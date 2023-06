Paluškovci (zdroj: Fotografia zo súkromného archívu Mariana Tomajku)

Ponitrianske múzeum v Nitre usporiadalo v Múzeu v Zlatých Moravciach ďalšiu z cyklu prednášok zlatomoraveckých utorkov venované významným momentom v dejinách mesta Zlatých Moraviec a jeho bohatej histórii

Kultúrne podujatie otvorila 30. mája 2023 historička Ponitrianskeho múzea PhDr. Katarína Beňová, ospravedlnila neprítomnosť pani riaditeľky, privítala a v stručnom životopise predstavila autora prednášky Mariána Tomajku zo Zlatých Moraviec. Regionálny historik Marian Tomajko zo Zlatých Moraviec sa s veľkou úctou k rodnému mestu drží svojho životného výroku:

„Ak chceme pre naše mesto, v ktorom žijeme, niečo urobiť, naše srdce musí s ním splynúť. Ak chodíme len do práce a nič iné nás nezaujíma, je to žalostne málo. Bez histórie a budúcnosti znevažujeme našu krajinu a pílime konár, na ktorom sedíme.“

Autor prednášky Zlaté Moravce v držbe Forgáčovcov a Paluškovcov (zdroj: Anton Kaiser)

Po vyštudovaní dendrológie a záhradníctva získaval prax v Arboréte Mlyňany. Svoje celoživotné pracovné uplatnenie našiel v Združených službách mesta Zlaté Moravce pri zakladaní skleníkov a neskôr ako riaditeľ v Záhradníckych službách. V rokoch 1974 – 2005 bol poslancom MsZ Zlatých Moraviec a po zriadení VÚC prvé volebné obdobie poslancom NSK a súčasne aj predsedom komisie cestovného ruchu a zahraničnej spolupráce. Pri príležitosti prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach bola Marianovi Tomajkovi udelená plaketa Dr. Rakovského za propagovanie histórie a ochranu pamiatok kultúrneho dedičstva mesta, dlhoročnú prácu poslanca MsZ a poslanca NSK, ako aj činorodú prácu pri zveľaďovaní životného prostredia Zlatých Moraviec.

Dejiny Zlatých Moraviec, ktoré siahajú až do obdobia Veľkomoravskej ríše sú nerozlučne späté s rodom Forgáčovcov, Paluškovcov a Migazziovcov. Moravce sa prvýkrát spomínajú v starej uhorskej historiografii v roku 1075 pod názvom Maurot. Objavením listiny benediktínskeho opátstva sv. Ypolita v Nitre sa historici prikláňajú k názvu Morowa, kedy uhorský kráľ Koloman potvrdil pre toto opátstvo v roku 1111 a 1113 dve zoborské listiny. Text druhej znie: osada Morowa má hranicu v dubovom lese, ktorý patrí Opátstvu sv. Ypolita, je tu maštaľ pre kone. Les sa nazýva Tribeč. Jednou so spomínaných 70 osídlených lokalít je aj Willa Morowa. V časoch Veľkomoravskej ríše túto skutočnosť potvrdzujú aj vzácne nálezy, ktoré prekračujú svojim významom hranice zlatomoraveckého regiónu. Zlatý pektorálny krížik v Zlatých Moravciach, veľkomoravská pyxida v Čiernych Kľačanoch a fresky v románskom Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom.

Zoborská listina (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Zlatý pektorálny krížik (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Najstaršie zobrazenie Tekovskej stolice na Laziovej mape Uhorska z roku 1556 a obcce Moravce z roku 1567 (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Obec Morowa spočiatku obývali Moravania a v časoch Bela IV. Kumáni, ktorí získali od kráľa opustené okolité lokality. Moravce patrili neskôr Zoborskému opátstvu, od roku 1292 Hunt-Poznanovcom, novej vetve Forgáčovcov a v roku 1386 panstvu Gýmeš. V 16. storočí mesto malo svoj erb a v 17. storočí patrilo Paluškovcom. Prívlastok Zlaté mesto získalo v období panovania kráľa Ľudovíta Veľkého, ktorý šľachticom vydal právo ryžovania zlata.

