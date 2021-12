   Umenie je večné, život krátky

S prof. výtv. Dušanom Kovalom, Timea Izák Molnár, Jozefom Jelenákom a Róbertom Hercom. (zdroj: Peter Grečnár)

Fredderika Rose, vlastným menom Oľga Grečnárová - Rafajová z Topoľčianok je známou profesionálnou výtvarníčkou. V Zlatých Moravciach prežila 24 rokov svojho najkrajšieho tvorivého života. Členka rôznych umeleckých organizácií je od roku 2021 Individuálnou členkou SVU/IAA v Bratislave. Výtvarnému umeniu sa venuje od roku 1982 a viac ako 30 rokov literárnej tvorbe.

V literárnej a vizuálnej tvorbe prezentuje Slovensko cez chorvátsku umeleckú spoločnosť WAG CROATIA, kde v celosvetovej súťaži /9 Monts/ v rokoch 2020-2021 získala 1.cenu za báseň Úspech a 2. cenu za báseň Sen /v anglickom preklade/. Členkou Oxfordskej encyklopédie slovenských a českých osobností je od roku 2015. V novom vydaní encyklopédie v roku 2021 bola zaradená do oblasti Arts Culture and Museums.

Umelecká tvorba Fredderiky Rosesa začala písať v roku 1995 prijatím do členstva Zväzu výtvarných umelcov Západného Slovenska pod vedením akademického maliara Róberta Almášiho, kde pôsobila 25 rokov a v roku 1997 do SVU v Bratislave. O dva roky neskôr do FPU, /Fondu na podporu umenia/. Členkou ARTEM Bratislava sa stala v roku 2010 a v roku 2012 talianskej spoločnosti La tavolozza - ITALIA. V Pálffyho paláci samostatnú výstavu autorky otváral roku 2014 kurátor - PhDr. Ľuboslav Moza PhD. za účasti sopranistky slovenskej filharmónie Elišky Hornej, rodáčky z Topoľčianok a profesorky Blanky Juhaňákovej ArtD., zbormajsterky slovenskej filharmónie. Autorka je i členkou NOVUMBASEL Švajčiarsko - Basel a od roku 2019 WAG CROATIA.

Materinská láska /olej 2012

Príbeh v objatí kraja /olej 2019

Na Slovensku svojim abstraktným umením aj srdcu blízkou tematikou koníkov sa prezentovala najmä v Západoslovenskom múzeu v Trnave a Dunajskej Strede, v Nitre a v Novej Bani. V Zlatých Moravciach v Kultúrnom stredisku, Pizzérii LUNO, na Okresnom úrade a v Mestskom múzeu. V rodnej obci Topoľčianky usporiadala niekoľko samostatných a jubilejných výstav. V Kultúrnom dome Topoľčianky, v zámockej reštaurácii a zámockej vinárni.

Kalich slobody /olej 2013

Dnes už s nebohým predsedom ZVUZS akad. maliarom Róbertom Almášim, určitú dobu aj riaditeľom WAG Slovensko.

Kniha lásky /olej 2013

Láska mocná ako orol /kombinovaná technika 2021

V zahraničí vystavovala najmä v spoločnosti WAG CROATIA v digitálnej forme WAG - Mexiko a prezentáciou vlastnej tvorby v knihe WAG - Nórsko. Veľký obdiv našla hlavne v Taliansku, kde si z každej výstavy odniesla nejaké ocenenie. V Čechách na medzinárodnej putovnej výstave uspela v súťaži z veľkého množstva výtvarníkov ako jedna zo 4 Slovákov, ktorých výtvarné diela boli hodnotené porotou na pozitívne ladenú energiu.

„Liečivá energia v tvorbe sa u mňa vyvinula spontánne, prúdi priamo z dlane a cítim ju v končekoch prstov. Maľujem iba vtedy, keď prichádza ten správny impulz s prívalom energie a maximálnym pokojom v tele.“

Makovicový raj /olej 104x95 2013

V kruhu výtvarníkov s Paľom Blažekom, Mgr. Róbertom Hercom a akad. maliarom Eduardom Kalickým na výstave pri príležitosti 30. výročia vzniku ZVUZS a Slovenskej výtvarnej únie v priestoroch UMELKA v roku 2020.

Perly svetadiela /olej 105x75/ 2021

Bola to účasť aj na mnohých kolektívnych výstavách, v Matici slovenskej Martin, Slov. rozhlase Bratislava, Galérii Slovenskej výtvarnej únie Umelka v Bratislave, ARTEM - galéria o. z. Bratislava, putovnej výstave „STRETNUTIE“ k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. V Českej republike ARTEM Bratislava „ JÁN HUS “, výstavy ERATO v Dunajskej Strede, Medzinárodného Bienále - kresby PLZEŇ, SALÓNU 2016, - Iná Krajina DOMOVINA - Západoslovenské múzeum Trnava ZVUZS, AVE ARTEM - ARTEM - PRACHATICE - Česko, AVE ARTEMARTEM - Passau - Nemecko. XII. sympózium ARTEM - Martin, LUTHER - Lutherova teológia - Evanjelický kostol Pezinok.

