijúca kolónia tučniakov afrických, pri ktorých sa rád zastaví zrejme každý. Tieto malé stvorenia dokážu vyčarovať úsmev na tvári už len tým, že sa ukážu na oči. Sú to jedny z najpriateľskejších stretnutí v celej krajine. Toto sa v mestách dá zažiť len ojedinele. Práve Boulders Beach by nemala chýbať na zozname miest, ktoré rozhodne navštíviť, keď sa niekto vyberie do tejto krajiny. Verím, že po tejto skúsenosti sa každému bude zdať jeho deň omnoho krajší ako bol dovtedy.

Kolónia Tučniaka Afrického oddychuje cez deň na pláži (zdroj: photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Indonézia

Už nie je tak nenápadný ako kedysi. Z tieňa susedného ostrova ho za posledné roky vytiahli práve krásne pláže, domorodá ľahkosť života obyvateľov a najmä enormne menej turistov, ako na susednom Bali.

Ostrov Lombok je tak akýmsi útočiskom pre všetkých, ktorí si chcú dopriať indonézsku exotiku, no zároveň zostať v dianí tak ako žijú aj jeho domáci obyvatelia. Oceánom omývané pláže, ktoré sú široké aj ďaleké kam až oko dovidí tomu veľmi napomáhajú. Okrem rozjarených turistov sa tadiaľto pravidelne premávajú pastieri so svojimi kravami a tým pridajú tomuto miesto ešte väčší lesk. Tu sa nikto na nič nehrá a každý si užíva slnko nad hlavou a oceán pred sebou. Presne taký je Lombok, aký si ho pamätám aj ja.

Malajzia

Mnoho turistov navštívi len hlavné mesto Kuala Lumpur, prípadne nejaký dostupný ostrov či pobrežie, a hotovo. Spokojne si odfajkne na svojej cestovateľskej mape Malajziu ako splnenú misiu.

Netreba však túto krajinu brať tak zhurta. Tá časť, ktorá sa nachádza na ostrove Borneo, má takisto svoje čaro. V Ázii je lokalita Sabah veľmi dobre známa ako miesto, kam sa chodí na dovolenku práve pre najkrajšie pláže a malinké ostrovy. Okolie mesta Kota Kinabalu je epicentrom takýchto ciest. Priamo v meste je jeden z najkrajších pieskových pásov v celej Malajzii. S výhľadom na zapadajúce slnko za horizont je to tak pohľad, ktorý ocení každý, kto tu zavíta. Malé lode denno denne rozvážajú turistov po okolitých ostrovoch a doprajú im tak ešte viac exotiky, ktorou sa tu veru nešetrí. Miestne trhovisko zasa ponúka čerstvé pochúťky, najrôznejších farieb, ktoré ešte pred pár hodinami nič netušiac a spokojne plávali v mori. Teraz už len čakajú na to, komu sa dostanú na tanier.

Zápapd slnka, kto by ho nemal rád (zdroj: photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Thajsko

Nie je to tak dávno, keď bola táto krajina pre mnohých Slovákov niečím o čom mohli len snívať. Niekedy ani to. Dnes už je však tak dostupné, že sa tu dá chodiť aj viackrát za rok. Netreba na to ani sprivatizovať žiaden zo štátnych podnikov. Z hlavného mesta Bangkok sa dá vybrať rôznymi smermi. Na preplnené miesta, kam chodia ľudia z celého sveta, ale aj na miesta, kam sa už hotelovým lenivcom moc nechce. Najkrajšie pláže môžu byť kdekoľvek.

Aj napriek tomu, že ostrovy Phi Phi sú celosvetovo preslávené najmä po tom, ako sa dostali na strieborné plátno zábery z filmu The Beach (L.DiCaprio), tak tu je stále relatívny kľud. Možno za to vďačiť aj tomu, že thajská vláda dala stopku turistom, ktorí sa hnali na najznámejšiu pláž zo spomínaného filmu. Vďaka za to, lebo teraz je tam naozaj kľud. Oddýchnuť si tak od obrovského náporu môže lokálny ekosystém a aj domáci obyvatelia. Aj bez najznámejšej pláže tu je však stále čo k videniu. Nádherná príroda, úchvatné lagúny a dovolenková atmosféra, ktorú by som doprial každému.

Španielsko

Predsa len aspoň jeden zástupca zo starého kontinentu sa dostal aj do tohto zoznamu. Nie je to kvôli tomu, že by v Európe nebolo dostatok krásnych miest. Práve naopak. Je ich tam dosť. To, ktoré mi však najviac utkvelo v pamäti nie je v Barcelone, ani v žiadnej inej obľúbenej destinácii. Mierim do malinkej dedinky Tarifa, kde sú také obrovské pláže, kam ani oči nedovidia. Spolu s večerným prílivom, sa morská voda vyplaví omnoho vyššie a na mnohých miestach tak vzniknú akési prírodné jazerá, s morskou vodou. Nahriatý piesok ich zohreje a sú to tak asi tie najlepšie kúpele, ktoré možno závidia aj nemeckí turisti, na fakultatívnom výlete v Budapešti.

Bez starostí aj ubytovania je svet celkom jednoduchší. Preto sa tým vôbec netrápim a na noc si ustielam v plavčíckej búde, ktorú cez noc obkolesila prívalová voda. Ranný útek z nej tak bude trochu mokrý, ale ten pohľad na svet za to rozhodne stál. Urobil by som to tak znovu, a znovu, a znovu!

Dokonalý výhľad po západe slnka (zdroj: photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Najkrajšia pláž je pre každého iná. Ktorá je tá tvoja? Ak si chceš pozrieť fotografie aj tých ostatných pláží, o ktorých píšem v článku, nájdeš ich na mojom blogu o cestovaní photoandtraveling.com

Maj príjemné dni aj ty a je celkom jedno, na ktorej pláži to bude!

Aleš