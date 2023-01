Stará ľudová tradícia páračiek (zdroj: Anton Kaiser)

Stará ľudová tradícia páračiek, ktorá patrila kedysi k významným spoločenským udalostiam je jednou zo spomienok na organizovanie krásnych kultúrnych podujatí v Múzeu v Zlatých Moravciach.

Páračky v múzeu (zdroj: Anton Kaiser)

Prvé páračky v Múzeu v Zlatých Moravciach boli zorganizované v roku 2006 s Folklórnym súborom Prílepčianka z Prílep pod vedením Anny Michalkoc-Kudrejovej.

Boli časy, keď sa driapalo perie po domoch na dedinách počas dlhých zimných večerov do chystanej výbavy pre nevestu. Ženy usadené za stolom odtrhávali páperie z kostrniek pier svojimi šikovnými prstami, ktoré odkladali pre ďalšie využitie, ako napríklad pre zhotovenie masteničiek na pekáče a pod.

Páračky v múzeu (zdroj: Anton Kaiser)

Známe príslovie pochádzajúce z čias našich starých materí hovorí, že dobrá gazdiná preskočila za každým pierkom aj plot, aby ich mala dostatok, keď prídu páračky.

Napárať perie do veľkej periny nebola jednoduchá záležitosť, veď nevesta nebola dovtedy nevestou, pokiaľ nemala svadobnú výbavu. Preto sa husi v každom poriadnom gazdovstve dobre vykrmovali a šklbali viac krát do roka, z ktorých pierka gazdiná starostlivo zbierala a ukladala do komory.

Páračky v múzeu (zdroj: Anton Kaiser)

Páračky začínali v novembri a trvali až do obdobia fašiangov, pokiaľ neboli spracované všetky zásoby peria.

Aby bolo veselšie, mládenci chodili za dievkami aj s harmonikou, ktoré potom so spevom vyprevádzali domov. Aj keď múzeom nepoletovalo perie ako za starých čias a nevystrájali sa žiadne huncútstva, podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére fašiangov. Kedysi bol ťažký život, ale ľudia mali k sebe akosi bližšie a žili družnejšie so svojimi radosťami a starosťami.

Páračky v múzeu (zdroj: Anton Kaiser)

Organizátor nezabudol ani na pohostenie, tzv. oldomáš za vykonanú prácu.

Patrili k nemu mastný chleba s cibuľou, huspenina, šišky, tvarožník a ďalšie fašiangové pochúťky z dedinských produktov ako za starých čias, ktoré pripravili lektorky múzea pani Viera Tomová, Kornélia Némešová s pani Annou Michalkoc-Kudrejovou.

Páračky v múzeu (zdroj: Anton Kaiser)

Na druhý ročník Páračiek prijali pozvanie aj dôchodcovia, ktorí tiež patria k pamätníkom našich starých ľudových zvykov a obyčajov.

Páračky boli spojené s rôznymi poverami a pranostikami, ako napríklad páranie v sobotu nič dobré neveštilo, dievčatá nesmeli sedieť chrbtom k dverám, lebo to prinášalo smolu. Prišla aj Lucia s husacím krídlom povymetať z kútov izieb zlých duchov. Hovorí sa, že od Lucie do Vianoc má každá noc svoju moc. Aké sú dni od Lucie do Vianoc, také budú aj nasledujúce mesiace v Novom roku. V tento deň jedli ľudia cesnak a robili s ním kríže na dvere, aby boli ochránení pred strigami.

Páračky v múzeu (zdroj: Anton Kaiser)

Pani učiteľka Terka Mrázová spestrila Páračky rozprávaním rôznych žartovných príbehov.

Mládenci tiež zvykli prispieť k dobrej nálade na páračkách, keď doniesli ženám na stôl vyplašeného vrabca, ktorý im perie rozfúkal. Ľudová tradícia páračiek sa nezaobišla bez zábavy, kde sa stretávali ľudia pri hudbe a speve niekedy až do rána.

Páračky v múzeu (zdroj: Anton Kaiser)

Prvých páračiek v Múzeu v Zlatých Moravciach sa zúčastnila aj redaktorka a moderátorka bratislavskej Televízie OSEM a banskobystrického Rádia Slobodný Vysielač Mgr. Elenn Waltersteinová.

Páračky v múzeu (zdroj: Anton Kaiser)

Páračky patria k našim krásnym ľudovým tradíciám, na ktoré môžeme byť pyšní. Dodnes sa zachovávajú na mnohých miestach Slovenska a prezentujú folklór minulosti mladším generáciám. Sú príjemnými spomienkami na časy našich starých rodičov, kedy utužovanie dobrých medziľudských vzťahov a vzájomne si pomáhať bolo prirodzenou samozrejmosťou.

Páračky v múzeu (zdroj: Anton Kaiser)

Pani Kudrejová si zaspomínala aj na páračky v Prílepoch, kde sa pára perie dodnes. V decembri sa ženy stretávajú na obecných páračkách, kde nechýba veselá nálada, spev či spomienky na páračky starých materí a pohostenie od gazdinej.

Páračky v múzeu (zdroj: Anton Kaiser)

Organizátorom podujatia bolo Múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s FS Prílepčianka a Ponitrianskym múzeom v Nitre. Podujatie podporil Nitriansky samosprávny kraj.

Za vydarené kultúrne podujatie patrí vďaka pracovníčkam múzea pani Viere Tomovej a Kornélii Némešovej, ktoré spolu s pani Annou Michalkoc-Kudrejovou pripravili príjemnú atmosféru Páračiek.

Zaužívané zvyky a obyčaje, ktoré si pripomíname v zlatomoraveckom múzeu, patria ku kultúrnemu dedičstvu našich otcov a bohatstvu našich slovenských ľudových tradícií.

Prvé Páračky v múzeu

Zdroj: Páračky v múzeu / Anton Kaiser, spomienky na podujatia z roku 2006 a 2013