Strážca slobody /olej 2002

Úvaha srdca /olej 2021

SALÓN 2018 - Renesančný kaštieľ Galanta, „Červený Labyrint“ Radnica - Trnava. Autori výstavy: Fredderika Rose, Mykola Bilart, Oxana Lukomska a Ján Priesol. Dunajská Streda SALÓN, výstava pod názvom „ STRETNUTIE “ zámok Topoľčianky. Autori výstavy: akad. maliar Almáši Róbert - Slovensko, Oľga Grečnárová - Slovensko, Károly Borbély - Maďarsko, Timea Izák - Molnár - Slovensko, Gyorgy Varga - Maďarsko.

S prezidentom WAG Croatia akad. maliarom Petrom Weiszom v Zichyho paláci v Bratislave v roku 2015 na Medzinárodnej výstave WAG Croatia.

S riaditeľkou umeleckých hier Chorvátsko WAG Croatia, Jasminkou Blazevic Paunovic.

V ríši rozprávkového kraja /olej 104x95 2013

Osvietenie /kombinovaná technika 2021

Fredderika Rose svoju výtvarnú tvorbu prezentovala aj na mnohých medzinárodných výstavách. V roku 1994 na Putovnej výstave VOX Humana, /III. internationalle Bienále mladých výtvarníkov do 35 rokov/, kde sa presadili 4 Slováci. V Ostrave vo výtvarnom Centre Chagall, v Novom Jičíne v Starej pošte, v Havířove v sieni W, v Brne v galérii Lužánky a galérii u Řeřických.

Idylické ráno /olej 23x28 2013

Koník /olej 194x144 2021

Ocenenia vo vizuálnej tvorbe.

Taliansko: 17. marca 2012 - Arte Laguna Venice zaradilo 25 najúspešnejších výtvarníkov, 13. - 28. októbra 2012 - Premio International D ARTE „San Crispino“ v Porto Sant 'Elpidio - „Ocenenie“ - Špeciálna cena poroty GIOVANI emergence , 9. - 24. marca 2013 - Medzinárodný festival výtvarného umenia Porto Sant 'Elpidio Villa Baruchello v talianskom meste Porto San 'Elpidio „OCENIL parlament v Porto SANT 'ELPIDIO“, 1. - 23. júna 2013- Jadranská perla - Pearl dell' Adriatico „špeciálna cena. Švajčiarsko: 2015 - Bazilej Švajčiarsko - Centrum galérie umenia - Gift 4 You, 2016 - FAIR ART - Švajčiarsko - BASEL 2018 - FAIR ART BASEL - Švajčiarsko - hotel EULER. Česko: 2016 - PRACHATICE /AVE ARTEM/, Nemecko: - 2017 - PASSAU /AVE ARTEM/, WAG Chorvátsko: - Zichyho palác Bratislava - Slovensko, Pálffyho palác Bratislava.

Odvaha a sloboda /olej 140x100 2017

V roku 2020 autorka prijala ponuku redaktorky oxfordskej encyklopédie prezentovať svoju umeleckú tvorbu v novovzniknutom časopise Instacks, na Slovensku v Česku a neskôr aj v iných krajinách. V internetovom časopise Instacks.sk prvé dva autorkine články vyšli ešte toho istého roku.

https://instacks.sk/kazdy-ma-svoje-cesty-predurcene-a-nahody-neexistuju-cast-1-2?

V roku 2021 bol publikovaný aj tretí článok autorky pod názvomVizuálne umenie a literatúra majú liečivú energiu, ktorá je v nich vedecky dokázaná.

https://instacks.sk/kazdy-ma-svoje-cesty-predurcene-a-nahody-neexistuju-cast-2-2?

František Herman.

K literárnej tvorbe priviedol autorku dlhoročný priateľ, profesionálny herec Martinského divadla, profes. výtvarník a básnik František Herman zo Zlatých Moraviec - Prílep. Veľkú motiváciu v literárnej tvorbe našla aj u spisovateľa Andreja Zábredského - Širockého z Nitry a neskôr spisovateľa Jána Maršáleka z Trenčína.

http://www.priestornet.com/2015/07/obrazy-verse.html

Osvietenie/kombinovaná technika 75x105 2021

František Herman hodnotil tvorbu autorky ako veľmi zaujímavú, dokonca až netradičnú. Figurálne a lyrické vízie v dielach stvárňované vo farebnom svete sa miestami dotýkajú fantazijných hraníc. Človeka vidí ako bytosť dosť zložitú so symptómami dobra, zla a geniality s mnohými atribútmi závisti, nenávisti či egoizmu. V ponímaní autorky sa človek dotýka neba a zároveň sa trestuhodne skláňa nad zradnými hranami roklín a dotýka hlbokých priepastí. Autorku charakterizujú vlastnosti, ako je spontánnosť, špecifický spôsob videnia jej vnútorného sveta. Ale i odlišnosť a výrazovosť umeleckej vízie, originalita a neopakovateľnosť. Podľa jej slov umelec musí svojmu obrazu odovzdať celé svoje srdcea prihovárať sa mu svojou hĺbavou dušou. A ona takou maliarkou je...

