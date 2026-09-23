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23. sep 2026 o 10:45
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Podporme talenty

V Zlatých Moravciach sa uskutočnil 3. ročník prezentácie talentovaných detí, žiakov a študentov z okolitých škôl.

Anton Kaiser
Anton Kaiser Bloger
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Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)

Na nádvorí Kaštieľa Migazzi usporiadalo Občianske združenie Platan v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu, finančnou podporou mesta Zlaté Moravce 3. ročník prezentácie talentovaných detí, žiakov a študentov z okolitých škôl Zlatých Moraviec.

Na kultúrnom podujatí usporiadanom 20. septembra 2026 privítala moderátorka Tatiana Kováčová viceprimátora mesta Ing. Mareka Holuba, riaditeľku Mestského strediska kultúry a športu pani Simonu Holubovú, štatutárku Občianskeho združenia a poslankyňu Mestského zastupiteľstva pani Klaudiu Ivanovičovú.

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„Každé mesto je len takým bohatým, akí bohatí sú ľudia, ktorí v ňom žijú. Stačí sa pozrieť okolo seba, aké je naše mesto nesmierne bohaté. Dnes tu nestojíme ako diváci ale ako spoločenstvo, ktoré prišlo osláviť to najcennejšie, čo v našich školách máme, usilovnosť, tvorivosť, odvahu a vášeň, našich detí. Byť talentovaný je nádherný dar, no talent sám o osebe je len ako malá iskra, aby z nej vyšľahol skutočný oheň, je potrebná tvrdá práca, disciplína a hodiny odriekania. Preto dnes môj obdiv patrí vám, mladí, talentovaní žiaci. Ďakujem vám za vašu odvahu vystúpiť na pódium a podeliť sa s nami o kúsok vášho sveta, či už prostredníctvom hudby, tanca, slova alebo výtvarného umenia. Rovnako dôležité je však aj prostredie, v ktorom tento talent rastie. Chcem sa preto z celého srdca poďakovať pedagógom a učiteľom. Vy ste tí, ktorí tieto iskry objavujú a trpezlivo ich usmerňujú. Moja veľká vďaka patrí aj vám milí rodičia. Za vašu neustálu podporu, obetu a čas, ktorý venujete svojim deťom aj keď sa im niekedy nedarí. Milé deti, pódium patrí len vám, prekonajte trému a ukážte, čo vo vás je. Sme na vás hrdí už teraz a želám všetkým nádherný umelecký zážitok.“ (príhovor Kaludii Ivanovičovej)

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Moderátorka podujatiaTatiana Kováčová
Moderátorka podujatiaTatiana Kováčová (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Slávnostné otvorenie 3. ročníka Podporne talenty
Slávnostné otvorenie 3. ročníka Podporne talenty (zdroj: Anton Kaiser)

Prvý účinkujúci sa predstavil Maximilián Markus Hopan, šikovný mladý muzikant, ktorý sa venuje hre na bicie nástroje a gitare. Svojou usilovnosťou a talentom získal v tomto roku na  Celoslovenskej súťaži bicích nástrojov vo svojej kategórii 3. miesto v Zlatom pásme hrou na xylofón. Od populárneho autora Nebojša Jovana Živkoviča zahral na xylofóne skladbu Polka a na súprave bicích nástrojov veľký hit kráľa Popu Michaela Jacksona pieseň Smooth Criminal.

Petra Černá je študentkou 2. ročníka spevu na konzervatóriu v Bratislave. K jej úspechom patrí postup do Celoslovenského kola Slávik Slovenska a Zlatého pásma v Celoslovenskom kole Vidiečanova Habovka v kategórii Sólo speváci. Okrem spevu  tancuje v Detskom folklórnom súbore Zlatňanka a rada maľuje. Predstavila sa spevom dvoch ľudových piesní Keré dievča nemá a Rozmarín zelený za doprovodu Zuzky Hruškovej a Kamilky Kováčovej.

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Maturantka Zuzka Hrušková tancuje, spieva a hrá v DFS Zlatňanka. Dvakrát postúpila do Celoslovenského kola Slávik Slovenska a zúčastňovala sa hudobných tvorivých dielní v NOC a KOS v Nitre.  

Kamilka Kováčová je tiež maturantka, tancuje a hrá na husle v DFS Zlatňanka a FS Inovec a zúčastňovala sa hudobných tvorivých dielní v NOC a KOS v Nitre.