Príbuzenské vzťahy v rodine baróna Šimona Forgáča (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Fotografie Forgáčovcov (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Erb Tekovskej župy (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Erb Forgáčovcov (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Obraz Vozokanskej bitky (zdroj: Anton Kaiser)

V roku 1526 začali do južných častí Uhorska prenikať Turci a v roku 1530 boli Moravce prvý krát vypálené. Turci drancovali dediny a unášali ľudí do zajatia a v roku 1543 sa zmocnili Ostrihomu. Z roku 1564 pochádza súpis usadlostí, ktoré boli nútené splácať Turkom dane a odvádzať ich pašovi do Budína. Pred obsadením celej Tekovskej stolice sa uhorský kráľ Ferdinand I. postavil Turkom na odpor a vďaka Forgáčovcom boli v roku 1652 pri Veľkých Vozokanoch porazení.

Rímsko-katolícky farský kostol sv. Michala Archanjela a Kaštieľ Migazziovcov (zdroj: Fotografie zo súkromnej zbierky Mariana Tomajku)

Historické fotografie Zlatých Moraviec (zdroj: Fotografie zo súkromnej zbierky Mariana Tomajku)

K najhodnotnejším pamiatkam mesta patria dve jeho dominanty, Rímsko-katolícky farský kostol sv. Michala Archanjela a Kaštieľ Migazziovcov, Svätá trojica a Župný dom.

Rímsko-katolícky farský kostol sv. Michala Archanjela (zdroj: Fotografie zo súkromnej zbierky Mariana Tomajku)

Interiér Rímsko-katolíckeho farského kostola sv. Michala Archanjela / foto: Zbierkový fond Mariana Tomajku (zdroj: Fotografie zo súkromnej zbierky Mariana Tomajku)

Kostol je postavený na mieste pôvodného gotického z 15. stor. Dnešnú jeho stavbu od základov postavil Paluška v roku 1747 a neskôr prestaval Kardinál Migazzi. Jeho súčasťou sú vzácne oltárne obrazy a priestranná podzemná krypta, kde odpočívajú miestni zemepáni. Do roku 1910 jeho interiér zdobil gotický oltár a vzácny obraz Klaňanie troch kráľov. V tom istom roku tiež vzácny oltár z obdobia rokov 1440 až 1450, ktorý bol rozobratý a nahradený oltárom Lurdskej Panny Márie od banskoštiavnického rezbára Jozefa Krause. Vzácny oltár, obraz Klaňanie troch kráľov a ďalšie umelecké diela na Slovensku viac neuvidíme.

Epitaf Paluškovcov (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Paluškovci (zdroj: Fotografie zo súkromnej zbierky Mariana Tomajku)

Artefakty oltára (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Klaňanie Troch kráľov / autor obrazu moravecký majster (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Trnavská Panna Mária (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Zápis v matrike v knihe úmrtí - Kristián Paluška 1779 (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Krypta pod farským kostolom a hrobové miesto Kristiána Palušku (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Svätá trojica (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Na námestí v Zlatých Moravciach v blízkosti Svätej trojice kedysi stál najstarší objekt mesta románsky kostol sv. Petra z 13. storočia. V súčasnosti tvorí súsošie Golgoty kamenná skupina Ukrižovania so šiestimi figurálnymi sochami, ktoré patria k skupine Kalvárií na Slovensku.

Zápis o odstránení kostola sv. Petra (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Schematická kresba základov kostola (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Župný dom (zdroj: Autor prednášky s prezentáciou)

Župný dom sa zapísal do histórie mesta po roku 1735 ako panský dom Paluškovcov. Posledné stavebné úpravy zmenili jeho vzhľad až zriadením Tekovského múzea koncom 19. stor. Napriek dlhodobému nevhodnému užívaniu celého objektu jeho dnešný stav nemá na Slovensku konkurenta čo do veľkosti a veku Národnej kultúrnej pamiatky.

V roku 1552 uhorský kráľ Ferdinand udelil mestu stoličný erb. Erb mal v modrom štíte skrížené zlaté a strieborné svätopeterské kľúče so strieborným polmesiacom a zlatou hviezdou. V tejto podobe sa erb mesta používa aj v súčasnosti. (zdroj: Prednáška s prezentáciou)

Na záver kultúrneho podujatia porozprával študent a budúci historik Janko Adamec o pracovnej disciplíne v zlatomoraveckých cechoch. Za zaujímavú prednášku s prezentáciou poďakovala PhDr. Katarína Beňová Marianovi Tomajkovi a Mgr. Ivane Valkovičovej.

Záverečné vystúpenie študenta Janka Adamca (zdroj: Anton Kaiser)

