Prečo má Dzurindov projekt šancu na úspech?

Mikuláš Dzurinda je napriek svojim politickým úspechom (porážka Mečiara, vstup do NATO, EÚ, reformy), kontroverznou osobou. Koniec SDKÚ nebol náhodný, ale nevyhnutný. Počas vlád, na čele ktorých boli SDK a SDKÚ, sa spravili chyby a vyšli na povrch rôzne kauzy, ktorých prirodzeným následkom bol úpadok SDKÚ.

Avšak to, čo sa stalo v roku 1998, sa môže zopakovať aj v nasledujúcich parlamentných voľbách. Spájať demokratické krídlo má zmysel. Príkladom prečo tomu tak môže byť sú posledné parlamentné voľby.

V roku 2020 prepadlo vyše 800 000 hlasov, z toho viac ako 600 000 hlasov patrí silno pro-európskym stranám (PS, KDH, MKO, Dobrá voľba, Most-híd). Pre porovnanie, viťaz volieb (OĽANO) získal 721 000 a súčet hlasov v poradí 2. (SMER) a 3. (SME RODINA) strany bol 764 000.

Mikuláš Dzurinda správne usúdil, že nová koalícia strán s ním na čele by nemusela ľudí osloviť práve pre kontroverzie, ktoré jeho osoba vzbudzuje. Avšak jeho úlohou je, aj podľa jeho vlastných vyjadrení, vniesť život do novej, pravicovej koalície a sučasne nebyť na čele tohto zoskupenia. Ak je pán Dzurinda v niečom dobrý, tak je to umenie politiky, čo zahŕňa vyjednávanie, hľadanie kompromisov a spájanie. Má nespochybniteľný dar reči, kľud, rozvahu a najmä skúsenosti.

Čo možno čakať?

Že vznikne veľká pravicová koalícia s ambíciou vyhrať parlamentné voľby a poraziť zlo, ktoré je aktuálne na čele volebných prieskumov (SMER, HLAS, fašisti). Kľudne by som k tomuto "zlu" priradil aj SME RODINA. Zorienovaný volič vie, čo je Kollár v skutočnosti zač a je nepochybné, že by bol schopný sa so SMERom a fašistami spojiť, aby ochránil svojich ľudí (Pčolinský, Borguľa, Žilinka).

Kto môže byť sučasťou novej pravicovej koalície?

Strany, ktoré síce môžu mať rozdielne názory a program, ale spájajú ich rovnaké hodnoty a pro-európske a pro-atlantické smerovanie. Predpokladám, že súčasťou koalície nebude strana SaS a hnutie OĽANO. Tí budú skôr v pozícií potenciálneho koaličného partnera po voľbách pri zostavovaní vlády. Strany, ktoré majú šancu byť v novo vzniknutej koalícií sú (z môjho pohľadu nasledovné:

PS

ODS

KDH

Dobrá voľba

Aliancia

Za ľudí

Okrem PS sú to všetko strany, ktoré su na hrane alebo pod hranou zvoliteľnosti a ktorých hlasy by s najväčšou pravdepodobnosťou prepadli. Osobne by som uvítal, ak by strana SaS zahodila ego svojho predsedu a bola súčasťou tejto koalície. V tom prípade by sme sa mohli reálne rozprávať o ambícií tejto koalície získať vo voľbých viac ako 30% hlasov.

Čo nová koalícia potrebuje?

Lídra Rešpektovaného, rozhľadeného a schopného viesť konštruktívny dialóg. Zároveň to musí byť rečovo skvele vybavený rétor, ktorý bude v politických diskusiách presvedčivý a dôrazný. Takých nie je veľa, avšak strana SaS jedným disponuje - bývalý Minister zahraničných vecí, Ivan Korčok.

Podporu známych osobností spoločenského života. Neraz sa ukázalo, akú silu majú známe osobnosti z kultúry alebo športu. Ich otvorená podpora môže byť kľúčovým faktorom úspechu.

Program a smerovanie Dobrý, no najmä realizovateľný a uveriteľný program, ktorý naštartuje hospodárstvo po energetickej kríze, dokončí reformy v zdravotnícke, školstve a spravodlivosti a postaví sa čelom enviromentálnej otázke a klimatickej kríze.

Na záver iba dodám, že ak má byť vyššie spomenuté reálne, tak nová koalícia musí NEVYHNUTNE vzniknúť v horizonte niekoľkých mesiacov, aby mala čas ľudí osloviť a dostatočne sa pripraviť na nadchádzajúce voľby, ktoré môžu prísť už v roku 2023.

Držme si palce. Alternatíva v podobe SMERu s fašistami je strašideľná.