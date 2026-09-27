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27. sep 2026 o 18:18
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Pod povrchom umenia

V Zlatých Moravciach sa uskutočnila výstava obrazov ešte neobjavených talentov výtvarného a fotografického umenia.

Anton Kaiser
Anton Kaiser Bloger
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Expozícia výstavy v podzemných priestoroch Kaštieľa Migazzi
Expozícia výstavy v podzemných priestoroch Kaštieľa Migazzi (zdroj: Anton Kaiser)

V historických priestoroch podzemia Kaštieľa Migazzi v Zlatých Moravciach sa uskutočnil ďalší ročník výstavy obrazov ešte neobjavených talentov výtvarného a fotografického umenia.

„Obrazy majú svoju vlastnú reč vytvorenú autormi, ktorí sú inšpirovaní rôznymi životnými príbehmi. Svoje diela ponúkajú milovníkom umenia s vnútorným želaním, aby ich vnímali vlastným videním a prinášali niečo pozitívne, inšpirujúce.“

Dňa 20. septembra 2026 sa uskutočnil 2. ročník výstavy obrazov a fotografií mladých začínajúcich výtvarníkov a fotografov, ktorú zorganizovali opäť Marek Holub a Matúš Valent, vďaka patrí aj spoluautorom vydareného podujatia so zaujímavým sprievodným programom.

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Tvorba spoločného obrazu grafitti
Tvorba spoločného obrazu grafitti (zdroj: Anton Kaiser)

Organizátori výstavy ponúkali návštevníkom možnosť vytvorenia spoločného obrazu na jednom plátne modernou technikou graffiti, pripravili premietanie študentských filmov a premiéru dokumentu o graffiti a hudobné vystúpenie speváčky s vlastnou tvorbou. Záujem prezentovať svoju tvorbu okrem neobjavených talentov výtvarného umenia prejavili tohto roku aj mladí fotografi zo Zlatých Moraviec a blízkeho okolia. Veronika Navarette, Dominika Koryťáková, Viktória Jenisová, Petra Šebová, Veronika Valentová, Kristína Šinská, Radka Kariková, Daria Bochková, Nina Kocianová, René Šurda a ďalší. Z oblasti výtvarného umenia bolo na výstave 38 obrazov a 30 umeleckých fotografií.

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Výtvarná tvorba Veroniky Navarrete
Výtvarná tvorba Veroniky Navarrete (zdroj: Anton Kaiser)
„Celý život si myslela, že štetec jej do ruky nepatrí”
„Celý život si myslela, že štetec jej do ruky nepatrí” (zdroj: Anton Kaiser)
Veronika Navarette – Integrita / akryl
Veronika Navarette – Integrita / akryl (zdroj: Anton Kaiser)
Veronika Navarette - Svätý Grál / akryl
Veronika Navarette - Svätý Grál / akryl (zdroj: Anton Kaiser)
Veronika Navarette – Spomienka / akryl
Veronika Navarette – Spomienka / akryl (zdroj: Anton Kaiser)
Veronika Navarette – Lemúria / akryl
Veronika Navarette – Lemúria / akryl (zdroj: Anton Kaiser)

Podzemné priestory kaštieľa v Zlatých Moravciach lákali svojou históriou a neopakovateľnou atmosférou architektonického diela Paluškovcov od prvej prezentácie olejomalieb výtvarníka Štefana Remenára. Akustiku pivničných priestorov vyskúšali aj hudobníci, ktoré ožili  koncertom Hudobného združenia Musicantica Slovaca so skladbami z 12.-18. storočia. Boli to skladby prezentované na historických hudobných nástrojoch s hajdúskymi a janičiarskymi melódiami z obdobia uhorsko-tureckých vojen v rámci celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií organizovaného Mestským múzeom v Zlatých Moravciach.

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Podnetná výstava mladých výtvarníkov oživuje spomienky na staré časy výtvarníctva v našom meste a regióne Požitavia. „I k prameňu umenia sa tak prichádza. Ideš, kráčaš a odrazu stojíš pri zdroji najčistejšej krásy a radosti, z ktorého už dávno načreli.“ Ako  publikovala autorka mesačníka Slovenka Blanka Poliaková“. Boli to prvé úspechy nadšencov výtvarníctva v roku 1972, keď naše mesto prezentovali dlhé roky calexácki výtvarníci na výstavách doma a v zahraničí.

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Tajomné priestory kaštieľa dýchajú históriou našich predkov a priťahujú umelcov
Tajomné priestory kaštieľa dýchajú históriou našich predkov a priťahujú umelcov (zdroj: Anton Kaiser)
Viktória Jenisová – Nicola Samori / akryl
Viktória Jenisová – Nicola Samori / akryl (zdroj: Anton Kaiser)
Viktória Jenisová – Freafmentum Mei / akryl
Viktória Jenisová – Freafmentum Mei / akryl (zdroj: Anton Kaiser)
„V umeleckej fotografii ma baví hra svetla a tieňa”
„V umeleckej fotografii ma baví hra svetla a tieňa” (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Viktória Jenisová – Romeo and Juliet / akryl
Viktória Jenisová – Romeo and Juliet / akryl (zdroj: Anton Kaiser)
„Na plátno prenášam svoje pocity pomocou farieb, čo sa niekedy slovami nedá vyjadriť”
„Na plátno prenášam svoje pocity pomocou farieb, čo sa niekedy slovami nedá vyjadriť” (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Kristína Šinská – The Notorious B.I.G / akryl
Kristína Šinská – The Notorious B.I.G / akryl (zdroj: Anton Kaiser)
Autorka fotografie Petra Šebová
Autorka fotografie Petra Šebová (zdroj: Anton Kaiser)
„Tvorba je pre mňa spôsob, ako prísť na iné myšlienky”
„Tvorba je pre mňa spôsob, ako prísť na iné myšlienky” (zdroj: Anton Kaiser)
Dominika Koryťáková – Silencie de Esmeralda / akryl
Dominika Koryťáková – Silencie de Esmeralda / akryl (zdroj: Anton Kaiser)
Dominika Koryťáková – Medzi tým čo bolo, a tým, čo nikdy nebude / akryl
Dominika Koryťáková – Medzi tým čo bolo, a tým, čo nikdy nebude / akryl (zdroj: Anton Kaiser)
Veronika Valentová – Vánok / olejomaľba
Veronika Valentová – Vánok / olejomaľba (zdroj: Anton Kaiser)
„Fotografia zachytáva dôležité momenty nášho života”
„Fotografia zachytáva dôležité momenty nášho života” (zdroj: Anton Kaiser)
Fotografické momentky Radky Karikovej
Fotografické momentky Radky Karikovej (zdroj: Anton Kaiser)

