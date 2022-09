Putovanie Gemerom- Malohontom za rozprávkami...

A tak sme sa v jedno nedávne nedeľné popoludnie ocitli v dobových priestoroch drienčanskej evanjelickej fary, v ktorej kedysi pôsobil aj Pavol Dobšinský. Nazreli sme do jeho izieb, do kuchyne, pracovne i spálne a nadýchali sa atmosféry dávnych čias, kedy sa svietilo petrolejovou lampou a písalo sa brkom, namočeným v kalamári...

Vypočuli sme si zaujímavé rozprávanie o písaní rozprávok so súčasnými spisovateľkami Gabrielou Futovou a Silviou Kaščákovou. Autorky malým poslucháčom, no aj nám veľkým, v ktorých to „malé dieťa“ stále túži po víťazstve dobra nad zlom, zo svojej bohatej tvorby prečítali aj niekoľko zaujímavých ukážok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podujatie hrou na gitare a spevom doprevádzal Dušan Havrilla.

Deťom urobila radosť aj tvorivá výtvarná dielňa v altánku pri fare s ilustrátorkou Zuzanou Kucírkovou. Podujatie zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko v Revúcej, prepninarevucu.sk, v spolupráci s tunajšou evanjelickou farou.

Keď sme už boli v Drienčanoch, nemohli sme si nechať ujsť ani prehliadku historickej dominanty obce. Je ňou evanjelický kostol, ktorý bol postavený v 18. storočí. Na jeho mieste stál pôvodne kostol z 13. storočia. Korene Gotickej cesty tak nepochybne vedú aj týmto miestom.

Interiér chrámu je podobne ako aj v iných gemerských kostoloch očarujúci. Nachádza sa v ňom klasicistický oltár s obrazom Ježiša, baroková kazateľnica, chór s rokokovým organom, kazetový strop s maľbami liečivých rastlín a drevené lavice. Pri kostole možno vidieť zaujímavú renesančnú zvonicu.

Drienčany sú známe najmä tým, že tam takmer 24 rokov pôsobil evanjelický kňaz, folklorista a zberateľ ľudových povestí Pavol Emanuel Dobšinský. Pri kostole sa dodnes zachovala fara, v ktorej pôsobil a ktorá dnes slúži ako múzeum slovenskej rozprávky. V jej blízkosti sa nachádza aj jeho hrob.

Foto: wikipedia.org

... Pri pohľade na topánky, voľne odložené na fare v izbe pri posteli sa v jednej chvíli zdalo, akoby si Dobšinský odskočil len na chvíľu oddýchnuť...

Okrem prehliadky zaujímavých pamiatok Drienčany ponúkajú aj krásny výhľad na okolitú prírodu. Zaujímavou atrakciou sú aj tzv. Slnečné hodiny, či Bludisko s úryvkami slovenských ľudových rozprávok.

Oplatí sa niekedy sem zablúdiť po inšpiráciu do všedných dní...