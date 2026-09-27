Pod povrchom umenia

V historických priestoroch podzemia Kaštieľa Migazzi v Zlatých Moravciach sa uskutočnil ďalší ročník výstavy obrazov ešte neobjavených talentov výtvarného a fotografického umenia.
„Obrazy majú svoju vlastnú reč vytvorenú autormi, ktorí sú inšpirovaní rôznymi životnými príbehmi. Svoje diela ponúkajú milovníkom umenia s vnútorným želaním, aby ich vnímali vlastným videním a prinášali niečo pozitívne, inšpirujúce.“
Dňa 20. septembra 2026 sa uskutočnil 2. ročník výstavy obrazov a fotografií mladých začínajúcich výtvarníkov a fotografov, ktorú zorganizovali opäť Marek Holub a Matúš Valent, vďaka patrí aj spoluautorom vydareného podujatia so zaujímavým sprievodným programom.
Organizátori výstavy ponúkali návštevníkom možnosť vytvorenia spoločného obrazu na jednom plátne modernou technikou graffiti, pripravili premietanie študentských filmov a premiéru dokumentu o graffiti a hudobné vystúpenie speváčky s vlastnou tvorbou. Záujem prezentovať svoju tvorbu okrem neobjavených talentov výtvarného umenia prejavili tohto roku aj mladí fotografi zo Zlatých Moraviec a blízkeho okolia. Veronika Navarette, Dominika Koryťáková, Viktória Jenisová, Petra Šebová, Veronika Valentová, Kristína Šinská, Radka Kariková, Daria Bochková, Nina Kocianová, René Šurda a ďalší. Z oblasti výtvarného umenia bolo na výstave 38 obrazov a 30 umeleckých fotografií.
Podzemné priestory kaštieľa v Zlatých Moravciach lákali svojou históriou a neopakovateľnou atmosférou architektonického diela Paluškovcov od prvej prezentácie olejomalieb výtvarníka Štefana Remenára. Akustiku pivničných priestorov vyskúšali aj hudobníci, ktoré ožili koncertom Hudobného združenia Musicantica Slovaca so skladbami z 12.-18. storočia. Boli to skladby prezentované na historických hudobných nástrojoch s hajdúskymi a janičiarskymi melódiami z obdobia uhorsko-tureckých vojen v rámci celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií organizovaného Mestským múzeom v Zlatých Moravciach.
Podnetná výstava mladých výtvarníkov oživuje spomienky na staré časy výtvarníctva v našom meste a regióne Požitavia. „I k prameňu umenia sa tak prichádza. Ideš, kráčaš a odrazu stojíš pri zdroji najčistejšej krásy a radosti, z ktorého už dávno načreli.“ Ako publikovala autorka mesačníka Slovenka Blanka Poliaková“. Boli to prvé úspechy nadšencov výtvarníctva v roku 1972, keď naše mesto prezentovali dlhé roky calexácki výtvarníci na výstavách doma a v zahraničí.
Za zmienku stojí príbeh mimoriadne talentovaného maliara Reného Šurdu, ktorý už v rannom detstve začínal tvoriť v uliciach mesta so sprejom v ruke ako outsider. Miloval umenie, ale nakoľko trpel poruchou farbocitu, lekár mu nedával veľkú nádej, že raz bude z neho maliar. Svojím výtvarným umením sa nerád prezentoval na výstavách a ulica zostala jeho najlepšou výstavnou galériou. Napriek tomu, že nikdy neštudoval výtvarné umenie, jeho obrazy sú v súčasnosti obdivované na celom svete. Zdobia Centrum Londýna, najlepší bar sveta QUANT a Graffiti Sieň slávy v New Yorku v Harleme. Tohto roku sa stal čestným držiteľom Slovenského rekordu Najväčšej maľby na Slovensku s rozmermi 60x9 metrov, ktorú namaľoval za 14 dní. Niekedy stačí nevidieť tie správne farby, ale maľovať srdcom.
Súčasťou výstavy Pod povrchom umenia boli aj Požitavské trhy zorganizované v Parku Janka Kráľa, ktorý je súčasťou nádvoria Kaštieľa Migazzi. Návštevníkom podujatia ponúkali nielen pohostenie, remeselnícke výrobky z dreva, rôzne úžitkové a darčekové predmety, obrazy, hračky ale aj exotické rastliny a sušené kytice. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne s výrobou domčekov pre hmyz a 3D maľovanky.Svojimi zaujímavými výrobkami obohatila Požitavský trh aj Súkromná základná škola Pohoďáci.
Poďakovanie za vydarené kultúrne podujatie patrí sponzorom výstavy, ktorými boli STK Nová Baňa, Pekáreň Kama, Radoslav Jakubík, Víno Daniel Oravec, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Stavebniny Vion Baumarket, MSKŠ a Mesto Zlaté Moravce.
Pod povrchom umenia
fotocopyrightantonkaiser