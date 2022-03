Prelepené cenovky a samoobslužné pokladne...

Karol pracuje tretí rok ako strážnik bezpečnostnej služby v jednom z obchodných reťazcov v Gemeri. Pri svojej práci sa už stretol so všeličím, no prím vedú krádeže.

Najprv sa vyhovárajú...

„Keď v kamerách zbadáme, že niekto kradne, pozorujeme ho. Vidíme, ako ide k samoobslužnej pokladni. Na plochu vyloží len ten tovar, ktorý chce zaplatiť. Ostatné veci má buď vo vreckách, alebo v taške“, hovorí pán Karol a pokračuje: „Stroj nevidí, čo má človek v taške. Dotyčný si tak myslí, že mu to vyšlo a spokojne odchádza z obchodného domu. Kamera ho však medzi regálmi zachytila.“

„Pristavíme ho, ideme s ním do kancelárie a povieme mu, aby vyložil veci, ktoré nakúpil. Vyloží len tie, za ktoré zaplatil. Ľudia najprv klamú, nepriznajú sa, že majú aj tovar, za ktorý nezaplatili. Až keď im povieme, že ich zaznamenala kamera, priznajú sa a veci vyložia. Ospravedlnia sa nám, snažia sa nám nahovoriť, že to spravili nevedomky a pod. Samozrejme, že im na to neskočíme. Kontaktujeme políciu a podáme trestné oznámenie.“, vysvetľuje strážnik.

„No sú aj takí, ktorí napriek tomu v krádežiach pokračujú, resp, by chceli pokračovať. Vďaka kamerám sa im to však nepodarí. Snažíme sa im dohovoriť, niekedy aj humorne, napríklad:„Pani, keď už chcete kradnúť, tak to aspoň nerobte pred kamerou.“

Kradnú aj ľudia s titulmi...

„Ak si niekto myslí, že kradnú len ľudia z najnižších sociálnych vrstiev, veľmi sa mýli. Prichytili sme už aj ľudí s titulmi. Jedna pani chcela napríklad ukradnúť jedlo pre psa, pre mačku. Niečo dala do košíka, a ostatné veci do vrecka. Ďalší si chcel zadarmo privlastniť sladkosti, čokolády. Neprekáža im ani to, že vedia, že všade sú rozmiestnené kamery.“

Kamera zachytí všetko...

„Stávajú sa aj kuriózne prípady. Počas nakupovania si jeden pán dával niečo do tašky. Kamery zachytili podozrivý pohyb a kolega mi to hneď hlásil. Keď dotyčný zaplatil a išiel von, pristavil som ho pri dverách a vyzval ho, aby ukázal tašky. Povedal mi, že nič nekradol. Vysvitlo, že si naozaj nič nezobral bez zaplatenia, len si pri jednom z regálov vybral z tašky tabletku a zapil ju vodou. Poradil som mu, aby nabudúce takéto veci radšej v obchode nerobil, lebo na kamere to vyzerá podozrivo.

Iným prípadom však bolo, keď si jeden pán rozbalil z krabice slúchadlá, dal si ich na uši a bez zaplatenia s nimi chcel vyjsť von. Kolega pri kamere mi to hneď nahlásil. Slúchadlá musel dotyčný hneď vrátiť.“

Osobitnou kategóriou sú kleptomani

„Osobitnou kategóriou sú kleptomani. Keď zistíme, že niečo ukradli, nezaplatili za tovar, zvyčajne sa nám ospravedlnia. O nejaký čas to však urobia znova. Snažíme sa im vysvetliť, že takto to nejde, že by sa mali ísť liečiť, no nie na každého to zaberie.“

Vynaliezavosť ľudí nemá hraníc

„Osobitnou stratégiou krádeží je prelepovanie cenoviek. Robia to tak, že idú napríklad k oddeleniu mäsa, kde si niečo kúpia. Potom prídu k ovociu , na pult s váhou položia to mäso, no nakliknú tam napríklad jablká. Mäso odvážia a následne naň prelepia cenovku. Váha mäsa a jabĺk sedí, namiesto pôvodnej cenovky za kilo mäsa je tam však už cenovka za kilo jabĺk, ktoré sú podstatne lacnejšie. Mäso sa tak pri samoobslužnej pokladni „tvári,“ že sú to jablká. Váha sedí a stroj obsah zabaleného tovaru nerozozná. Nerozumiem však, prečo to robia, keďže je známe, že kamery sú všade a prídeme im na to. Napriek tomu sa neboja a skúšajú to.“

Kradnú aj deti

„Keď pri krádeži prichytíme deti, väčšinou sú za tým ich rodičia. Myslia si, že deti sú menej nápadné než oni. Potom však prídu za nami orodovať, aby sme to nenahlásili, že sú to predsa ešte len deti a pod. Ja im na to poviem: Keď vaše deti už teraz kradnú, čo bude s nimi o pár rokov? V pätnástich budú v polepšovni a potom v base...“

Spacifikovať zlodeja pomohol aj miestny žobrák...

„Viacero prípadov krádeží evidujeme aj zo strany drogovo závislých ľudí. Pamätám si na mladíka, ktorého sme už dlhšie pozorovali. Keď prišiel do obchodného domu, dal som echo kolegovi, aby pozrel kamery. Zistili sme, že niečo si dal do košíka, niečo do nohavíc.

Pri dverách som ho zastavil a vyzval, aby išiel so mnou do kancelárie. Nerešpektoval to a chcel ujsť. Zvalil som ho na zem, no nevládal som s ním. Pribehol aj druhý strážnik, no ani tak sme si s ním neporadili. Použili sme aj slzný sprej, nás z toho ešte tri dni štípali oči, naňho to vôbec nezabralo. Napokon nám pribehol na pomoc aj jeden muž, ktorý zvykne pred obchodným domom žobrať. Až tak sa nám dotyčného podarilo spacifikovať.“

V najbližšej dobe bude krádeží pribúdať

„Najviac krádeží evidujeme pred sviatkami, najmä pred Vianocami, pred Veľkou nocou, a v čase, keď sa vyplácajú dávky v hmotnej núdzi, tzv. sociálky. Naším najväčším úlovkom bola zatiaľ séria krádeží celkovo v hodnote 8 000 eur, ktorú sme zachytili v priebehu jedného mesiaca... bolo to v minulom roku. Obávam sa, že niečo podobné nás bude čakať aj tento rok.“

„A ako to pôjde ďalej? Keďže ceny všetkého idú nahor, nemyslím si, že krádeží bude niekedy menej. Skôr naopak. Stúpli ceny energií, potravín, spotrebného tovaru. Ľudia majú už teraz hlbšie do vrecka. Zvýšený výskyt krádeží sme zaregistrovali vo februári. Predpokladám, že v marci ich bude ešte pribúdať...,“ dodal pán Karol.