Nechceme žiť Putinovskú víziu sveta

Na vine je vojnová propaganda, ktorá velebí Putina a obhajuje jeho vojnu na Ukrajine.

Máme možnosť vidieť dve vízie sveta – jedna úboho kričí o pozornosť z Moskvy a druhá sa hlasno ozýva z Kyjeva. Tá moskovská je zahľadená do minulosti. Je naplnená snami o návrate veľkosti sovietskeho „obra“, ktorý zanikol (a dobre že zanikol) pred 30 rokmi. Je to vízia sebaklamu, ktorý útočí na neexistujúcu hrozbu. Vízia, ktorá hovorí o historickej spravodlivosti a pritom vedie nezákonnú, bezdôvodnú a absolútne nespravodlivú vojnu. Nebyť rozhodnosti prezidenta Zelenského, odvahy ukrajinského národa a nesmiernych obetí, ktoré Ukrajinci priniesli, dnes by už možno moskovská vízia sveta nebojovala na Donbase, ale stála na našich východných hraniciach.

Vojna na Slovensku?

Vojna tak pokračuje nielen na okupovaných územiach Ukrajiny, ale rôznymi formami pretrváva aj na Slovensku. V podhubí, pod zásterkou nevinných aktivít, vykonávajú prívrženci Nočných vlkov aktivity zamerané na rozvracanie spoločnosti. Tisícky členov sa riadia prísnym vojenským poriadkom, dostávajú bojový výcvik a šíria nezmyselné bludy. A to všetko za ruské krvavé peniaze.

Hoci sme s poslancom Jánom Benčíkom podali podnet na rozpustenie občianskych združení Múzeum historických vozidiel Trnava a NV Európa, preukázanie ich previnení je ťažšie ako sme si mysleli. Ministerstvo vnútra nevyhovelo môjmu podnetu... “nezistilo sa žiadne protiprávne konanie odôvodňujúce postup podľa vyššie uvedeného zákona.” Napriek tomu, že tento motorkársky gang, plný radikálnych nacionalistov, podporuje násilie a podnecuje k nenávisti. Nezastaví nás to. Pripravujeme nový podnet, ku ktorému potrebujeme ďalšie argumenty, aby to príslušné inštitúcie vyhodnotili ako dôvod na ich rozpustenie. Motiváciou pre našu činnosť je aj nedávne uvalenie sankcií EÚ na šéfa slovenskej pobočky Nočných vlkov. Hoci boli uvalené na jeho majetok, biznis ide ďalej. Pretože základňa Nočných vlkov je prepísaná na jeho rodinu. No šíriť vojnovú propagandu a podnecovať k vojne je trestným činom!

Ako výsledok proruskej propagandy vnímam aj postoje niektorých politikov, ktorí sa boja jednoznačne sa postaviť na stranu pravdy a solidarity. Nezabudnime napríklad na smeráckeho poslanca Mariána Kéryho, ktorý ako predseda zahraničného výboru NRSR nepodpísal iniciatívu k udeleniu kandidátskeho štatútu na vstup do EÚ Ukrajine. Ignoroval spoločný postup a konal v rozpore s oficiálnou politikou štátu. No a p. poslanec Kéry je vychystaný viesť slovenskú delegáciu na Medziparlamentnú konferenciu ku spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike počas Českého predsedníctva v Rade Európskej Únii v Prahe, ktorej nosnou témou bude vojna na Ukrajine. Aj preto som sa rozhodla ísť na predmetnú konferenciu ako členka Výboru pre obranu a bezpečnosť NRSR.

Naša pomoc Ukrajine nesmie byť oslabená dezinformátormi, ruskými špiónmi a radikálnymi zoskupeniami, ktoré stoja na strane moskovského vojnového zločinca.

Je dobré, že Slovensko napriek demagógii a propagande šírenej nielen z Moskvy pevne stojí na správnej strane. Neuhli sme. V kritických momentoch totiž nestačí vyjadriť názor. Je ešte dôležitejšie podporiť ho činmi. Je dobré, že veľká väčšina Slovenska bude môcť s čistým svedomím povedať, že sme pomohli Ukrajincom brániť sa, že sme im ponúkli útočisko pred ruskými útokmi, že sme ponúkli humanitárnu, zdravotnú, finančnú, vojenskú aj politickú pomoc a podporu. Dnes sme to práve my – národy v strednej Európe – kto dáva význam pojmu solidarita a napĺňa ho obsahom.

Fakty sú jednoduché - Rusko agresiu rozpútalo, Rusko ju môže zastaviť. Rusko k mieru nepotrebuje mierové rokovania. Súhlasím so slovami ministra Ivana Korčoka: „Ak Rusi prestanú ničiť Ukrajinu, viesť vojnu a bojovať na území nášho suseda, BUDE KONIEC VOJNY. Ak prestane bojovať Ukrajina, BUDE TO KONIEC UKRAJINY. A Slovensko bude mať úplne iného suseda.“