Ruské tanky narazili

Nezlomili ich ruské rakety, tanky ani vojnové zverstvá. Sú symbolom odporu proti barbarskej agresii.

Aj po týždni vo mne rezonujú slová ukrajinského prezidenta na pôde Národnej rady SR. A trúfam si povedať, že ide o jeden z najpamätnejších dní slovenského parlamentu.

„Odcestuje“, hovorili mnohí prezidentovi. „Bude sa skrývať“, vraveli iní. Namiesto toho ostal, bojuje. A rozpráva. Apeluje na celý svet. Prejav Volodomyra Zelenského bol prejavom odhodlanosti, viery a nádeje v slobodnú budúcnosť – nielen pre Ukrajinu, ale všetkých, čo zdieľajú vieru v slobodu.

Máme možnosť vidieť dve vízie sveta – jedna zaznela počas Dňa víťazstva v Moskve a druhá sa hlasno ozýva z Kyjeva. Tá moskovská je zahľadená do minulosti. Je naplnená snami o návrate veľkosti sovietskeho „obra“, ktorý zanikol (a dobre že zanikol) pred 30 rokmi. Je to vízia sebaklamu, ktorý útočí na neexistujúcu hrozbu. Vízia, ktorá hovorí o historickej spravodlivosti a pritom vedie nezákonnú, bezdôvodnú a absolútne nespravodlivú vojnu. Nebyť rozhodnosti prezidenta Zelenského, odvahy ukrajinského národa a nesmiernych obetí, ktoré Ukrajinci priniesli, dnes by už možno moskovská vízia sveta nebojovala na Donbase, ale stála na našich východných hraniciach.

Aj u nás je vojna

Ľudia na Ukrajine ešte pred niekoľkými týždňami žili ako ktorýkoľvek z nás. Mali školu, prácu, domácnosti, platili hypotéky. Všetko krásne „všedné“ je dnes v úzadí. Každý nový deň je pre mnohých Ukrajincov zázrak. Tí, čo odišli s úzkosťou sledujú správy z domu. A tí, čo ostali statočne bojujú za svet, aký bol predtým.

U nás na Slovensku máme možnosť postaviť za svoje názory bez strachu, nikto nám nediktuje, čo smieme robiť a nikto vojskom neohrozuje našu suverenitu. Je to vďaka tomu, že sme súčasťou medzinárodných štruktúr, kde stoja princípy mieru, slobody a demokracie nad mocenskými záujmami diktátorov. Môžeme bojovať za lepšie školstvo, zdravotníctvo, očistiť justíciu, kritizovať mocných… Jednoducho môžeme robiť všetko potrebné pre lepšiu a zelenšiu budúcnosť našich detí.

Na rozdiel od nás, ukrajinský zdravotný personál musí hľadať alternatívy, kde sa postarajú o chorých či o predčasne narodených. Videli sme video, ako novorodencov skrývajú v podzemí v jednej malej miestnosti. Na rozdiel od našich detí, ktoré chodia do školy, sa tie ukrajinské skrývajú v podzemí metra pred ruskými bombami a mnohé sa už, možno navždy, rozlúčili so svojimi otcami a bratmi. Ukrajinci tvrdo odsúdili útok na svoju domovinu a odmietajú diktát z Kremľa.

Pred pár mesiacmi na pôde Národnej rady SR ukrajinský veľvyslanec povedal, že „vojna je už tu“. A hoci silnú propagandu a vojnu hoaxov a dezinformácii tu máme už niekoľko rokov, tak bombardovanie nebolo tak blízko našich hraníc od konca Druhej svetovej vojny.

Význam pojmu SOLIDARITA

Je dobré, že Slovensko napriek demagógii a propagande šírenej nielen z Moskvy stojí na správnej strane. Neuhli sme. V kritických momentoch totiž nestačí vyjadriť názor. Je ešte dôležitejšie podporiť ho činmi. Je dobré, že veľká väčšina Slovenska bude môcť s čistým svedomím povedať, že sme pomohli Ukrajincom brániť sa, že sme im ponúkli útočisko pred ruskými útokmi, že sme ponúkli humanitárnu, zdravotnú, finančnú, vojenskú aj politickú pomoc a podporu. Dnes sme to práve my – národy v strednej Európe – kto dáva význam pojmu solidarita a napĺňa ho obsahom. Buďme na to hrdí a vytrvajme v tom.

Je scestné, že nielen Rusko, ale aj jeho obhajcovia u nás na Slovensku vyzývajú na zmierenie sa s agresiou na Ukrajine a nabádajú na pasivitu a privieranie očí. No ľudí z domovov na Ukrajine nevyháňajú vojská Západu, výsevu na ukrajinských poliach nebránia sankcie Západu, ukrajinské prístavy neblokujú Západné lode, a napokon aj plynové kohútiky, v rozpore s platnými zmluvami, nevypol Západ, ale Gazprom. Nuž a v neposlednom rade – nebyť ruskej agresie, neboli by ani sankcie! Nemýľme si príčinu a následok, agresora a jeho obeť.

Iba Rusko môže vojnu zastaviť

Fakty sú jednoduché - Rusko agresiu rozpútalo, Rusko ju môže, musí zastaviť. Rusko k mieru nepotrebuje mierové rokovania.

Svojim agresívnym aktom na Ukrajine pošliapalo medzinárodné pravidlá a princípy demokracie. A nakoľko je pre nás neakceptovateľné udržiavať naďalej vzťahy s režimom, ktorého kroky smerujú k totálnemu spustošeniu krajiny a k vyhladeniu jej obyvateľstva a nemáme záujem o interakciu vo forme priateľských medziparlamentných zväzkov, navrhla som pozastavenie činnosti Skupiny priateľstva NR SR s Ruskou federáciou a Skupiny priateľstva NR SR s Bieloruskou republikou, čo bolo aj Národnou radou SR odsúhlasené.