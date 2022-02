Ivan Korčok, budúci premiér Slovenskej republiky?

V mojom predchádzajúcom blogu som vyslovil myšlienku, že ak nechceme vidieť Slovensko uberajúce sa poľskou alebo maďarskou cestou, to znamená cestou postupnej autokracie, napríklad v podobe obmedzenie slobody tlače, potrebujú sa pro-európske a pro-atlantické politické subjekty spojiť do celku a nájsť nového Mikuláša Dzurindu - rétoricky zdatného štátnika so silnými negociačnými schopnosťami.

Slovensko je silne polarizované a svojimi náladami pripomína krajinu tesne pred občianskou vojnou. Politika a politici boli vždy predmetom búrlivých a často krát aj vulgárnych diskusií. Avšak súčasný stav, do ktorého sme sa dostali, je alarmujúci. Dôvodov je hneď niekoľko:

fašisti na čele s Mazurekom, Kotlebom a Uhríkom dostali priestor vo vrcholovej politike

Róbert Fico stratil akékoľvek morálne zábrany v snahe vyhnúť sa trestnému stíhaniu

Ľuboš Blaha šíriaci pro-kremeľskú propagandu

Pandémia COVID-19 a iracionálne opatrenia súčasnej vlády

Igor Matovič a jeho emočne nestabilná osobnosť

Preto dnes stojíme pred nesmierne kľúčovou otázkou: Kto vyhrá parlementné voľby v roku 2024 a kto sa stane budúcim premiérom Slovenskej republiky?

Ak by boli voľby zajtra, s najväčšou pravdepodobnosťou by ich vyhral SMER, ktorý by zostavil vládu s fašistami a Hlasom. V tom prípade sa dá očakávať odklonenie Slovenska od západného smerovania, začiatok politických procesov, obmedzenie slobody tlače, zakázanie mimovládnych organizácií, ktoré upozorňujú na korupciu a klientelizmus.

Verím, že tento scenár je neprijateľný pre (ešte stále) väčšinu Slovákov. Zabrániť mu v tom však musia existujúce politické elity.

Ako?

Kompromismi.

Iba tie dokážu vytvoriť veľkú koalíciu strán, ktoré sú v súčasnosti len ťažko predstaviteľné. SaS, PS, ODS, KDH, Aliancia, Spolu, Dobrá voľba, možno niekoľko ľudí z Oľano.

Može sa to javiť ako NO-GO - niečo na prvý pohľad nespojiteľné. V žiadnej koalícií zloženej z 2 a viacerých strán nenájdete 100% zhodu vo všetkých otázkach. Ide však o to nájsť zhodu v HODNOTOVÝCH otázkach.

A aby bolo možné tieto kompromisy nájsť a spojiť na prvý pohľad nespojiteľné, je nevyhnutné nájsť nového Mikuláša Dzurindu. Štátnika s negociačnými schopnosťami, morálnym kreditom a pro-západnou orientáciou, ktorý odhodí stranícke tričko pre vyššie dobro. Pre budúcnosť Slovenska.

Práve takým sa javí byť Ivan Korčok.