Maximilián Markus Hopan
Maximilián Markus Hopan (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Speváčka Petra Černá v hudobnom doprovode Kamilky Kováčovej a Zuzky Hruškovej
Speváčka Petra Černá v hudobnom doprovode Kamilky Kováčovej a Zuzky Hruškovej (zdroj: Anton Kaiser)

Elza Vencel je vzorná žiačka 5. ročníka na ZŠ Pribinova a mimoriadne všestranne nadaná. ZŠ reprezentuje v recitačných, speváckych súťažiach a matematických olympiádach. K jej najväčším úspechom patrí trojnásobné umiestnenie v krajskom kole Hviezdoslavov Kubín a úspešná prezentácia v krajskom kole Jazykového kvetu. Okrem recitácie a spevu vyniká aj svojim prirodzeným vystupovaním, vďaka čomu má bohaté skúsenosti s moderovaním školských akcií.

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Speváčka Sofia Mikleová je žiačkou 9. ročníka ZŠ Sľažany a v Zlatých Moravciach navštevuje 3. ročník ZUŠ učebný odbor na keyboard. Pravidelne sa zúčastňuje folklórnych prehliadok speváckych súťaží ľudových piesní Slávik Slovenska. Na podujatí sa predstavila dvoma piesňami Jahoda, jahoda a Tie Sľažianske nové dvory v hudobnom doprovode Martina Boroša.

Martin Boroš, žiak 7. ročníka ZŠ v Sľažanoch a 5. ročníka ZUŠ v Zlatých Moravciach. Je výborný hudobník, hrou na akordeón sprevádza spevákov ľudových piesní a venuje sa aj hre na keyboard a organ.

Lucia Meliškováje absolventkou ZUŠ v Zlatých Moravciach a v súčasnosti pokračuje v štúdiu na PF v Leviciach. Má za sebou množstvo vystúpení na spoločenských podujatiach v Zlatých Moravciach a v okolí. Venuje sa aj rôznym športovým aktivitám. Na podujatí sa predstavila hrou na priečnej flaute piesňou od skupiny The Beatles Yesterday.

Elza Vencel je mimoriadne nadanou žiačkou
Elza Vencel je mimoriadne nadanou žiačkou (zdroj: Anton Kaiser)
Sofia Mikleová sa predstavila dvoma piesňami v doprovode hudobníka Martina Boroša
Sofia Mikleová sa predstavila dvoma piesňami v doprovode hudobníka Martina Boroša (zdroj: Anton Kaiser)
Martin Boroš sprevádza spevákov ľudových piesní v hre na akordón
Martin Boroš sprevádza spevákov ľudových piesní v hre na akordón (zdroj: Anton Kaiser)
Lucia Melišková sa predstavila hrou na flaute piesňou Yesterday
Lucia Melišková sa predstavila hrou na flaute piesňou Yesterday (zdroj: Anton Kaiser)

Matyás Debnár, žiak 2. ročníka ZŠ Robotnícka, spieva a tancuje v DFS Zlatňanka a zúčastnil sa aj  na prehliadke detských folklórnych spevákov v Sľažanoch. Predstavil sa piesňou V pondelok doma nebudem za hudobného doprovodu Zuzky Hruškovej a Kamilky Kováčovej.

Terézia Géciová svoju lásku k slovu a umeleckému prednesu rozvíja v literárno-  dramatickom odbore v ZUŠ v Zlatých Moravciach. Dva roky prezentuje mesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Minulý rok získala 2. miesto v okresnom kole. Moderovala aj Trojkráľový koncert a tanečnú šou v ZUŠ. Predstavila sa básňou od Marcela Páleša Do morí večnosti.

Laurika Uličná je žiačkou 6. ročníka na ZŠ Robotnícka, zúčastňuje sa speváckych prehliadok a vystúpení v okresoch Zlaté Moravce a Levice. Na 34. ročníku speváckej súťaže Slávik Slovenska postúpila do školského kola a cez okresné a krajské kolo postúpila do celoštátneho finále v Slovenskom rozhlase v Bratislave roku 2026, kde jej bol pridelený titul Laureát Slávika Slovenska 2026. Predstavila sa dvoma piesňami Na tých Nemciach nová móda nastáva... a Keď sa ruža rozvíjala v hudobnom doprovode svojho otca Vladislava Uličného.

Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Matyás Debnár zaspieval pieseň V pondelok doma nebudem
Matyás Debnár zaspieval pieseň V pondelok doma nebudem (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Terezka Géciová
Terezka Géciová (zdroj: Anton Kaiser)
Laurika Uličná, Slávik Slovenska v roku 2026
Laurika Uličná, Slávik Slovenska v roku 2026 (zdroj: Anton Kaiser)

Mária Pupáková navštevuje ZUŠ v Zlatých Moravciach a na klarinete hrá už 5 rokov. Je mimoriadne talentovaná, vystupuje na rôznych podujatiach a v Hontianskej kapele. Na kultúrnom podujatí sa predstavila jemnou melancholickou piesňou Cudzinec na pobreží.