S prof. výtvarníkom Mgr. Jánom Huňadym PhD.

Odvaha/ kombinovaná technika 2021

Literárne umenie v rámci sveta WAG CROATIA /2020 - 2021/

Úspech 1. cena - Fredderika Rose /úryvok z básne/

Každému z nás sa objatie úspechu núka. Talent, aj odvaha dáva veľké „ PLUS “.

A perla sna v dlani sa zaligoce. Ožíva. Prichádza „Dar “.

Opojenie z výsledku práce. Úspechu

„JAR“! Zdarný výsledok práce. Potešenie.

Úspech je kladný výsledok trpezlivého úsilia.

Veď nielen láska, šťastie, ale aj úspech

sa musí „POHĽADAŤ„ Ani zlato, ba ani striebro, ani najvzácnejšie perly sveta

bez „TALENTU„ i úsilia sa udusia. „NEPOMÔŽU„.

Očakávanie /akryl 30x40 2014

Sen 2. cena - Fredderika Rose /úryvok z básne/

Snívam sen... v kráľovstve dávnych spomienok. Snívam

o žiari hodvábneho

slnca. V radosti i bolesti

snívam. O morskej víle. S pečaťou srdca na hrudi, čo až hrdlo zviera.

V lastúre spomienok oživujem sen. Zdá sa - sen - víťazom

zrazu je.

Stretnutie so spisovateľom Erikom Ondrejičkom.

Chrámové ticho

Každého z nás chráni. Tajne

a tak placho.

Zbohatnúť v duchu vari by?

Svetlo v tichosti svojej odvahy objať by rado.

Božie oko poľahky uzrieť všetky deje smie.

A my zasa na oplátku - veď

aj vďačne z vďaky poďakovať.

Každý deň...

svitá, i slnce zapadá.

Pre každého z nás je ráno ránom. Novým začiatkom - to pozná

každý tvor na planéte.

Každým dňom sa aj... dobrý skutok, ale aj ten zlý zapisuje.

Do kroniky osudu snáď?

Žiaľ... vymazať sa z duše už nedá.

Ježiš - odpusť nám /tempera 50x50 1995

Okamih lásky ukrýva nádeje a sny.

Kto porozumie reči ich?

Nuž - skúsme sa popýtať radšej hviezd.

Práve im zverím svoje snilé nádeje a sny.

Ony sa nestráchajú. Nikdy neboja hurikánov, ba ani

hrozieb času.

Celebrita /úryvok z básne/

Ktože je to? Príklad každej doby?

A či len pre niekoho „divadelná maska“?

Hovorí sa... človek osobitého mena.

A či... krehká vnímavá duša svetadiela?

Pre spoločnosť „vzor“.

Možno pre niekoho aj „závisť mena“.

Veď nielen celebrita...

ale aj... prostý človek bez rozdielu...

by mal každý deň niečo krásne počuť.

Aspoň zvučnú pieseň a vložiť do srdca.

Hoci len jednu báseň napísať,

či prečítať. Rozprávku.

Svätá rodina - ochrana naša /olej 145x60 1995

Fredderika Rose sa orientuje vo svojej výtvarnej a literárnej tvorbe na život, lásku, dobro a zlo, medziľudské vzťahy. V obrazoch vždy vidí muža a ženu, spája ich v osudovú lásku. Hľadá v ňom dobro, zlo. V každom obraze s veľkou túžbou štetcom či dlaňami vyobrazuje túžbu po láske. Maľuje svojim hlbokým vnútrom... Orientuje sa na úprimnú lásku ľudí. Nachádza silu a odvahu bojovať s ich láskou. Vlastným srdcom, ale niekedy zápasí aj so zákerným zlom sveta. Hľadá svetlo.

Autobiografická digitálna publikácia

Pri príležitosti svojho životného jubilea predstavuje 365 stranovú autobiografickú digitálnu knižnú publikáciu, ktorá obsahuje životopis autorky a bohatý výber výtvarnej a literárnej tvorby z rokov 1982 - 2019. Poéziu z rokov 2011-2013 - “Zrkadlo duše” /výber z tvorby/, Vierozvestcovia, Spomienkové perly „Jura Jánošíka“, Modlitba, „Bože, vďaka“ a iné.

Spoluautorom knižnej publikácie, ktorá bola vydaná pri príležitosti60. narodenín Fredderiky Rose je syn autorky PhDr. Peter Grečnár.

Viac na: KNIHA DOWNLOAD: https://youtu.be/AtbCHC-oNps www.fredderikarose.com

Zrkadlo duše /zbierka básní

Autorka sa rada drží citátu - Umenie je večné, život krátky.

„Umenie je skutočne krásne, dodáva mi silu a radosť do života. Priam omladzuje.

Je ako malé dieťa, ktoré ja osobne nerada opúšťam. V mojom prípade je za ním kus

energie, proste niečo, čo ma napĺňa pocitom lásky a obetavosti. Každé vytvorené

dielo ma osvieži nielen na tele ale aj na duchu...“

Umenie je večné, život krátky

fotocopyrightantonkaiser