Za zmienku stojí príbeh mimoriadne talentovaného maliara Reného Šurdu, ktorý už v rannom detstve začínal tvoriť v uliciach mesta so sprejom v ruke ako outsider. Miloval umenie, ale  nakoľko trpel poruchou farbocitu, lekár mu nedával veľkú nádej, že raz bude z neho maliar. Svojím výtvarným umením sa nerád prezentoval na výstavách a ulica zostala jeho najlepšou výstavnou galériou. Napriek tomu, že nikdy neštudoval výtvarné umenie, jeho obrazy sú v súčasnosti obdivované na celom svete. Zdobia Centrum Londýna, najlepší bar sveta QUANT a Graffiti Sieň slávy v New Yorku v Harleme. Tohto roku sa stal čestným držiteľom Slovenského rekordu Najväčšej maľby na Slovensku s rozmermi 60x9 metrov, ktorú namaľoval za 14 dní. Niekedy stačí nevidieť tie správne farby, ale maľovať srdcom.

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René Šurda – Hip Hop 70 / sprej na plátne
René Šurda – Hip Hop 70 / sprej na plátne (zdroj: Anton Kaiser)
René Šurda – Lev a tiger / akryl
René Šurda – Lev a tiger / akryl (zdroj: Anton Kaiser)
René Šurda – Butterfly Splash / maľba na plátne, airbrush a sprej
René Šurda – Butterfly Splash / maľba na plátne, airbrush a sprej (zdroj: Anton Kaiser)
René Šurda – Ghof Nyc / maľba na plátne, štetec a airbrush
René Šurda – Ghof Nyc / maľba na plátne, štetec a airbrush (zdroj: Anton Kaiser)

Súčasťou výstavy Pod povrchom umenia boli aj Požitavské trhy zorganizované v Parku Janka Kráľa, ktorý je súčasťou nádvoria Kaštieľa Migazzi. Návštevníkom podujatia ponúkali nielen pohostenie, remeselnícke výrobky z dreva, rôzne úžitkové a darčekové predmety, obrazy, hračky ale aj exotické rastliny a sušené kytice. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne s výrobou domčekov pre hmyz a 3D maľovanky.Svojimi zaujímavými výrobkami obohatila Požitavský trh aj Súkromná základná škola Pohoďáci.

Poďakovanie za vydarené kultúrne podujatie patrí sponzorom výstavy, ktorými boli STK Nová Baňa, Pekáreň Kama, Radoslav Jakubík, Víno Daniel Oravec, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Stavebniny Vion Baumarket, MSKŠ a Mesto Zlaté Moravce.

Požitavské trhy v Parku Janka Kráľa
Požitavské trhy v Parku Janka Kráľa (zdroj: Anton Kaiser)
Pod povrchom umenia 2. ročník
Pod povrchom umenia 2. ročník (zdroj: Anton Kaiser)

Pod povrchom umenia

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Anton Kaiser

Anton Kaiser
Bloger 
  • Počet článkov:  384
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  • Páči sa:  1 290x

Vítam vás na Blogu SME ako bývalý VIP a Populárny bloger povolaním pedagóg, absolvent Školy dôstojníkov v zálohe, v súčasnosti dôchodca. Svojimi príspevkami od roku 2005 propagujem prírodné krásy Tribeča a Pohronského Inovca, organizovanú turistiku KST Zlaté Moravce, atraktívne VHT výstupy na hory Slovenska, hrebeňovky pohoriami a zahraničné expedície. Ako jeden z nadšencov združenia rádioamatérov Citizen Band, propagoval činnosť tohto humánneho športu v mesačníku Júnošík CB Fan Rádioklubu Slovakia. Dopisovateľ regionálnych periodík, člen zlatomoraveckých výtvarníkov a fotografov FoTOP, kolektívne a autorské výstavy. V súčasnosti ľudové zvyky a tradície horného Požitavia, kultúrne dedičstvo našich predkov ukryté v architektonických pamiatkach mesta a vzácnych muzeálnych zbierkach. Historické zaujímavosti kedysi sídla Tekovskej župy s bohatými dejinami, ktoré nám tu zanechali významné šľachtické rody. Osobnosti kultúry, ktorí náš život obohacujú a skrášľujú svojou umeleckou tvorbou. Zoznam autorových rubrík:  KultúraŠportCestujemePrírodaZáhrada moja záľuba100 rokov organizovanej turistikyĽudové zvyky a tradícieZimné večery na dedineVianoce v Mestskom múzeuAdventné nedeľe a MikulášJaskyne Tribeča a Pohronského InovcaZlatomoravecké jarmokyHrady a zámky Medzinárodné výstavy fotografií FoTOP Výtvarné umenieŽivot a dielo Dr. Štefana Rakovského

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