Dominik Dekan, žiak ZŠ je výborným spevákom, ktorý sa pravidelne zúčastňuje súťaží Slávik Slovenska, kde obsadil 2. miesto. Tohto roku začal študovať hru na akordeón v ZUŠ Zlaté Moravce. Zaspieval piesne Čie je to dievčatko a Zjedzte ma vĺčky v doprovode Martina Boroša.

Eduard Huňady, žiak 2. ročníka ZŠ hudobne nadaný v oblasti spevu a hre na gitare, klavíri a bicích nástrojoch. Vyhral prvé miesto v súťaži Ozvena v Nitre, kde hrá v kapele Areonius. Predstavil sa spevom a hrou na gitare.

Karin Rozeková, žiačka 6. triedy ZŠ na Pribinovej ulici si zaspievala s Elzou Vencel. Navštevuje tanečný klub v CVČ, kde získala množstvo ocenení a venuje sa spevu v ZUŠ. Je členkou karate klubu Bonsaj, kde získala 3. miesto na majstrovstvách Európy. S kamarátkou Elzou sa predstavila piesňami Nemám ja ešte 18, ktorá pochádza z nemeckého originálu, Zjedzte ma vĺčky, zjedzte a Tancuj, tancu,j vykrúcaj v hudobnom doprovode Janka Ďurecha.

Mária Pupáková sa predstavila hrou na klarinete
Mária Pupáková sa predstavila hrou na klarinete (zdroj: Anton Kaiser)
Dominik Dekan zaspieval ľudové piesne v doprovode Martina Boroša
Dominik Dekan zaspieval ľudové piesne v doprovode Martina Boroša (zdroj: Anton Kaiser)
Eduard Huňady sa predstavil spevom a hrou na gitare
Eduard Huňady sa predstavil spevom a hrou na gitare (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Elza Vencel a Karin Rozeková zaspievali ľudové pesničky v doprovode Janka Ďurecha
Elza Vencel a Karin Rozeková zaspievali ľudové pesničky v doprovode Janka Ďurecha (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)

„Nie všetci máme talent, ktorý nám dovolí siahať na hviezdy, ale každý má v sebe niečo jedinečné a výnimočné, ktoré je žriedlom nášho nekonečného šťastia. Ja vám želám, aby ste to vaše šťastie našli.“ (moderátorka Tatiana Kováčová)

Na záver boli všetci účinkujúci odmenení ďakovnými listami a darčekmi. Poďakovanie patrilo aj štatutárke OZ Platan Klaudii Ivanovičovej, Štefanovi Juríkovi zo ZUŠ za ozvučenie a všetkým, ktorí si našli čas podporiť naše talenty.

Záver podujatia patril poďakovaniu za výnimočné úspechy našim talentom
Záver podujatia patril poďakovaniu za výnimočné úspechy našim talentom (zdroj: Anton Kaiser)

Podporme talenty

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Anton Kaiser

Anton Kaiser
Bloger 
  • Počet článkov:  383
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  • Páči sa:  1 286x

Vítam vás na Blogu SME ako bývalý VIP a Populárny bloger povolaním pedagóg, absolvent Školy dôstojníkov v zálohe, v súčasnosti dôchodca. Svojimi príspevkami od roku 2005 propagujem prírodné krásy Tribeča a Pohronského Inovca, organizovanú turistiku KST Zlaté Moravce, atraktívne VHT výstupy na hory Slovenska, hrebeňovky pohoriami a zahraničné expedície. Ako jeden z nadšencov združenia rádioamatérov Citizen Band, propagoval činnosť tohto humánneho športu v mesačníku Júnošík CB Fan Rádioklubu Slovakia. Dopisovateľ regionálnych periodík, člen zlatomoraveckých výtvarníkov a fotografov FoTOP, kolektívne a autorské výstavy. V súčasnosti ľudové zvyky a tradície horného Požitavia, kultúrne dedičstvo našich predkov ukryté v architektonických pamiatkach mesta a vzácnych muzeálnych zbierkach. Historické zaujímavosti kedysi sídla Tekovskej župy s bohatými dejinami, ktoré nám tu zanechali významné šľachtické rody. Osobnosti kultúry, ktorí náš život obohacujú a skrášľujú svojou umeleckou tvorbou. Zoznam autorových rubrík:  KultúraŠportCestujemePrírodaZáhrada moja záľuba100 rokov organizovanej turistikyĽudové zvyky a tradícieZimné večery na dedineVianoce v Mestskom múzeuAdventné nedeľe a MikulášJaskyne Tribeča a Pohronského InovcaZlatomoravecké jarmokyHrady a zámky Medzinárodné výstavy fotografií FoTOP Výtvarné umenieŽivot a dielo Dr. Štefana Rakovského

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