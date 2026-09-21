pondelok, 21. september, 2026 |  Meniny má Matúš
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
21. sep 2026 o 15:29
Prečítané: 0x

Vojna. Ale aká?

Keď je reč o vojne, pokúšam sa pochopiť o čom je reč. Kinetická, hybridná, kybernetická či informačná - bez prívlastku mi dnes slovo vojna často hovorí primálo.

Alojz Ritomsky
Alojz Ritomsky Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Vojna. Ale aká?

Slovo „vojna“ dnes v politike lieta vzduchom až príliš ľahko. Sme vo vojne. Nie sme vo vojne. Niekto nás do vojny ťahá. Niekto vojnu provokuje. Hrozí nám vojna.

Lenže pod jedným slovom sa často skrývajú úplne odlišné veci.

Čoraz častejšie sa používa pojem „kinetická vojna“. Znie technicky, ale znamená v zásade jednoduchú vec: vojnu, v ktorej sa už fyzicky bojuje. Strieľa sa, bombarduje sa, ničia sa ciele, zomierajú ľudia.

Na Ukrajine taká vojna prebieha. Medzi NATO a Ruskom však dnes neprebieha otvorená kinetická vojna. Ruské a aliančné armády proti sebe systematicky nebojujú.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

To ale neznamená, že medzi nimi vládne pokoj a idyla. Existujú sankcie, kybernetické útoky, informačné operácie, sabotáže, rušenie navigácie, podozrivé incidenty okolo infraštruktúry a celý rad ďalších nepriateľských aktivít.

A práve tu sa začína šedá zóna.

Nie je to normálny mier. Ale nie je to ešte ani otvorená vojna. Práve preto by sme mali byť opatrní vždy, keď politik povie: „Nesmieme sa nechať zatiahnuť do vojny.“

Dobre. Ale do akej vojny? Do podpory Ukrajiny? Do vojenskej pomoci spojencovi? Do hybridného konfliktu? Do jedného ozbrojeného incidentu? Alebo do priameho boja medzi NATO a Ruskom?

SkryťVypnúť reklamu

To sú zásadne odlišné veci.

Rovnako je to s článkom 5 NATO. Často sa podáva ako automatický prepínač: niekto napadne jedného člena a všetci okamžite idú bojovať.

Také jednoduché to nie je.

Spojenci majú napadnutému štátu pomôcť, no spôsob tejto pomoci nemusí byť u každého rovnaký. Zároveň však členstvo v aliancii znamená, že napadnutie spojenca nie je len jeho súkromný problém.

A potom je tu ešte jeden omyl. „Nekinetický“ neznamená „neškodný“. Ak kybernetický útok vyradí elektrinu, nemocnice, dopravu a komunikáciu, neletela síce žiadna raketa, ale následky môžu byť veľmi reálne.

SkryťVypnúť reklamu

Preto už nestačí deliť svet len na mier a vojnu. Medzi nimi je široké pásmo nátlaku, sabotáží, propagandy, kybernetických operácií, incidentov a odstrašovania.

SkryťVypnúť reklamu

A práve v tomto pásme sa dnes odohráva veľká časť mocenského zápasu.

Preto by pri každom veľkom slove mala nasledovať malá, ale dôležitá otázka: „Čo tým presne myslíte?“

Lebo ak raz slovom „vojna“ označíme podporu Ukrajiny, inokedy kybernetický útok a tretí raz priamy boj armád, prestávame opisovať realitu presne.

A keď sa význam slov rozmazáva, veľmi ľahko sa rozmazáva aj verejná debata.

 

Alojz Ritomsky

Alojz Ritomsky
Bloger 
  • Počet článkov:  13
    •  | 
  • Páči sa:  75x

Viac než polstoročie som robil sociologické a psychologické výskumy, túto problematiku som tiež vyučoval na viacerých vysokých školách. V súčasnosti som emeritus. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

127 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

789 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

27 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu